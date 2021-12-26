Самара, , 11:04 — REGNUM На федеральной трассе М5 в районе населенного пункта Первокоммунарский Самарской области из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

На месте затора — 20 автомобилей и 27 человек, в том числе 6 детей. Для помощи застрявшим машинам привлечены 36 спасателей, а также 19 единиц техники.

Ранее 30 автомобилей застряли на трассе М5 в Башкирии — так же из-за снегопада.