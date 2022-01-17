Наступивший 2022 год принёс множество погодных сюрпризов. Десятки рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы и Казани на фоне ухудшения погодных условий.

Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост: пролом на всю проезжую часть появился на путепроводе через Снеговую Падь. В Башкирии на трассе М5 «Урал» из-за сильнейшего снегопада застряли 33 машины. В Забайкалье на помощь в борьбе с обледеневшими после выхода грунтовых вод дорогами пришли военные. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

Тем временем жителям в Кубани предложили эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Абин. Речь идёт о Крымском районе Краснодарского края. Подробности о погодном апокалипсисе — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Военные помогают расчищать дороги в Забайкалье

Антон Гомельский, Барнаул22
Природный «апокалипсис» в Барнауле
10:49 26.12.2021

На трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии застряли 33 машины, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

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Уточняется, что речь идет об участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Застряли легковые и грузовые автомобили. Рядом с АЗС организован кемпинг с горячим питанием.

10:50 26.12.2021

В Крымском районе миновала угроза масштабных подтоплений, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своём Telegram-канале. есь в своём Telegram-канале.">

В Крымском районе уровень воды в реке Абин ночью 26 декабря опустился ниже критической отметки. Разлива не случилось, жители в безопасности. По словам главы, обстановка на реке Адагум, где ещё около 00:40 ожидался неблагоприятный исход, стабилизировалась.

Спасатели совместно с сотрудниками администрации и казаками мониторят обстановку. Оперативные службы действуют в режиме повышенной готовности. Непогода задержится до конца суток, 26 декабря.

10:51 26.12.2021

Подтопления, оползни и сели возможны на Кубани из-за разгула стихии — МЧС.

До конца суток 26 декабря вероятность ЧС сохраняется в девяти районах и городах Краснодарского края — в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах, в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

10:54 26.12.2021

В Башкирии снегопад заметает дороги, сильный ветер валит дорожные знаки. Власти ограничили работу общественного транспорта.

На магистралях усилили патрули ГИБДД и поставили спецтехнику — настолько опасные сейчас условия. Тем временем 33 автомобиля застряли на трассе М-5 — ветер и снег не позволили им двигаться дальше.

10:55 26.12.2021

Настоящий снежный ад на трассе Уфа — Оренбург. Там из-за сильной метели столкнулись 15 машин.

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Массовая авария произошла примерно на 50-м километре шоссе. Один человек погиб. Цитата телеграм-канала Baza.

11:03 26.12.2021

Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост через Снеговую Падь. Причем, движение решили пока не закрывать. Сооружение сейчас обследуют специалисты.

Цитата канала «Вести FM».

11:04 26.12.2021

На федеральной трассе М5 в районе населенного пункта Первокоммунарский Самарской области из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Читайте подробнее: 20 автомобилей застряли на трассе М5 в Самарской области

11:05 26.12.2021

Новосибирская область. В Венгерово во время сильного ветра упала районная ёлка, установленная в центре села. Накануне, 25 декабря, власти оперативно установили новую.

11:17 26.12.2021

26 декабря в аэропортах столицы России Москвы отменили и задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Читайте также: 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

11:25 26.12.2021

Усиление ветра до 16 м/с и метель ожидаются в Москве 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Подробности в материале: В Москве ожидается ветер до 16 м/с и метель

11:29 26.12.2021

В Башкирии порывы ветра достигают 20 м/с. Несколько участков федеральных трасс закрыли для проезда.

11:38 26.12.2021

На севере и северо-востоке Ростовской области дорожная обстановка остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.

Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок

11:51 26.12.2021

В Западной Сибири неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, местами ожидается небольшой снег, периоды без осадков будут короткими и в отдельных районах.

Температура воздуха немного понизится ночью — до −9…−17°С, местами до −22…−30°С, днем максимальная температура составит в юго-восточных районах −4…−12°С, в центральных и северных районах −13…−18°С, местами — 23 °C. В Восточной Сибири характер погоды существенно не изменится.

12:00 26.12.2021

В Красноярске введён режим «чёрного неба» из-за превышения уровня загрязнения воздуха.

12:02 26.12.2021

Башкирия. В МЧС уточнили, что на трассе столкнулись не 15, а 22 машины. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

12:10 26.12.2021

Алтайские морозы. Светлана Шаповалова.

12:34 26.12.2021

В Оренбургской области более 50 человек оказались в снежном плену. На 1203-м километре дороги Москва-Челябинск в результате снегопада застряли 30 автомобилей, в которых находится более 50 человек.

Сейчас на участке трассы введено ограничение с 1194-го километра по 1251-й, а дорожные рабочие помогают оказавшимся в снежной ловушке добраться до ближайшего заведения общепита.

12:35 26.12.2021

После вчерашнего ливня специалисты «Службы спасения» и Анапского отряда «Кубань-СПАС» провели работы по расчистке русла реки Сукко. Затор устранен и пропускная способность реки восстановлена.

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Цитата канала «Кубанские новости».

12:39 26.12.2021

Более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб готовы к разгулу стихии в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Об этом: Ростовские службы экстренного реагирования готовы к непогоде

12:58 26.12.2021

Один пострадавший в ДТП с 22 автомобилями на трассе в Башкирии находится в тяжёлом состоянии, ещё четверо пострадавших — средней степени тяжести, сообщили в минздраве республики.

13:00 26.12.2021

Спасатели Татарии помогли согреться двоим гражданам, чье авто застряло в снегу. По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе, на Ямашевском поле автомобиль застрял на снежной дороге. В салоне авто замерзают два человека.

По прибытии спасатели посадили 28-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку в свой автомобиль, чтобы они отогрелись. Им дали одеяло и горячее питье.

После этого спасатели помогли откопать застрявшую в снегу машину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

13:05 26.12.2021

В зоне ожидания уфимского аэропорта, по данным сервиса Flightradar24, находятся три самолёта: из Набережных Челнов, Москвы и Екатеринбурга.

Самолёт из Нового Уренгоя не смог приземлиться в Уфе и ушел в Нижнекамск.

13:07 26.12.2021

В середине декабря закончилось трехмесячное извержение вулкана на острове Ла Пальма. Оно нанесло ущерб на сумму минимум €0,5 млрд, а в море появились новые территории.

Цитата РБК.

13:27 26.12.2021

МЧС Москвы предупреждает о снеге, метели и снежных заносах на дорогах сегодня, 26 декабря.

13:46 26.12.2021

Второе массовое ДТП с участием 11 машин произошло на федеральной трассе в Башкирии — ГИБДД.

Цитата канала bbbreaking.

14:15 26.12.2021

Второе за день, 26 декабря, массовое ДТП с участием 11 машин произошло в Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Читайте подробнее: Очередное массовое ДТП произошло на трассе в Башкирии

14:20 26.12.2021

Алтайский край. На автодороге Заринск — Барнаул густой туман и гололедица.

14:34 26.12.2021

В Казани резко вырос спрос на услуги по уборке снега — таких объявлений в Казани стало больше на 158%. Цена в среднем составляет 150 рублей. Вывоз снега обойдется в одну тысячу рублей.

Стоимость услуги зависит от времени и квадратных метров очищаемой площади.

14:59 26.12.2021

В Забайкалье сегодня, 26 декабря, прорвало одну из двух действующих дамб, защищающих посёлок Кокуй. Как сообщает пресс-служба правительства региона, грунтовые воды вышли на поверхность.

«Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — заявил губернатор Александр Осипов.

По его словам, власти намерены по оперативно решить вопросы по устранению последствий ЧС.

Читайте подробнее: В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу

16:07 26.12.2021

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря.

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Подробности в материале: В девяти районах Кубани есть угроза ЧС из-за дождей

16:41 26.12.2021

До минус 6 градусов может опуститься температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.

«В атмосфере активизируются циклоны… — рассказал Тишковец. — Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов».

Читайте подробнее: Жителям Москвы рассказали о погоде в новогоднюю ночь

17:15 26.12.2021

Последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом: В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы

17:19 26.12.2021

В Кемеровской области завтра, 27 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Читайте также: В Кузбассе подморозит до — 23 °C

18:13 26.12.2021

В Челябинской области 26 декабря ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Об этом: В Челябинской области из-за метели закрыли участок трассы М-5

19:57 26.12.2021

В Ростовской области 27 декабря сохранятся плохие погодные условия. Морозы усилятся до 21 градуса, сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Подробности в материале: Морозы в Ростовской области усилятся до 21 градуса

20:02 26.12.2021

В северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Читайте также: Калмыкию накроет снегопад

21:03 26.12.2021

26 декабря и ночью 27 декабря в Оренбургской области местами ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 50−100 м, ветер 25−27 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

21:04 26.12.2021

27 декабря в горах Крыма, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, 27−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

21:05 26.12.2021

Мороз и солнце. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

04:20 27.12.2021

В Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Читайте также: На Камчатке из-за непогоды отменили занятия в школах

04:27 27.12.2021

В Петропавловске-Камчатском объявили лавинную опасность. Сход масс снега возможен в горных районах города с 27 по 30 декабря.

Об этом: На Камчатке ожидают схода лавин

04:30 27.12.2021

В село Бясь-Кюёль Горного района Якутии, где за счёт государства были построены новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, отправили строителей. Они проконопатили полы, которые покрылись инеем.

Читайте подробнее: В Якутии в дома погорельцев направили строителей

06:08 27.12.2021

В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по трассе М-5 на участке между населёнными пунктами Новосергиевка и Черноречье. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Подробности в материале: В Оренбуржье после непогоды снова открыли трассу М-5

06:12 27.12.2021

В последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается.

Подробности в материале: В Приморье новогодняя ночь будет морозной и бесснежной

06:17 27.12.2021

В Челябинской области после снегопадов и метели снова открыто движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Читайте подробнее: В Челябинской области после метели открыли трассу М-5

06:32 27.12.2021

Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) продолжает действовать в Красноярске.

Читайте также: Красноярцы прожили выходные под «чёрным небом»

06:56 27.12.2021

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 27 декабря в Туве ожидается температура воздуха — 30, — 35 °C, местами до — 40 °C.

Об этом: В Туве ожидаются сильные морозы

07:11 27.12.2021

Заснеженная Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

08:09 27.12.2021

Метели и снегопады продолжатся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 27 декабря в республике ожидаются снег, метель, на дорогах сильные заносы. Днем столбик термометра может опуститься до — 10 °C.

Об этом: Жителей Башкирии предупредили о продолжении снегопада

08:11 27.12.2021

В ночь на 27 декабря на трассе Джубга — Сочи из-за неблагоприятных погодных условий водитель МАНа не справился с управлением, автомобиль занесло, а прицеп перевернулся, перегородив проезжую часть. В происшествии обошлось без пострадавших, в настоящее время движение уже возобновлено.

Цитата канала «Кубанские новости».

