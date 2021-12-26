Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Из-за разрыва локтевой коллатеральной связки форвард баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж не поможет своей команде в ближайших матчах регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает Associated Press.

Пол Джордж Cipriana Canovi

По информации источник, 31-летний баскетболист, который является семикратным участником матча всех звезд НБА, спустя 3−4 недели пройдет повторное обследование и после этого будет принято решение о дальнейших действиях.

При этом в декабре игрок из-за травмы правого локтя пропустил пять матчей с участием «Клипперс».

Отметим, в нынешнем сезоне Пол Джордж сыграл за свой клуб в 26 матчах регулярного сезона НБА, набирая в них в среднем за матч по 24,7 очка, делая 7,2 подбора и отдавая 5,5 передачи.