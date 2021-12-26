Киев, , 11:00 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ в военном отношении имеет существенное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом 26 декабря пишет The Washington Post.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«В Азовском море с точки зрения безопасности доминирует Россия», — отметил Кулеба, добавив, что «в случае войны» РФ станет активно использовать данное преимущество для оказания давления на южные города Украины на побережье Азовского моря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.