08:28 27.12.2021

27−30 декабря в горных районах Камчатского края лавиноопасно — предупреждение Гидрометцентра.

08:35 27.12.2021

28−31 декабря в южных районах Хабаровского края и на территории Еврейской автономной области сохранится сильный мороз (температура ночью — 35° и ниже), аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7° и более.

08:38 27.12.2021

Летевший из Сочи в Якутск самолет отправили в Нерюнгри из-за густого тумана. После заснеженного Сочи авиапассажиров, следовавших в столицу Республики Саха, вряд ли можно удивить похолоданием. Но даже для них минус 42 градуса — это очень холодно. Тем не менее посадить борт из Сочи в другом аэропорту было решено по иной причине — из-за сильного тумана в Якутске.

Цитата канала «Кубанские новости».

09:08 27.12.2021

В понедельник, 27 декабря, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °С. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Читайте также: В Москве 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода и до — 10 °С

09:15 27.12.2021

Амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, ждали вылета три часа прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне.

Читайте подробнее: Жителей Приамурья заморозили в самолёте

09:17 27.12.2021

Накрывший Ростовскую область снегопад не сказался на дорожной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 27 декабря.

Читайте также: В Ростовской области инспекторы ГИБДД контролируют ситуацию после снегопада

09:18 27.12.2021

Температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему держится ниже климатической нормы, но уже не показывает аномально низких для конца декабря значений, какие были зафиксированы в прошедшие выходные, когда в ночные часы температура в Петербурге опустилась ниже минус 23 градусов.

Об этом: Температура в Петербурге ниже нормы, но морозы уже не сибирские

09:27 27.12.2021

В Чувашии из-за непогоды отключение электроэнергии зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях. Крупное ЧП произошло в Марпосаде, где из-за сильного ветра повреждена крыша многоквартирного дома.

Читайте подробнее: В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды

09:32 27.12.2021

Пробки на дорогах Ростова-на-Дону утром понедельника, 27 декабря, достигли восьми баллов. На дорожную ситуацию повлияли выпавший снег и аварии.

Об этом: Ростов-на-Дону встал в пробках из-за снегопада

09:34 27.12.2021

На зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики.

Подробности в материале: В Якутии под лёд провалились два большегруза

09:35 27.12.2021

Металлические листы кровли сорвало с крыши многоквартирного дома в результате порывов сильного ветра в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что в селе Большая Глушица в доме д. 67А по ул. Чапаевская в результате сильных порывов ветра, до 27 метров в секунду, с крыши дома снесло металлические листы кровли.

Подробности в материале: В Самарской области сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома

09:35 27.12.2021

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредил о скором наступлении сильных морозов в центральной и северо-западной частях страны.

Предупреждения касаются Люблинского, Мазовецкого, Лодзинского, Великопольского, Западнопоморского, Куявско-Поморского, Поморского воеводств и южной части Нижнесилезского воеводства.

Об этом: Жителей Польши предупредили о сильных морозах

09:41 27.12.2021

Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

28 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может опуститься до — 24 °C, днем может потеплеть до — 12 °C.

Подробности в материале: В Самарской области ожидаются морозы до — 28 °C

09:44 27.12.2021

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 27 на 28 декабря ожидается слабый снег, ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура 21−23 градуса мороза.

09:44 27.12.2021

В Чувашии подсчитывают ущерб от стихии, а также делают выводы об оперативности реагирования различных служб и ведомств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по итогам обсуждения на планёрке в правительстве предупреждение получил глава администрации Марпосадского района.

Читайте подробнее: Глава Чувашии предупредил сити-менеджера Марпосадского района

09:47 27.12.2021

Самолёт, летевший в Якутск из Сочи, отправили в аэропорт Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий в Якутске. В столице республики туманно.

Читайте также: Аэропорт Якутска из-за тумана отложил рейсы и не принимает самолёты

09:48 27.12.2021

26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков, передаёт ИА REGNUM.

Читайте подробнее: Ростов-на-Дону завалило снегом

09:53 27.12.2021

Аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днем ожидается от — 25 до — 30 градусов.

Подробности в материале: В Хабаровском крае аномальные морозы продержатся до конца года

10:06 27.12.2021

Центр ФОБОС о погоде в Екатеринбурге 27 декабря: синоптическая ситуация будет формироваться в противоборстве уходящего на восток антициклона и приближающегося с запада облачного вихря; ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, ближе к вечеру усилится ветер.

10:13 27.12.2021

Коммунальная техника и дворники всю ночь расчищали дороги и тротуары в Ростове-на-Дону. За последние сутки вывезено более 1000 тонн снега, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Читайте также: В Ростове-на-Дону вывезли более 1000 тонн снега

10:30 27.12.2021

Прокуратура Амурска проводит проверку в связи с размещенной в сети информацией о том, что ребёнок трёх лет замерзал на одной из городских улиц.

Читайте подробнее: В Хабаровском крае на улице обнаружили голого ребёнка

10:37 27.12.2021

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан «с пониманием» отнестись к ситуации на транспортных артериях.

Об этом: Ростовский сити-менеджер призвал горожан к «понимаю»

10:42 27.12.2021

В Краснодарском крае ожидается мокрый снег. Жители региона получают на свои мобильные устройства штормовые предупреждения. Местами в крае, кроме Сочи, ожидается сильное налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «101».

10:52 27.12.2021

На трассе около Геленджика образовался затор из-за огромной лужи и вынесенного дождем щебня.

На курорте продолжается строительство дорожных развязок на выездах из города. На трассе, ведущей в сторону Новороссийска, ливнем размыло щебень и песок, которые были приготовлены для продолжения строительства. Часть из этого оказалась на проезжей части трассы.

Кроме того, участок дороги ушёл воду — автомобилисты вынуждены замедлять ход и осторожнее передвигаться из-за большой лужи.

Цитата канала «Кубанские новости».

10:53 27.12.2021

В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.

Читайте также: В Западной Австралии из-за жары бушуют неконтролируемые лесные пожары

11:01 27.12.2021

В городе Минусинске Красноярского края продлён режим неблагоприятных метеоусловий («чёрного неба»).

Читайте подробнее: В красноярском Минусинске продлили режим «чёрного неба»

11:41 27.12.2021

В Ростовской области последствия мощного снегопада на федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», устраняли 65 единиц техники.

Подробности в материале: В Ростовской области дорожная техника вышла на федеральные трассы

11:58 27.12.2021

В новогоднюю ночь будет «скандинавская еврозима», написал на своей страничке в Instagram ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, 27 декабря гидродинамические модели отработали первые для новогодней ночи прогностические карты с заблаговременностью 5 суток, которым можно доверять. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.

«Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1−1,1 мм), ветер южной четверти 4−9 м/с, температура воздуха в Москве −3…−6, по области −2…−7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст. Высота снежного покрова в столице составит 25−28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке», — пояснил Тишковец.

Он уточнил, что ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.

12:10 27.12.2021

Общее количество жертв тайфуна «Раи» (Rai), в результате его прохождения по территории Филиппин, выросло до 389. Об этом 27 декабря сообщает Philippine News Agency.

Об этом: Количество погибших из-за тайфуна «Раи» на Филиппинах выросло до 389

12:13 27.12.2021

В Благовещенске напряжённо проходит отопительный сезон. Мёрзнут в своих квартирах жители нескольких микрорайонов города. Жалобы на проблему с отоплением и утеплением домов поступили на прямой эфир мэра столицы Приамурья Олега Имамеева.

Об этом: Жители столицы Приамурья пожаловались мэру на холод в квартирах

12:38 27.12.2021

В Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

Читайте также: Режим «чёрного неба» продлили в Красноярске

12:49 27.12.2021

На прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода, сообщили 27 декабря в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Красноярске на Новый год.

Читайте также: В Красноярске рассказали о погоде на Новый год

13:07 27.12.2021

Экстренная информация Гидрометцентра: 28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.

13:35 27.12.2021

Уборка снега в Петропавловск-Камчатском. pkgo.ru

13:38 27.12.2021

Умеренно морозная погода продержится в Москве в течение нескольких дней. Значения средней суточной температуры будут немного отставать от нормы — на 2−3°. В завершающий день 2021 года начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.

13:39 27.12.2021

Со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, антициклон, на северо-западной периферии которого будет находиться столичный регион, обеспечит повышенное атмосферное давление и создаст условия для дальнейшего ночного выхолаживания воздуха.

13:39 27.12.2021

Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, в Москве −12…−10°, по области −15…−10°, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днем преимущественно без осадков, в Москве −8…−6°, по области −10…−5°, ветер юго-западный 3−8 м/с. Гололедица.

13:40 27.12.2021

В среду, 29 декабря, ночью, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Днем в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.

13:40 27.12.2021

В четверг, 30 декабря, облачно, местами небольшой снег. Ночью в Москве −14…−12°, по области −17…−12°. Днем в Москве −9…−7°, по области −11…−6°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.

13:41 27.12.2021

С приближением циклона с северо-запада погода будет меняться. В столичный регион будет распространяться более теплый и влажный воздух, отметили в Гидрометцентре.

В пятницу, 31 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью −11…−6°, днем −7…−2°, ветер переменных направлений 2−7 м/с.

13:54 27.12.2021

Серия подземных толчков была зафиксирована в районе моря между островами Критом и Касосом после землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в ночь на 27 декабря.

Подробности в материале: В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

14:14 27.12.2021

В Саратовской области в ближайшие дни, 28−29 декабря, ожидаются сильные морозы, температура воздуха опустится до 30 градусов ниже ноля. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен жёлтый уровень опасности.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются сильные морозы

14:24 27.12.2021

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:40 27.12.2021

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что 2022 год в столице начнется с теплой погоды.

По её словам, в ночь на 1 января в Москве ожидается снег, который продолжится и днем. «Погоду начнет определять уже следующий атлантический циклон. Он принесет нам небольшой снежок в новогоднюю ночь. Больше снега будет в дневные часы 1 января», — отметила синоптик.

В ночь на 1 января температура в столичном регионе будет −5…−10, дневная температура −1…−6. То есть она чуть выше климатической нормы.

14:50 27.12.2021

Самым холодным днем в Москве в последнюю неделю 2021 года с большой долей вероятности будет среда, 29 декабря, добавила Позднякова. Температура в городе составит около −15…−17 градусов ночью и −10…−12 — днем, уточнила она. Также в этот день ожидается снег.

15:06 27.12.2021

Новогодние улицы Казани. Фото: kzn.ru

15:20 27.12.2021

В Татарии 31 декабря и 1 января сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температура воздуха ночью составит —7… —13 °С, днем 31 декабря — 5−10 градусов мороза, 1 января — 0… —6 °С.

Читайте подробнее: В Татарии спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь

15:36 27.12.2021

В Чувашию после прошедших снегопадов вернулись морозы, которые спадут в новогоднюю ночь.

