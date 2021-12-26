Москва, 26 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Очередное повышение цен на автомобили компании АвтоВАЗ состоится 1 января 2022 года. Об этом сообщает журнал «Авто.ру» со ссылкой на данные, полученные от дилеров Lada.

Lada.ru Российские автомобили

Полученные с завода новые прайс-листы предусматривают повышение цен на разные модели Lada от 11 тыс. рублей до 27 тыс. рублей. В частности, седан Granta в базовой комплектации подорожает на 11 тыс. рублей, Vesta — на 27 тыс. рублей, Xray — на 24 тыс. рублей.

Largus универсал станет дороже на 17 тыс. рублей, Niva Legend — на 18 тыс. рублей, Niva Travel — на 21 тыс. рублей. Отмечается, что повышение цен коснётся уже поставленных, но неоплаченных автомобилей.

В 2021 году АвтоВАЗ пересматривал цены на свои автомобили семь раз. В компании объясняют рост цен инфляцией, которая приводит к удорожанию металла, пластика и комплектующих.

Ранее в декабре президент и генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что в 2022 году компания выпустит на рынок несколько новых моделей. Он подчеркнул, что качество новых моделей будет на порядок выше актуальной линейки авто.