Читайте также: Морозы в Чувашии сменятся слабой оттепелью

15:47 27.12.2021

Штормовое предупреждение в связи с угрозой подъёма уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 27−28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Об этом: На Кубани вновь объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подтоплений

16:37 27.12.2021

Набережная Балаклавы после снегопада. Крым. Александр Полегенько © ИА REGNUM

16:38 27.12.2021

Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой устанавливать «адекватные цены» в новогодние дни, а в случае повышении тарифов заранее проинформировать об этом пассажиров.

Об этом: Власти Москвы призвали службы такси установить адекватные цены в Новый год

17:32 27.12.2021

Уборка снега в Ялте после снегопада. Фото: yalta.rk.gov.ru

18:44 27.12.2021

Дожди и снегопады обеспечили Ялте запас воды на весь 2022 год, заявили власти города.

18:58 27.12.2021

В «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур, сообщили 27 декабря в пресс-службе компании. Такой режим работы действует с 22 декабря.

Подробности в материале: Газпром из-за холодов перешёл в режим работы на максимумах

19:35 27.12.2021

Севастополь во время снегопада. Александр Полегенько © ИА REGNUM

19:51 27.12.2021

Морозы до — 55 градусов пришли на запад и в центр Канады.

20:42 27.12.2021

Уборка снега. Александр Полегенько © ИА REGNUM

23:32 27.12.2021

В Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов. Проблема затронула деревянный жилфонд. В частности, замерзла труба водопровода, которая питает жителей посёлка Кемский.

Об этом: Жители Архангельска остались без воды из-за замёрзших труб

00:02 28.12.2021

В Ростовской области 28 декабря продолжит идти снег, в ряде территорий — сильный. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Об этом: В Ростовской области прогнозируют сильный снегопад

00:05 28.12.2021

Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают расчищать городские улицы от снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Читайте также: Ростовские коммунальщики вновь вышли на борьбу со снегом

00:11 28.12.2021

В ночь на 28 декабря в северных районах Калмыкии столбики уличных термометров опустятся до — 11 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Читайте также: В Калмыкии подморозит до — 11 градусов

04:56 28.12.2021

В Якутске введён актированный день для учеников 1−8-х классов. В городе безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.

Об этом: В школах Якутска отменили занятия из-за морозов

05:48 28.12.2021

В 20 пунктах мониторинга температуры воздуха в Якутии столбик термометра опустился ниже 45 градусов мороза, при этом в десяти из них от — 50 до — 54 градусов ниже нуля. По прогнозу, перед Новым годом в республике станет ещё холоднее.

Читайте также: В Якутии под Новый год ждут сильных морозов

06:07 28.12.2021

Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Читайте также: 28 декабря в Москве будет до — 8 °C, без осадков, гололедица

06:32 28.12.2021

В Омской области 30−31 декабря ожидается морозная, без существенных осадков погода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об этом: Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год

07:42 28.12.2021

По прогнозам синоптиков, новогодние каникулы в Приморье пройдут без особых сюрпризов погоды — будет стабильно морозно.

Читайте подробнее: В Приморье на новогодние каникулы будет морозно

07:53 28.12.2021

Мороз. Иван Шилов © ИА REGNUM

07:57 28.12.2021

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдут сильные осадки — возможен и дождь, и снег. Велика вероятность гололеда.

Скорость ветра северо-восточного и восточного направлений составит 4−9 метров в секунду, при порывах — до 18. Днем столбики термометров могут подняться до +11 градусов, на Черноморском побережье — до +15.

08:05 28.12.2021

Последствия сильного снегопада устраняют 28 декабря в Иркутске. Как сообщает пресс-центр мэрии города, с 4:00 на улицы и в скверы столицы Приангарья выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.

«В первую очередь чистили участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы. Сейчас чистим остановочные карманы, прометаем магистральные улицы. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки»,сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Читайте подробнее: Приангарье борется со снегом

08:18 28.12.2021

Дорожные службы Омска ночью 28 декабря приступили к устранению последствий снегопада. Об этом сообщили в мэрии города.

Об этом: В Омске устраняют последствия снегопада

08:32 28.12.2021

Снегопады и морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 28 декабря в регионе ожидается снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем может опуститься до — 20 °C.

Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются снегопады и морозы

08:36 28.12.2021

Зимняя Уфа, столица Башкирии. ufacity.info

08:42 28.12.2021

Два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом».

Читайте подробнее: Красноярцев просят лишний раз не выходить из дома из-за «чёрного неба»

08:43 28.12.2021

В европейской части России началась новая фаза похолодания, сообщает 28 декабря Центр «Фобос». «Причиной перемены погоды станет антициклон, который накануне начал формироваться над европейской частью страны. Сегодня он усилится и захватит всё, кроме самых южных областей, а снежный циклон будет вытеснен за Урал», — пояснили специалисты. На Русской равнине температура продолжит понижаться. Ночью будет до −14… −17 градусов, а в дневные часы −9… −11 градусов. Однако в последние дни года на смену антициклону придет активный атлантический циклон, и в Европейской России снова пойдёт снег и потеплеет. А мороз и солнце уйдут на Урал и за Уральский хребет.

08:44 28.12.2021

Зима в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:54 28.12.2021

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни улучшения погодных условий не предвидится. Горожанам следует быть острожными из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Читайте подробнее: Ростовчан предупредили о сильном гололёде

09:10 28.12.2021

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице России во вторник, 28 декабря. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °C. Об этом 28 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Читайте также: В Москве 28 декабря ожидается небольшой снег и до — 10 °C

09:15 28.12.2021

Согласно предупреждению Гидрометцентра России, 29 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше уровня 1500 метров будет лавиноопасно.

09:22 28.12.2021

Предупреждения о наступлении на западную и центральную части Канады сильных морозов с температурой воздуха от — 35 до — 55 градусов по шкале Цельсия распространило Национального метеобюро страны 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Экстремальные холода будут наблюдаться в провинциz[ Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, а также на севере провинций Онтарио и Саскачеван.

Читайте также: В Канаду пришли экстремальные морозы

10:13 28.12.2021

Ростовчане едва смогли вовремя попасть на работу из-за многокилометровых пробок, возникших утром 28 декабря из-за плохих погодных условий. Пробки достигали десяти баллов. В настоящее время ситуация на дорогах остаётся напряжённой.

Читайте также: Ростов-на-Дону застыл в десятибалльных пробках

10:14 28.12.2021

В Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подробности в материале: Перед Новым годом в Тюменской области прогнозируют умеренные морозы

10:18 28.12.2021

В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются перепады температур и давления, метели и морозы. Такой прогноз дали синоптики регионального гидрометцентра.

«По предварительным подсчётам, самым холодным днём недели будет 31 декабря. А повышение температуры начнётся с первым календарным днём января», — уточняется в прогнозе.

Читайте подробнее: На Новый год в Кузбассе подморозит почти до — 40ºС

11:27 28.12.2021

Январь в Москве начнётся с оттепели. Температура в первый день нового года будет превышать климатическую норму на 4 градуса. Заметное потепление придёт в столичный регион со 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

11:36 28.12.2021

За прошедшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 33,5 тыс. кубометров снежных масс, что равнозначно порядка 1675 самосвалам, груженных снегом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Об этом: За сутки с улиц Петербурга вывезли 1675 самосвалов снега

11:37 28.12.2021

До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидается сильный гололед, сообщили в Гидрометцентре России.

11:45 28.12.2021

Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Комментарии, ярко описывающие последствия разгула стихии и бездействие коммунальных служб, появились на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram. Большинство интернет-пользователей не увидели ни намёка на работу коммунальных служб.

Читайте подробнее: «Сити-менеджер вообще мышей не ловит» — ростовчане атаковали губернатора

11:49 28.12.2021

Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку качества работ по уборке снега городскими коммунальными службами. Об этом заявил прокурор областного центра Олег Фрикель.

Подробности в материале: Прокуратура проверит, насколько качественно убран снег в Ростове-на-Дону

11:52 28.12.2021

Из-за сильных снегопадов и ураганного ветра в Румынии десятки поездов не смогли отправиться на линии или вовремя прибыть на место назначения. Об этом 28 декабря сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Читайте также: В Румынии из-за непогоды частично блокирована работа железной дороги

11:55 28.12.2021

Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов.

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Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поездов.

Цитата RT.

11:56 28.12.2021

Донбасс. МЧС и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 28 декабря. Сегодня днем ожидается сильный снег, переходящий в дождь.

Не исключены налипание мокрого снега и гололедица.

12:21 28.12.2021

200 вахтовиков застряли в посёлке Подтесово в Красноярском крае. Переправа забилась льдом, и паром перестал работать. Власти предоставили жителям вертолёт, но процесс переправки людей растянулся.

Людям приходится днём и ночью жить в машине, при этом запасы еды заканчиваются, а условия жизни очень суровы — к примеру, поблизости даже нет туалета. Местные жители говорят, что история с паромом повторяется из года в год, но никто её не решает.

Цитата канала krsk01.

12:28 28.12.2021

В Крыму в районе Евпатории Чёрное море стало золотым. Но переживать не стоит: вода окрасилась в жёлтый цвет из-за песка, он просто не успевает осесть из-за сильных волн.

Цитата канала «Регионал».

12:44 28.12.2021

В Алтайском крае, где еще пару дней назад температура воздуха понималась выше 0 °C, ощутимо похолодает. По данным синоптиков, достаточно прохладно будет до конца 2021 года.

Подробности в материале: Конец года в Алтайском крае будет морозным

12:46 28.12.2021

Забайкалье. С 27 декабря 2021 года открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с. Ербогачен. Его общая протяженность составляет 220 км.

Открыть движение раньше не позволила непривычно тёплая погода в ноябре и начале декабря 2021 года.

12:57 28.12.2021

За ночь в Ростове-на-Дону вывезли более семи тысяч кубометров снега, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 декабря.

Об этом: В Ростове-на-Дону за ночь вывезли более семи тысяч кубометров снега

13:39 28.12.2021

Понижение температуры воздуха до — 31 °C ожидается в Самарской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Читайте также: В Самарской области ожидаются морозы до — 31°С

13:40 28.12.2021
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Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов

13:54 28.12.2021

За время рождественских праздников, 24−26 декабря, из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR.

Читайте также: Коммунальные службы вывезли с улиц Таллина 25 тысяч кубометров снега

13:54 28.12.2021

В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице.

Читайте также: В Петербурге с начала декабря обморозились почти 30 человек

13:57 28.12.2021

Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании.

Читайте также: В Кишинёве все муниципальные службы вышли на борьбу со снегом — мэр

14:10 28.12.2021

Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта. За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега. Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов.

14:29 28.12.2021

Ливень превратил елочный базар в Анапе в подобие свалки. Едущие утром на работу анапчане были поражены увиденным. Там, где еще накануне, 27 декабря, красовался «лес» из живых елочек на продажу к празднику, образовалось озеро с зелеными островками.

14:34 28.12.2021

Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE.

Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо.

Читайте также: В Испании новогодняя ночь может стать самой тёплой за последние 40 лет

14:56 28.12.2021

Мороз в Якутске. yakutskcity.ru

14:57 28.12.2021

На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.

Читайте также: В Ростовской области ввели ограничения на трассах из-за метели

14:59 28.12.2021

После снегопада в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

15:13 28.12.2021

Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки, 27 декабря, выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов. Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поезда, сообщает RT.

15:13 28.12.2021

В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря.

Подробности в материале: Массовое ДТП остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

15:14 28.12.2021

До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидается сильный гололед.

15:15 28.12.2021

28 декабря в Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с.

15:15 28.12.2021

В Краснодарском крае 28 декабря осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, в горах ветер 20−25 м/с.

15:16 28.12.2021

В Калмыкии сильный гололед.

15:16 28.12.2021

28−29 декабря в Ростовской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.

15:16 28.12.2021

Балаклава после снегопада. Крым. Александр Полегенько © ИА REGNUM

15:16 28.12.2021

28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.

15:16 28.12.2021

28 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 28−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.

15:17 28.12.2021

28−29 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер 17−22 м/с.

15:17 28.12.2021

30 декабря в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 23 м/с.

15:18 28.12.2021

28−31 декабря в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края аномально холодная погода, 29−31 декабря сильный мороз (минимальная температура до —35 ° и ниже).

15:18 28.12.2021

Гидрометцентр России

Опасные явления погоды

15:18 28.12.2021

28−29 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с (28 декабря до 30 м/с).

15:18 28.12.2021

На Курильских островах снег (31 декабря на севере сильные осадки в виде снега и мокрого снега), метель, ветер 18−23 м/с (28 декабря до 25 м/с).

15:18 28.12.2021

В Камчатском крае сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с (31 декабря на юге 25−30 м/с).

15:18 28.12.2021

31 декабря на севере Сахалина снег, метель, ветер 20−25 м/с.

15:36 28.12.2021

Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в России в январе 2022 года

15:55 28.12.2021

28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения желтого цвета об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT.

Об этом: На юге Швеции ожидаются сильные снегопады

16:05 28.12.2021

Заснеженная Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:52 28.12.2021

29 декабря ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −15… −13 ° (в центре −10… −8 °), по области −17… −12 ° (на востоке до — 22 °), ветер юго-восточный 5−10 м/с. Днем облачно, местами небольшой снег, температура в Москве −10… −8 °, по области −13… −8 °, ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.

16:53 28.12.2021

28−29 декабря. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

16:53 28.12.2021

30 декабря в Московском регионе облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −15… −13 °, по области −18… −13 °, днем в Москве −9… −7 °, по области −11… −6 °. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.

17:01 28.12.2021

На Ямале перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об этом: На Ямале в канун Нового года намечается до — 50 °C

17:40 28.12.2021

Мороз. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:15 28.12.2021

В Крыму 28 декабря рост уровня воды (на 24−44 см) наблюдается на р. Кача и р. Коккозка, сообщает Гидрометцентр России.

18:16 28.12.2021

Повышение уровня воды (на 29−91 см) из-за нагонов отмечается на устьевых участках р. Неман и р. Матросовка (Калининградская область).

18:16 28.12.2021

Ледяной покров установился на р. Юронга (Нижегородская область).

18:16 28.12.2021

Рост уровня воды (на 23−36 см) наблюдается на Кубани у с. Успенское, р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).В ближайшие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, на реках черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи ожидается повышение уровня воды, местами с достижением опасных отметок.

18:17 28.12.2021

На устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону из-за сгонных явлений наблюдается уровень воды, неблагоприятный для судоходства.

18:17 28.12.2021

Ледостав установился на р. Медведица у пгт. Лысые Горы (Саратовская область).

18:17 28.12.2021

Зажор льда с повышением уровня воды на 12 см образовался на р. Десна ниже г. Брянск.

18:17 28.12.2021

Повышение уровня воды (на 114 см) отмечается на Енисее у г. Енисейск (Красноярский край).

18:17 28.12.2021

Заснеженный вид [Дарья Драй © ИА REGNUM]

18:32 28.12.2021

В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C.

Об этом: В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается метель

18:58 28.12.2021

19:53 28.12.2021

На северо-востоке Якутии в новогоднюю ночь сильный мороз (минимальная температура −57…−52°).

20:07 28.12.2021

Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 29 декабря 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

20:38 28.12.2021

Зима в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:38 28.12.2021

В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:

в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского автономного округа (снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 28 м/с, с метелью);

в Центральном федеральном округе на территории Белгородской области (усиление ветра с порывами до 18 м/с), Воронежской области (сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами до 18 м/с);

в Южном федеральном округе на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (сильные осадки — снег, мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед); республики Калмыкия и Краснодарского края (сильный гололед, гололёдно-изморозевое отложение).

21:39 28.12.2021

Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

21:39 28.12.2021

Предупреждающие знаки на Эльбрусе. Денис Абрамов © ИА REGNUM

22:36 28.12.2021

29 декабря существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, сообщает МЧС России.

22:55 28.12.2021

Снегопад [Дарья Драй © ИА REGNUM]

03:36 29.12.2021

В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Об этом: 29 декабря в Красноярске ожидается до — 7 °C, небольшой снег и «чёрное небо»

05:06 29.12.2021

В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой. Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах.

Об этом: В Приморье службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности

05:43 29.12.2021

В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Подробности в материале: 29 декабря в Москве будет до — 10 °C, небольшой снег

06:15 29.12.2021

Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.

Читайте подробнее: Отсутствие горячей воды в роддоме столицы ЕАО объяснили сильными морозами

07:09 29.12.2021

Cнегопад в Санкт-Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

07:39 29.12.2021

Правительство Молдавии заявило о бессилии государства перед снегом.

«Будем искренни, государство ещё не готово столкнуться с такой ситуацией», — написал вице-премьер Андрей Спыну.

Под «ситуацией» он имел в виду выпавший в декабре снег. По словам министра, спецтехника и оборудование для расчистки дорог в стране отсутствуют. А техническое состояние того, что имеется, — «катастрофическое». «Попытки бравады здесь не помогают», — резюмировал он.

07:39 29.12.2021

В школах Оренбургской области 20 декабря отменяют очные занятия. Причиной стали морозы ниже минус 25 градусов, пишут СМИ.

Читайте подробнее: В школах Оренбуржья из-за морозов отменяют занятия

08:34 29.12.2021

По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал наблюдаются процессы ледообразования, которые усилились в начале третьей декады декабря из-за понижения дневной температуры воздуха в районе Прибайкалья до — 30… — 40 °C и ниже.

В северной части Байкала, преимущественно по западному берегу, отмечаются ледяные поля, битый лед, шуга, местами береговой припай.

08:37 29.12.2021

В Татарии в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов. Сегодня, 29 декабря, температура ночью дойдет до 22−17 градусов ниже нуля, дневная температура составит от — 17 до — 12 градусов.

В четверг, 30 декабря, ожидается снег и потепление днем до — 8 градусов. Ночью на низинах возможно похолодание до — 25 градусов.

В Новый год, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от — 5 до — 10 градусов.

08:52 29.12.2021

В Якутии погода без существенных изменений. В отдельных районах небольшой снег. По-прежнему во многих районах столбики термометров в ночные часы опускаются до −45…−55°C, а днем не поднимаются выше −30…−45°C, на северо-востоке —50°C.

09:17 29.12.2021

Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Город стал в девятибалльных пробках.

Читайте также: Воронеж завалило снегом

09:35 29.12.2021

В Ростовской области в первой половине дня 29 декабря ожидается сильный гололёд.

Читайте также: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололёда

09:47 29.12.2021

В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий.

Подробности в материале: В Ростовской области сняли ограничения на трассах

09:53 29.12.2021

В станице Полтавской экскаватор утонул в иле вместе с водителем. Спецтехника 28 декабря расчищала проток, когда ее стало затягивать в ил. Водитель до последнего пытался спасти свой транспорт, в результате застрял внутри кабины.

На помощь увязшему в иле прибыла другая спецтехника. Водителю помогли выбраться, экскаватор было решено вызволять с наступлением светлого времени суток.

Цитата канала «Кубанские новости».

09:59 29.12.2021

Черное море окрасилось в желтый цвет в районе Евпатории.

Президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко объяснил, что ничего страшного с водой не произошло — это обычное для полуострова явление.

«Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет», — заявил он РИА Новости.

10:11 29.12.2021

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям города перетерпеть снег.

Об этом: Петербуржцам посоветовали перетерпеть снег

10:27 29.12.2021

Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток — морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям.

Об этом: Судно с обледенелыми иномарками пришло в порт Владивостока из Японии

11:03 29.12.2021

За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Об этом: Ростовские коммунальщики вывезли более 6 тысяч тонн снега

11:04 29.12.2021

В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника. Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски.

Читайте также: В Магадане лыжник из Пскова замёрз в лесу

11:18 29.12.2021

Снегопад в Кишиневе. chisinau.md.

11:44 29.12.2021

Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.

Об этом: Волгоградские дорожники ликвидируют последствия обильного снегопада

12:12 29.12.2021

Жителей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег.

Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге обойдётся без оттепели

12:31 29.12.2021

Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа с начала нового года.

Читайте подробнее: Дорожники Петербурга выйдут на уборку улиц ранним утром 1 января

12:35 29.12.2021

В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом: Синоптик рассказала о погоде в Москве в ночь на Новый год

12:44 29.12.2021

Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

Подробности в материале: Сильный ветер ожидается в Красноярске

12:51 29.12.2021

Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год, и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом: Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве перед Рождеством

12:58 29.12.2021

В Чувашии прогнозируются снежный январь и морозный февраль.

Читайте также: В январе в Чувашии ожидаются сильные снегопады

13:01 29.12.2021

Под Геленджиком погиб водитель грузовика, помогавший охотникам переправиться через реку. ЧП произошло накануне днём на берегу реки Пшада, куда пару дней назад приехали на отдых около десятка охотников. Из-за дождя уровень реки сильно поднялся, вернуться обратно мужчины не могли.

Помощи охотники попросили у местного сторожа, у которого был полноприводный грузовик ГАЗ-66. На буксире мужчина перетянул два из трёх автомобилей, а когда возвращался за третьим, бурным потоком его ГАЗ унесло в стремнину, опрокинуло и накрыло водой. Ближе к вечеру спасатели смогли вытянуть машину на берег.

По факту ЧП и гибели человека проводится расследование.

Цитата канала «Кубанские новости».

13:25 29.12.2021

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C.

Читайте подробнее: В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается снег

13:25 29.12.2021

В Саратовской области ночью 30 декабря местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днём прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в тёмное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днём потеплеет до —6…—11 °C.

Читайте также: В Саратовской области из-за метели объявили жёлтый уровень опасности

13:38 29.12.2021

В Алтайском крае синоптики обещают похолодание до — 30 градусов. Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до — 19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов. А вот ночью 31 декабря похолодает уже до −19…−30 градусов.

13:38 29.12.2021

Снегопад в Санкт-Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

13:43 29.12.2021

В Ростове-на-Дону из-за разгула стихии повалено более 60 деревьев. Механические повреждения получили автомобили.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону стихия повалила десятки деревьев

13:50 29.12.2021

Снегопад в Чите. Девять единиц техники от муниципального предприятия «ДМРСУ» работают 29 декабря на улицах города по состоянию на 17 часов.

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В их число входят шесть пескоразбрасывателей, 2 автомобиля с противогололёдным реагентом (рассол) и одна машина комбинированного типа (подсыпка + рассол). Согласно существующей схеме, в первую очередь подсыпка и обработка регентом производится по маршрутам общественного транспорта, основным магистральным улицам, участкам с перепадом высот.

Также подсыпка проблемных участков ведется на Молоковском тракте. По мере необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.

Мэрия Читы.

14:00 29.12.2021

На этой неделе в Иркутске снова ожидается обильный снегопад.

14:35 29.12.2021

Уборка улиц в Кишиневе после снегопада. chisinau.md.

14:55 29.12.2021

В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Об этом: Стихия частично обесточила Элисту

15:06 29.12.2021

В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря.

Подробности в материале: В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда

15:20 29.12.2021

Омск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:33 29.12.2021

Метель в Петропавловск-Камчатском. Истчоник: pkgo.ru

18:55 29.12.2021

В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Температура воздуха будет комфортной для прогулок, но только до Рождества.

Читайте также: В Архангельской области в новогодние праздники ожидаются снегопады

21:42 29.12.2021

Снег в Чите. Источник: admin.msuchita.ru

21:47 29.12.2021

В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек.

Читайте также: На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6

22:04 29.12.2021

Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.

Читайте также: В районе Восточного Тимора зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

23:12 29.12.2021

Уборка улиц в Барнауле. Источник: barnaul.org

01:29 30.12.2021

По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы.

Об этом: Число жертв ливней и оползней на северо-востоке Бразилии увеличилось до 24

03:44 30.12.2021

В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Читайте подробнее: 30 декабря в Красноярске ожидается до — 8 °C и порывистый ветер

04:59 30.12.2021

В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд.

Читайте также: Власти Владивостока уточнили, когда нельзя выходить на лёд

05:52 30.12.2021

В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Читайте подробнее: 30 декабря в Москве будет до — 9 °C, местами небольшой снег

06:09 30.12.2021

Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более, чем 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе.

Об этом: Авария во Владивостоке оставила без тепла и горячей воды 3 тыс. жителей

07:24 30.12.2021

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об этом: Сибиряков предупредили о лавинной опасности в горах

07:57 30.12.2021

Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации.

Читайте подробнее: Приморцы смогут получить компенсацию за обледенелые иномарки из Японии

08:20 30.12.2021

На Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Читайте подробнее: На Камчатку перед Новым годом обрушится ураган

08:27 30.12.2021

В Москве ожидается до девяти градусов мороза, сообщает 30 декабря центр погоды «Фобос».

Подробности в материале: Синоптики ожидают в Москве до девяти градусов мороза

08:32 30.12.2021

Снег и лёгкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.

09:16 30.12.2021

Гололед. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:48 30.12.2021

Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Об этом: С улиц Воронежа за ночь вывезли 10,5 тыс. кубометров снега

09:48 30.12.2021

В Омской области днём 31 декабря ожидается −13…−18 °С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

10:08 30.12.2021

В Ростовской области жители Белокалитвинского района решили наказать главу администрации Коксовского сельского поселения за неубранный снег. Хулиганы забросали машину чиновникам снегом.

Подробности в материале: В Ростовской области хулиганы забросали машину главы посёлка снегом

10:40 30.12.2021

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 30 декабря во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура — 18… — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.

10:58 30.12.2021

Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения.

Подробности в материале: Сахалин накроет мощный циклон

11:03 30.12.2021

В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции.

Читайте подробнее: В Ростовской области выписали штрафы за плохую уборку снега и наледи

11:29 30.12.2021

В Александровск-Сахалинском районе спасатели объявили лавинную опасность. По прогнозам регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, сход снежных лавин возможен 31 декабря.

Об этом: В районе Сахалина перед Новым годом возможен сход лавин

12:01 30.12.2021

Ликвидация последствий непогоды в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

12:20 30.12.2021

В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: В Тюменской области ожидается морозная новогодняя ночь

12:34 30.12.2021

В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах — 20… — 25 °C.

Читайте также: В первые дни нового года Югру накроет снегопад

12:37 30.12.2021

Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Читайте также: Новый год принесёт в Крым дожди и снегопады

13:28 30.12.2021

Гидрометцентр: 31 декабря на Сахалине ожидается сильный снег, сильная метель, ветер с порывами 27−32 м/с.

14:04 30.12.2021

Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 31 декабря в регионе ожидается −16…−21°С, днём −12…−17°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с.

Подробности:Новогодняя ночь в Курганской области будет умеренно морозной

14:07 30.12.2021

Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV.

Об этом: Эстонские островитяне-староверы оказались отрезанными от большой земли

14:34 30.12.2021

Зима. Омская область. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:35 30.12.2021

В Новый год на Кубани будет тепло. Правда, без пышного снега, но и без трескучих морозов. О погоде в новогодние праздники на Кубани рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

В регионе в последний день года ожидается дождь, а в северных районах края — снег. Усилится ветер. Зато температура воздуха будет плюсовая: на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

14:37 30.12.2021

Из-за тумана в аэропорту Краснодара продолжают задерживать рейсы. На данный момент (30 декабря) на прилет уже задержано 14 рейсов.

Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минеральные воды и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга.

Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13.30 до 16.00.

14:37 30.12.2021

Ночью и днём 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдёт умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днём потеплеет до —2…—7°C.

Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются туман и мокрый снег

14:40 30.12.2021

В поселке Коксовый (Ростовская область) местные жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы. Таким образом они выразили недовольство плохой уборкой снега в поселке.

14:53 30.12.2021

Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, а затем сопроводили колонну до ближайшей заправочной станции.

Об этом: Сотрудники ГИБДД в Татарии спасли колонну автомобилистов из снежного плена

15:01 30.12.2021

В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Читайте подробнее: Новосибирцев ждёт похолодание в новогоднюю ночь

15:18 30.12.2021

На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подробности в материале: На Ямале в новогоднюю ночь ожидается — 42°C

16:27 30.12.2021

Декабрь в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

18:26 30.12.2021

Ликвидация последствий непогоды в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru.

18:36 30.12.2021

Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров.

Об этом: Сотни пассажиров не могут улететь из столицы Киргизии

20:49 30.12.2021

Уборка снега в Южно-Сахалинске после снегопада. yuzhno-sakh.ru.

21:23 30.12.2021

В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление.

Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с.

Читайте также: В новогодние праздники Удмуртию ждут температурные качели

22:38 30.12.2021

Прогноз. meteoinfo.ru

03:55 31.12.2021

Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США.

Об этом: Из-за лесных пожаров в Колорадо начали эвакуацию населения

04:10 31.12.2021

В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.

Об этом: В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 40 авиарейсов

05:53 31.12.2021

В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Об этом: 31 декабря в Москве будет до — 3 °C, мокрый снег, гололедица

06:52 31.12.2021

Паромная переправа на Сахалине временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В северных районах Сахалина ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 32 м/сек.

Читайте подробнее: Паромная переправа между Сахалином и материком прекратила свою работу

10:29 31.12.2021

В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Читайте также: В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде на Новый год

11:27 31.12.2021

В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье».

Победителями конкурса стали Кристина Шелопугина, Антон Худяков, Жанна Леснянская и Роман Юн.

Подробности в материале: В Забайкалье подвели итоги конкурса новогодних логотипов

11:56 31.12.2021

Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

13:29 31.12.2021

Несладким этот Новый год выдастся у жителей штата Колорадо в США. Там разгорелись мощные лесные пожары. Десятки тысяч жителей эвакуированы, пока пострадал один человек, но власти считают, что это число может стремительно увеличиться.

Цитата канала tv360.

13:32 31.12.2021

Автоинспекторы в Татарии шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу. Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед.

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Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины. После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки — полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.

13:42 31.12.2021

В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться рейсы из Дубая и Архангельска. В связи с туманом с 07:40 в аэропорту введены «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость в районе аэродрома в данный момент составляет 350 м.

За ночь из-за усиления тумана два рейса из Дубая и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно.

Всего 31 декабря задержано на вылет 8 авиарейсов из-за позднего прибытия в столицу Кубани. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

13:42 31.12.2021

Погода в Краснодарском крае в ближайшие дни будет нестабильной. Пышного снега и трескучего мороза 31 декабря, как и в последующие праздничные дни, кубанцам ждать не стоит. Будет привычная для жителей региона новогодняя погода — с осадками и ветром.

Последний день года может начаться с туманов. С полудня 31 декабря в южной части региона пойдет дождь, в северной — снег. Местами ожидаются сильные осадки. Велика вероятность гололеда. Усилится ветер. Температура воздуха на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

14:44 31.12.2021

В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается — 2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6−7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарии составляет примерно — 10 градусов.

«Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок — лучше не придумаешь», — подчеркнул Юрий Переведенцев.

14:57 31.12.2021

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается понижение температуры до — 5 градусов, а также ветер до 3,5 метра в секунду, ожидается легкий снегопад.

15:00 31.12.2021

В ночь на 1 января в Алтайском крае ожидаются морозы около −17… −22 градусов, а при прояснении — до — 27 градусов. Днем 1 января в крае потеплеет до — 15, а местами и до — 8 градусов.

15:10 31.12.2021

В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Подробности в материале: Петербуржцев предупредили о сильном ветре 1 января

17:57 31.12.2021

Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: «Смекалка русская спасёт!» — сети о спасении пациента с помощью саней

06:41 01.01.2022

Шторм ожидается у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров.

Об этом: У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами

07:43 01.01.2022

Уборка снега в Южно-Сахалинске после снегопада. yuzhno-sakh.ru.

07:45 01.01.2022

Услуги такси в Москве подорожали почти на 40% в период холодов. Стоимость такси в новогоднюю ночь может вырасти на 100%, прогнозируют эксперты.

10:11 01.01.2022

Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.

Читайте также: В сети опубликовали видео «кипящего» моря на Сахалине

13:02 01.01.2022

В Татарии в первый день 2022 года ожидаются метель и морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью температура воздуха опустится до — 11 градусов, а днем — 6.

13:04 01.01.2022

Сильный снегопад обрушился на Воронеж в первой половине дня 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Воронеж обрушился сильнейший снегопад

13:32 01.01.2022

Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1—4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону.

Читайте подробнее: В горах Кубани объявлено предупреждение из-за опасности схода лавин

13:47 01.01.2022

В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Читайте подробнее: Жителей Калмыкии предупредили о гололёде

13:54 01.01.2022

Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Подробности в материале: Прилёт нескольких рейсов задерживается в аэропорту Воронежа

14:11 01.01.2022

К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Читайте также: К Новому году в Элисте восстановили водоснабжение

15:17 01.01.2022

Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.

Об этом: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

06:43 02.01.2022

Декабрь в Ялте. Александр Полегенько © ИА REGNUM.

06:55 02.01.2022

На египетскую Хургаду обрушился град с громом и молниями. Пальмы в окрестностях курорта покрыты слоем льда. На нескольких дорогах было затруднено движение транспорта.

07:05 02.01.2022

В Татарии ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег. Небо над республикой 2 января останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный.

Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров.

07:15 02.01.2022

На улицах Иркутска продолжается уборка и вывоз снега.

09:33 02.01.2022

1 января 2022-го стало самым тёплым началом года в стране за всю историю наблюдений. Рекорд побила температура в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона — она поднялась до +16,2 градуса.

09:35 02.01.2022

Штормовое предупреждение: в Сочи ожидается сильный снег. По данным синоптиков, 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.

09:48 02.01.2022

Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов. Количество домов, уничтоженных пожарами в округе Боулдер, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.

Природные пожары начались в округе утром 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветра пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома.

10:05 02.01.2022

Мороз [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

10:34 02.01.2022

Алтайский край останется в тёплом секторе, характер погоды существенно не изменится. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура днём −8…−12 С, по югу −2…−7 С.

11:20 02.01.2022

В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Читайте подробнее: В Ростовской области будет идти снег с дождём

11:24 02.01.2022

В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.

Подробности в материале: В Калмыкии 2 января будет дождливо

11:29 02.01.2022

В Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горном районе сильный снегопад. На серпантине на Розе Хутор образовался сильный затор.

12:34 02.01.2022

Как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье в юго-западной провинции Юньнань, сообщило сейсмологическое управление региона. Ранее власти КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в городе Лицзян.

12:45 02.01.2022

В Ленобласти было замечено первое в этом году северное сияние. И не одно, а в компании метеоров.

13:07 02.01.2022

Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта.

13:25 02.01.2022

В Барнауле с 3 по 9 января будет очищено от снега и наледи более 220 дорожных объектов.

13:44 02.01.2022

Камчатка остается под влиянием непогоды. Там объявили штормовое предупреждение, есть повышенная опасность схода лавин. Около 150 км трассы временно закрыли.

07:41 03.01.2022

Из-за метели с сильным ветром и снегопадом была закрыта паромная переправа между островом Сахалин и материком.

Об этом: Сахалин снова оказался в изоляции из-за непогоды

08:16 03.01.2022

В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. В 12.00 от дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были.

Для откачки воды привлечены от РСЧС 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Цитата канала «Кубанские новости».

08:16 03.01.2022

В Саудовской Аравии в Новый год выпал снег. Чтобы вы понимали: средняя январская температура там +22 градуса. Местные в восторге: они поют, танцуют и делятся своим счастьем в соцсетях. Многие из них и вовсе видят снег впервые в жизни.

08:17 03.01.2022

На горнолыжных курортах Сочи огромные очереди туристов. Накануне, 2 января, некоторые лыжные трассы были закрыты из-за непогоды, а в горах сохранялась лавинная опасность. Тем не менее люди пытались попасть на подъёмники и отправиться кататься.

08:21 03.01.2022

Горы Табука покрылись снегом в субботу утром после сильного понижения температуры. Местные жители делятся в соцсетях видео с восторженными комментариями.

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Метеорологи в ближайшее время спрогнозировали в некоторых регионах грозы, а в горной местности — продолжение снегопада.

08:26 03.01.2022

Мокрый снег и гололёд ожидаются в Краснодарском крае. 3 января будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём переходящие в дождь.

Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в горах — 20−25 м/с.

08:28 03.01.2022

На юг Европы неожиданно пришла весна, Италию и Испанию накрыла волна тепла. На Апеннинах +15, на Канарских островах вообще +26. В Лондоне +11, в Париже +12, в Берлине +9, в Лиссабоне +17.

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Цитата Первого канала.

08:32 03.01.2022

Сегодня, 3 января, на очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих

К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины.

08:37 03.01.2022

2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й. Такой безрадостный прогноз сделали в WWF. Это произойдёт из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое характеризуется поднятием холодной воды на поверхность южной части Тихого океана.

Оно поспособствует понижению средней температуры на всей планете, но не повлияет на установление глобального потепления.

08:42 03.01.2022

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тере-Хольском районе Тувы, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 50 км к западу от озера Тере-Холь. Оно известно тем, что на острове в северной части озера находятся хорошо сохранившиеся руины крепости Пор-Бажын, построенной при третьем Уйгурском каганате в VIII—IX веках нашей эры.

09:18 03.01.2022

Первые два дня нового 2022 года ознаменовались в приморских регионах Черногории очень теплой погодой 17−18 градусов, что побудило некоторых жителей искупаться в море. Все террасы кафе и набережные были полны отдыхающими, почти как летом.

09:20 03.01.2022

Казань.

«Если вы сегодня выходили на улицу, то наверняка заметили горы снега на дорогах и тротуарах. И у мэрии Казани есть объяснение происходящему. Нет, не потому, что на дорогах почти не видно снегоуборочных машин при чуть ли не рекордных показателях выпавших осадков — 14 мм, или 42% от месячной нормы.

Дороги, уверяют в мэрии, находятся в нормативном состоянии, а в порядок их должны привести в течение двух суток», — пишет inkazanischa.

10:06 03.01.2022

На Алтай в тёплом секторе южные ветры принесут тёплый воздух, потеплеет. Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура −5…−10 С, по югу 0…-2 С.

10:51 03.01.2022

На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения на передвижение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.

Читайте подробнее: На дорогах Грузии ввели ограничения из-за непогоды

11:08 03.01.2022

В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Подробности в материале: В Ростовской области усилится ветер

12:31 03.01.2022

Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиям мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий.

Читайте также: На восточном побережье Австралии наблюдается сильный прибой

13:00 03.01.2022

Гололед в Санкт-Петербурге gov.spb.ru.

13:12 03.01.2022

Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.

Читайте подробнее: Опасные приливы будут сотрясать восточное побережье Австралии еще два дня

13:49 03.01.2022

В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков. В городе за 1 и 2 января образовалось 42% от месячной нормы осадков.

Для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров.

14:08 03.01.2022

В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января.

Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок в непогоду

14:09 03.01.2022

Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации.

Читайте подробнее: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

15:55 03.01.2022

Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов со вчерашнего дня из-за плохой погоды. МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей.

15:57 03.01.2022

В новогодние праздники в Барнауле уберут снег с 227 участков улиц.

15:59 03.01.2022

В Татарии спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля. Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района. Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль.

Спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.

16:01 03.01.2022

МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей большегрузных автомобилей на Военно-Грузинской дороге.

Со 2 января 2022 года до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ — н.п. В. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации.

Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов.

Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.

МЧС РФ.

16:51 03.01.2022

Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков.

Читайте также: Синоптики Эстонии: декабрь 2021 года оказался заметно холоднее нормы

21:10 03.01.2022

Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Краснодарском крае до конца суток 4 января, сообщили в региональном оперштабе.

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Подробности в материале: На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и гроз

22:07 03.01.2022

Самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прибытии на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона занесло снегом, сообщает The Independent.

Об этом: Самолет Байдена попал в снежную бурю

04:35 04.01.2022

Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и ветер ожидают жителей юга европейской части России. В ЦФО 4 и 5 января придут мощные снегопады и метель с сильным ветром.

Об этом: Метеоролог рассказал о погоде на юге и в центральных регионах России

07:27 04.01.2022

У берегов Ашдода в Израиле появился огромный смерч. Вихрь успел сместиться к морю, так что город не пострадал. Но местным удалось сделать несколько впечатляющих кадров.

07:47 04.01.2022

Синоптики предупредили жителей столичного региона о «взрывном» потеплении. Резкие перепады температуры ждут москвичей в течение праздничных выходных, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных −11…−13 градусов до 0 днём», — заявил синоптик.

07:55 04.01.2022

Байден против ветра: Самолет президента США попал в сильную снежную бурю. Байден вышел на трап без шапки, но в маске.

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Цитата канала «Пул №3».

07:57 04.01.2022

В Татарию пришли 25-градусные морозы. Сегодня, 4 января, на территории региона ожидаются небольшой снег и слабый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Погода будет облачной с прояснениями. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 16−21 градуса мороза, местами похолодает до — 25. В дневные часы прогнозируется от — 13 до — 18 градусов.

08:37 04.01.2022

На озере Байкал в Слюдянском районе — открытая вода с заберегами. В Листвянке — открытая вода. В районе поселка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда от 10 до 20 см, местами — промоины, открытые участки воды.

В заливах Иркутского водохранилища толщина льда от 25 до 30 см, открытая вода на фарватере. В Иркутске на Ангаре — открытая вода, в заливах — лед от 20 до 30 сантиметров. Не выходите на неокрепший лед.

09:33 04.01.2022

Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ — заявил, что в 2022 г. Россию ждет череда температурных аномалий.

Подробности в материале: Климатолог предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году

09:44 04.01.2022

В Сочи огромный тополь упал на припаркованные машины у многоэтажного дома и перегородил проезд. Происшествие случилось в Адлерском районе города-курорта на улице Гастелло 29/1.

Очевидцы сообщают, что падение мог спровоцировать сильный порыв ветра. Гигантский ствол задел козырьки на жилом доме и кондиционеры. При падении дерева никто не пострадал.

09:45 04.01.2022

Непогода продолжит испытывать Кубань. В МЧС опубликовали очередное экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона.

По данным синоптиков, с вечера 3 января и весь день 4 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22−27 м/с.

На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, МО Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

09:45 04.01.2022

Ветрено и дождливо будет и в Краснодаре. Порывы ветра достигнут 26−27 м/с. А в горных районах Сочи со второй половины ночи и до конца суток 4 января ожидается очень сильный снег.

09:46 04.01.2022

Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4−6 января 2022 г. на территории г. Чита сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

НМУ первой степени опасности продлеваются до 14:00 6 января.

09:46 04.01.2022

В Омской области днём 5 января ожидается −14…−19 °С, похолодание. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Читайте подробнее: В Омскую область идут морозы

09:59 04.01.2022

В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Подробности в материале: «Чёрное небо» не уходит из Минусинска

10:11 04.01.2022

В Чувашии 4 января из-за резкого похолодания объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Об этом: В Чувашии объявлен «жёлтый» уровень опасности

10:22 04.01.2022

На США обрушился снежный шторм. Без света остались около 700 тысяч домов. В штатах Мэриленд и Виргиния погибли пять человек, двое из которых дети — они умерли из-за падения деревьев.

В аэропортах страны отменили около трёх тысяч авиарейсов и задержали более пяти тысяч. Даже Джозеф Байден не смог в течение получаса выйти из самолёта и ждал, пока полосу очистят от снега.

В некоторых регионах США выпало до 40 сантиметров снега, а скорость ветра достигала 64 км/ч.

Цитата канала «Лента дня».

10:40 04.01.2022

На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом сообщили 4 января в мэрии города.

Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей.

Читайте также: В Омске продолжается обильный снегопад

10:51 04.01.2022

Кубань. Прогнозы синоптиков сбываются. После ливней сейчас так обстоят дела в селе Архипо-Осиповка. Дома затопило по первый этаж, и вода убывать не собирается.

10:51 04.01.2022

Мороз. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:02 04.01.2022

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на юге России и в ЦФО. В Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, регионах Северного Кавказа 4−5 января ожидается дождь, снег и сильный ветер. В регионы ЦФО придёт сильный снегопад.

11:16 04.01.2022

Спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается гололёд и сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Читайте также: Ростовчан предупредили о гололёде и сильном ветре

11:21 04.01.2022

В Калмыкии в течение дня 4 января ожидается снег, переходящий в дождь. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Читайте также: В Калмыкии ожидается снег с дождём

11:23 04.01.2022

Ещё один циклон 4 января с юга Урала пойдёт к Салехарду. С ним по югу Западной Сибири пойдёт холодный фронт. А за фронтом снова усилится антициклон.

По Алтайскому краю днём начнётся снег с метелями, по югу ожидаются оттепели. Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы 10−15 м/с. Температура днём −1…−6 С, по югу 0…+2 С.

11:38 04.01.2022

В пяти регионах ПФО наблюдающийся последние месяцы дефицит осадков может привести к засушливости почвы летом и, как следствие — к проблемам с урожаем.

Читайте также: Метеоролог заявил о возможных проблемах с урожаем в пяти регионах Поволжья

11:55 04.01.2022

В Ростовской области в течение дня 4 января ожидается штормовой ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.

Читайте подробнее: Штормовой ветер накроет Ростовскую область

12:54 04.01.2022

После нескольких дней оттепели начала нового года в Эстонии снова ожидается заметное похолодание, ночью температура воздуха будет падать ниже — 20 градусов. Об этом сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Читайте подробнее: На смену ледяным дождям и туману в Эстонию приходят январские морозы

13:13 04.01.2022

В Татарии спасатели распространили предупреждение о резком похолодании, ожидается до — 30 градусов мороза.

Подробности в материале: В Татарии ожидается 30-градусный мороз

13:40 04.01.2022

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, 5 января в городе пройдет сильный снегопад, предупреждает 4 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Подробности в материале: В Петербурге ожидается сильный снег

14:21 04.01.2022

Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловались на некачественную уборку улиц. В частности, неудобства горожанам доставляют обледеневшие тротуары.

Читайте также: Ростовчане пожаловались на обледеневшие тротуары

14:32 04.01.2022

В Саратове будет временно прекращено движение на участке улицы Шелковичная для уборки снега.

Читайте подробнее: Одну из улиц в Саратове перекроют на ночь для уборки снега

15:46 04.01.2022

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды, на город надвигается сильный снегопад. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Читайте подробнее: В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада

16:15 04.01.2022

В Ленинградской области объявили экстренное предупреждение, на западе региона в течение суток ожидается снегопад.

Об этом: Запад Ленобласти накроет снегопад

07:04 05.01.2022

Красноярский край. Вода поднялась в Енисее в районе Лесосибирска. Началось подтопление участков, эвакуированы несколько человек.

07:04 05.01.2022

Зима [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

07:15 05.01.2022

40 часов в железной ловушке без еды и с неработающими туалетами провели 200 пассажиров поезда Amtrak (включая маленьких детей), застрявшего во время в метели в Вирджинии по пути из Нового Орлеана в Нью-Йорк.

«Радости» томительному ожиданию добавила вице-президент Камала Харрис, которая не придумала ничего умнее, как написать в твиттере: «Америка снова движется». Так она приветствовала инфраструктурный план Байдена.

09:12 05.01.2022

В Красноярском крае 4 января при формировании кромки льда поднялся уровень воды в реке Енисей в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска.

Читайте подробнее: Енисей подтопил посёлок в Красноярском крае

09:20 05.01.2022

Кубань. Жители Архипо-Осиповки вернулись в свои дома. Уровень воды в реке Вулан, подтопившей жилые дома в селе под Геленджиком, спал. Эвакуированные смогли вернуться в свои дома. По состоянию на 4 декабря на 17:40 подтопленных территорий больше нет.

Напомним, подтопление произошло из-за залпового дождя. Поднявшийся уровень реки не спадал ввиду сильного ветра, мешавшего уходить воде в море. Всего было подтоплено порядка 70 придомовых территорий.

09:21 05.01.2022

Циклон «Аннет» сегодня засыплет Москву снегом. Снегопад начнется в ближайшие часы, постепенно усиливаясь. При порывах ветра до 18 метров в секунду начнется метель, видимость сократится. Всего может выпасть до 20 процентов месячной нормы.

10:32 05.01.2022

Уборка снега в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru.

10:48 05.01.2022

Жалобы жителей города Абакана на загрязнение воздуха подтвердились, сообщили 5 января в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии.

Подробности в материале: Жители Абакана пожаловались на загрязнённый воздух

10:58 05.01.2022

Экстренное предупреждение объявлено в столице России Москве из-за гололеда и снежных заносов. Об этом 5 января сообщили в главке МЧС РФ по столице.

Подробности в материале: МЧС РФ предупредило москвичей о гололеде и снежных заносах

11:11 05.01.2022

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов. С полудня до восьми вечера в столице прогнозируются сильные осадки и ветер с порывами до 15 м/с, заявили в Росгидромете.

В свою очередь в МЧС автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также избегать опасных перестроений и парковаться вдали от деревьев.

Цитата канала «Говорит Москва».

11:38 05.01.2022

Циклон 5 января от Салехарда двинет на восток вдоль побережья Ледовитого океана. На юге Западной Сибири в тылу холодного фронта снова усилится антициклон. По Алтайскому краю снег прекратится, похолодает. Днём облачно с прояснениями, без осадков, в предгорьях небольшой снег. Ветер западный 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Похолодание. Температура −5… −10 °С, по западу −13… −18 °С.

12:33 05.01.2022

Настоящая русская зима с её снегопадами радует не всех. Есть те, кто к ней оказался не готов. Например, муниципалитеты Тамбовской области. Правда, рассказать в соцсетях о том, как они убирают снег в непрерывном режиме, сколько техники выводят и т. п. они не забыли, а вот только реально это сделать, судя по снежным завалам на улицах и тротуарах, забыли.

И такой снежный коллапс не только в областном центре, но и в Мичуринске, Рассказово и других райцентрах.

12:45 05.01.2022

Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Подробности в материале: В Москве объявили экстренное предупреждение из-за циклона

13:44 05.01.2022

Мороз в Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

16:54 05.01.2022

На территории Калужской области 5 января, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток, ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра — 12−17 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: В Калужской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и ветер

17:53 05.01.2022

Предстоящей ночью в Саратове ожидается сильный снег, дождь со снегом и метель. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с.

Читайте также: В Саратове ожидается потепление и метель

17:59 05.01.2022

В Саратове с 6 января приостановят работу муниципальные катки.

«Работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей», — говорится в сообщении мэрии города.

Читайте подробнее: В Саратове из-за потепления закроют катки

18:08 05.01.2022

В Санкт-Петербурге до 7 января продлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды — после нескольких дней оттепели в город вернутся морозы, а с ними — гололедица на дорогах.

Об этом: В Петербурге до Рождества продлён «желтый» уровень опасности из-за непогоды

21:15 05.01.2022

До 17 человек выросло число пострадавших в массовой автоаварии на 217-м километре трассе М-4 «Дон» в Тульской области, произошедшей 5 января. Об этом сообщает МЧС России.

Об этом: В Тульской области выросло число пострадавших в ДТП с десятками машин

06:52 06.01.2022

В Челябинске и окрестностях утром 6 января было минус 32 градуса. Об этом сообщают местные жители.

Читайте подробнее: В Челябинске похолодало до минус 32 градусов

07:28 06.01.2022

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Алтайский край. Залесовский район, с. Пещерка. Водопад.

08:38 06.01.2022

В Оренбурге 7 января вероятен дождь. Об этом сообщают синоптики.

Читайте подробнее: В Оренбурге в Рождество пройдёт дождь

09:37 06.01.2022

В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного, сообщает Гидрометцентр России.

09:37 06.01.2022

В Калининградской области 6 января временами будет снег и мокрый снег, температура ночью −2…−1°, днем −1…−2°. 7 января кратковременный снег, ночью 0…-4°, днем −1…−2°.

09:37 06.01.2022

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 6 января снежная погода, в течение суток −7…−2°, в Псковской области до 2° тепла. 7 января небольшой снег, в течение суток −9…−4°, на севере Ленинградской области до −18…−13°.

09:38 06.01.2022

В Карелии 6 января снег, местами сильный, ночью и днем −12…−7°, местами до — 20°, на юге Карелии в течение суток −6…−1°; 7 января похолодание продолжится, в течение суток термометры покажут −17…−12°, местами будет до — 22°.

09:38 06.01.2022

В Мурманской области 6 и 7 января ожидается снег, изморозь, ветер до 15−17 м/с, температура 6 января ночью −19…−14°, днем −14…−9°. 7 января потеплеет: ночью до −9…−14°, днем до −2…−7°.

09:38 06.01.2022

Мороз. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:38 06.01.2022

В Ненецком автономном округе снег с метелью и ветром до 15−18 м/с. 6 и 7 января ночная температура −32…−27°, днем −21…−16; на западе округа ночью −24…−19, днем −12…−7°.

09:39 06.01.2022

В республике Коми пройдет небольшой снег, а мороз ослабеет: от −31…−26° ночью и −19…−14° днем 6 января до −19…−14° ночью и −12…−7° днем 7 января.

09:39 06.01.2022

В Архангельской области 6 января ожидается сильный снегопад, метель, гололед, порывы ветра до 15 м/с, температура ночью −17…−12°, днем −10…−5°. 7 января в течение суток −18…−12°, пройдет снег от небольшого до умеренного.

09:39 06.01.2022

В Вологодской области 6 января ночью снег и −12…−7°, днем снег с дождем и −6…−1°. 7 января температура в течение суток −10…−5° и небольшой снег.

09:40 06.01.2022

Потепление придет на север Приволжского федерального округа. В Нижегородской области, республиках Марий Эл и Чувашии 6 января после ночных −14…−9° днем потеплеет до −5…−0°. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае 6 января пока еще ночью до — 26°, днем до — 13°. 7 января значительно теплее: ночью −7…−2°, местами до — 11°, днем −6…−0°.

09:40 06.01.2022

В Центральном федеральном округе 6 января под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге переходящего в дождь, местами образуется гололед, ожидается налипание мокрого снега, ветер до 15 м/с, местами с метелью. На дорогах гололедица. Преобладающая температура в северной половине округа ночью и днем от — 5 до 2° (в Костромской области ночью до −19…−14°, днем до −12…−7°). На юге округа температура в течение суток от — 3 до 4°. 7 января снег продолжится, местами с метелью и ветром до 17 м/с. Температура понизится и в течение суток ожидается на севере территории −7…−2°, на юге −6…−0°.

09:41 06.01.2022

В Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Татария и Башкирия 6 января погода с мокрым снегом, местами с метелью, гололедом, налипанием мокрого снега. Ночью −22…−17°, днем −9…−4°. 7 января снег с дождем и потепление: ночью до −6…−1°, днем до −1…−3°.

09:42 06.01.2022

На юге Уральского федерального округа 6 января морозно, температура ночью −28…−23°, местами до −35…−30°, днем −16…−11°, местами до — 25°. Небольшой снег вероятен только в Челябинской области. 7 января резкое ослабление мороза: ночью до −18…−13°, днем до −4…−1°. В большинстве областей пройдет снег.

09:42 06.01.2022

Уборка снега [Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:42 06.01.2022

В Крыму 6 января местами небольшой дождь, ветер 15−20 м/с, но тепло, температура ночью от 3 до 8°, днем от 9 до 14°. 7 января без существенных осадков и прохладнее: ночью 1…6°, днем 4…9°.

09:42 06.01.2022

В Ростовской области и Нижнем Поволжье 6−7 января пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 6 января в Волгоградской области сильные осадки, дождь со снегом. Ожидается ветер 15−20 м/с в районе Анапы-Новороссийска 18−23 м/с. В Краснодарском крае и Адыгее преимущественно без осадков. Преобладающая температура ночью 2…9°, днем 3…8°, в районе Сочи до 16…18°.

09:42 06.01.2022

В Северо-Кавказском федеральном округе 6−7 января преимущественно без осадков. Температура составит ночью 0…6°, днем 7…13°, в Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике до 16°.

09:43 06.01.2022

Солнечный морозный день [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:43 06.01.2022

В Ямало-Ненецком автономном округе 6 и 7 января, а также в и Ханты-Мансийском автономном округе 6 января аномально холодно: ночью −38…−33°, местами до −43…−41°; днем −35…−27°, местами небольшой снег, метель и ветер до 17 м/с. 7 января в Ханты-Мансийском округе в западной половине морозы будут ослабевать: ночью до — 21°, днем −6…−11°, пройдет снег, местами сильный, с метелью и ветром 15−17 м/с.

09:43 06.01.2022

На юге Сибири в эти дни также ожидается переменчивая погода. В Омской области 6 января усиление мороза: ночью до −24…−19°, днем до −19…−14°, в южных районах области пройдет небольшой снег. 7 января принесет потепление: ночью −19…−14°, днем −9…−4°, местами пройдет снег с метелью и усилением ветра до 14 м/с.

09:44 06.01.2022

На севере Красноярского края морозы сильнее. 6 января в течение суток −27…−20°, ночью местами −35…−30°, днем до — 18°, снег с метелью, на Таймыре ветер 17−22 м/с. 7 января ночью −35…−28°, местами и ниже, днем −28…−23°, местами до — 30ۜ°; преимущественно без осадков.

09:44 06.01.2022

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае местами в эти дни похолодание. В Новосибирской области 6 января в течение суток −16…−11°, 7 января ночной мороз усилится до −26…−21°, днем −16…−11°, обойдется без существенных осадков. В Томской области мороз тоже будет усиливаться: 6 января ночью −20…−15°, днем −25…−20°. В ночь на 7 января похолодает до −29…−24°, днем около — 20°, без осадков. На Алтае преимущественно без осадков, ночная температура −18…−13°, в ночь на Рождество до — 23°, днем −16…−10°, местами снег, на дорогах сильная гололедица.

09:44 06.01.2022

В центральных и южных районах Красноярского края 6 января ночью −15…−7°, днем −10…−3°, местами пройдет снег. 7 января без осадков, а мороз усилится: ночью до −27…−20°, днем будет −18…−13° и солнечно.

09:44 06.01.2022

В Иркутской области 6 и 7 января на западе и севере небольшой снег, ночью −20…−15°, днем 6 января −9…−4°, 7 января −12…−7°.

09:44 06.01.2022

В Бурятии 6−7 января возможен слабый снег, ночью −23…−18°, днем −14…−9°. В Забайкальском крае ночная температура −27…−22°, дневная −11…−6°.

10:44 06.01.2022

Обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Тушино выпало пять миллиметров, на ВДНХ — шесть, в центре столицы, на Балчуге — семь миллиметров осадков», — сказал Тишковец.

Подробности в материале: В Москве выпало 15% месячной нормы осадков

10:47 06.01.2022

Снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см, сообщил 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Подробности в материале: В Москве образовались 30-сантиметровые сугробы

10:49 06.01.2022

В Калмыкии накануне Рождества, 6 января, ожидается тёплая погода. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Об этом: В Калмыкии потеплеет накануне Рождества

10:59 06.01.2022

На Рождество в Краснодарском крае будет теплая и ветреная погода. В краевом гидрометцентре рассказали, что влияние циклона отступает и на смену ему приходит пусть и ветреная, но всё же теплая погода.

6 января в Краснодаре будет сухо. Порывы юго-западного ветра достигнут 17 м/с, а воздух прогреется до 15°. В целом по региону ожидается теплый день, без осадков.

Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15−20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14°. В южной половине края воздух прогреется до 17°, в горах до +7°.

11:00 06.01.2022

Уборка снега [Дарья Драй © ИА REGNUM].

11:00 06.01.2022

7 января местами в Краснодарском крае ожидается дождь, на Черноморском побережье без существенных осадков. Днем потеплеет до +14. В районе Новороссийска будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 23 м/с.

11:11 06.01.2022

В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, потеплеет до +14 градусов. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.

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11:15 06.01.2022

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, будет облачно с прояснениями. Днём местами по востоку небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах гололёдные явления, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура днём −10…−15, местами до — 5 градусов.

Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Немецком и Тогульском районах.

11:37 06.01.2022

6 января в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморском крае по ночам мороз будет усиливаться до −30…−35°, местами до — 40°; днем прогнозируется −22…−17°, местами −30…−25°. На побережье Приморского края ночью −18…−13°, днем −10…−5°.

11:38 06.01.2022

На Курильских островах 6−7 января осадки в виде снега, метель, ветер 15−20 м/с. Ночью −7…−2°, днем −5…−0°. На Сахалине без существенных осадков, местами ветер до 17 м/с, на юге острова ночью около — 20°, днем около — 10°.

11:38 06.01.2022

В Камчатском крае 6−7 января ветреная погода со снегом, мокрым снегом и метелью. Ночью −8…−3°, днем −5…−0°.

11:38 06.01.2022

Самые сильные морозы в Рождественскую ночь на северо-востоке Якутии, минимальная температура −53…−48°. В прибрежных районах снег и метель.

11:39 06.01.2022

На побережье Магаданской области 6−7 января морозы слабые, ночью −9…−4°, днем −6…−1°, небольшой снег и ветер 17−22 м/с. В континентальных районах Магаданской области снег, метель, ветер 15−20 м/с, ночью до — 31°, днем до — 25°.

11:46 06.01.2022

В Пензенской области 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В течение дня возможны порывы ветра до 15−18 м/с, гололёд. Температура воздуха составит 0…+2 °C.

В связи ухудшением погодных условий на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий.

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11:51 06.01.2022

В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная. Потепление придет на север Приволжского федерального округа.

Подробности в материале: На Рождество в Поволжье потеплеет

11:52 06.01.2022

Донбасс. Главным человеком в такую погоду становится добросовестный дворник. Об этом каналу «Донбасс решает» заявили дончане, жалуясь, что тротуары практически во всех районах не почищены от снега и не посыпаны песком. Начальник местного ЖЭКа Виталий Бойко признался, что катастрофически не хватает дворников.

«Сегодняшний поход в магазин превратился в экстрим. Я просто чудом не навернулась. Если тротуары вдоль дорог худо-бедно где — почищены, где — посыпаны, то во дворе — сплошной лёд под водой», — рассказала Наталья Мундштукова.

11:53 06.01.2022

В Барнауле продолжаются работы по очистке от снега и наледи улиц и дворов barnaul.org.

12:09 06.01.2022

Рязанские энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в населенных пунктах, пострадавших от последствий зимней непогоды. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с 15 часов 30 минут 5 января 2022 года работают в режиме повышенной готовности из-за сильных снегопадов, перепадов температуры воздуха, резких порывов ветра, сообщает пресс-служба компании.

Следствием неблагоприятных погодных явлений стало налипание мокрого снега на воздушные линии электропередачи и электросетевое оборудование, а также неконтролируемое массовое падение обледеневших деревьев на провода. Во все места локальных нарушений электроснабжения направлены мобильные ремонтные бригады «Рязаньэнерго». Для подачи электроэнергии в населенные пункты во время проведения аварийно-восстановительных работ, пострадавшие от непогоды, энергетики используют мобильные генераторы — резервные источники электроснабжения.

Ремонтные работы осложняются затрудненностью проезда энергетиков к местам повреждений энергооборудования из-за высокого снежного покрова, в котором застревает специальная техника, в котором нелегко передвигаться людям.

12:12 06.01.2022

6−7 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.

12:19 06.01.2022

В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе. Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время ждал машину на улице в сильный мороз. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели.

Врачам пришлось ампутировать их.

12:46 06.01.2022

Казань новогодняя kzn.ru.

13:11 06.01.2022

Информация о подтоплении приусадебных участков в Красноярском крае. По информации синоптиков, с 5 по 7 января на реке Енисей в районе н.п. Стрелка в связи с прохождением ледостава наблюдаются резкие колебания уровня воды на р. Енисей.

В превентивных целях проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям