Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости
Наступивший 2022 год принёс множество погодных сюрпризов. Десятки рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы и Казани на фоне ухудшения погодных условий.
Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост: пролом на всю проезжую часть появился на путепроводе через Снеговую Падь. В Башкирии на трассе М5 «Урал» из-за сильнейшего снегопада застряли 33 машины. В Забайкалье на помощь в борьбе с обледеневшими после выхода грунтовых вод дорогами пришли военные. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.
Тем временем жителям в Кубани предложили эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Абин. Речь идёт о Крымском районе Краснодарского края. Подробности о погодном апокалипсисе — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте также: Военные помогают расчищать дороги в Забайкалье
На трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии застряли 33 машины, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
Уточняется, что речь идет об участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Застряли легковые и грузовые автомобили. Рядом с АЗС организован кемпинг с горячим питанием.
В Крымском районе миновала угроза масштабных подтоплений, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своём Telegram-канале. есь в своём Telegram-канале.">
В Крымском районе уровень воды в реке Абин ночью 26 декабря опустился ниже критической отметки. Разлива не случилось, жители в безопасности. По словам главы, обстановка на реке Адагум, где ещё около 00:40 ожидался неблагоприятный исход, стабилизировалась.
Спасатели совместно с сотрудниками администрации и казаками мониторят обстановку. Оперативные службы действуют в режиме повышенной готовности. Непогода задержится до конца суток, 26 декабря.
Подтопления, оползни и сели возможны на Кубани из-за разгула стихии — МЧС.
До конца суток 26 декабря вероятность ЧС сохраняется в девяти районах и городах Краснодарского края — в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах, в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.
В Башкирии снегопад заметает дороги, сильный ветер валит дорожные знаки. Власти ограничили работу общественного транспорта.
На магистралях усилили патрули ГИБДД и поставили спецтехнику — настолько опасные сейчас условия. Тем временем 33 автомобиля застряли на трассе М-5 — ветер и снег не позволили им двигаться дальше.
Настоящий снежный ад на трассе Уфа — Оренбург. Там из-за сильной метели столкнулись 15 машин.
Массовая авария произошла примерно на 50-м километре шоссе. Один человек погиб. Цитата телеграм-канала Baza.
Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост через Снеговую Падь. Причем, движение решили пока не закрывать. Сооружение сейчас обследуют специалисты.
Цитата канала «Вести FM».
На федеральной трассе М5 в районе населенного пункта Первокоммунарский Самарской области из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Читайте подробнее: 20 автомобилей застряли на трассе М5 в Самарской области
Новосибирская область. В Венгерово во время сильного ветра упала районная ёлка, установленная в центре села. Накануне, 25 декабря, власти оперативно установили новую.
26 декабря в аэропортах столицы России Москвы отменили и задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Читайте также: 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Усиление ветра до 16 м/с и метель ожидаются в Москве 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: В Москве ожидается ветер до 16 м/с и метель
В Башкирии порывы ветра достигают 20 м/с. Несколько участков федеральных трасс закрыли для проезда.
На севере и северо-востоке Ростовской области дорожная обстановка остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.
Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок
В Западной Сибири неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, местами ожидается небольшой снег, периоды без осадков будут короткими и в отдельных районах.
Температура воздуха немного понизится ночью — до −9…−17°С, местами до −22…−30°С, днем максимальная температура составит в юго-восточных районах −4…−12°С, в центральных и северных районах −13…−18°С, местами — 23 °C. В Восточной Сибири характер погоды существенно не изменится.
В Красноярске введён режим «чёрного неба» из-за превышения уровня загрязнения воздуха.
Башкирия. В МЧС уточнили, что на трассе столкнулись не 15, а 22 машины. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали.
В Оренбургской области более 50 человек оказались в снежном плену. На 1203-м километре дороги Москва-Челябинск в результате снегопада застряли 30 автомобилей, в которых находится более 50 человек.
Сейчас на участке трассы введено ограничение с 1194-го километра по 1251-й, а дорожные рабочие помогают оказавшимся в снежной ловушке добраться до ближайшего заведения общепита.
После вчерашнего ливня специалисты «Службы спасения» и Анапского отряда «Кубань-СПАС» провели работы по расчистке русла реки Сукко. Затор устранен и пропускная способность реки восстановлена.
Цитата канала «Кубанские новости».
Более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб готовы к разгулу стихии в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Об этом: Ростовские службы экстренного реагирования готовы к непогоде
Один пострадавший в ДТП с 22 автомобилями на трассе в Башкирии находится в тяжёлом состоянии, ещё четверо пострадавших — средней степени тяжести, сообщили в минздраве республики.
Спасатели Татарии помогли согреться двоим гражданам, чье авто застряло в снегу. По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе, на Ямашевском поле автомобиль застрял на снежной дороге. В салоне авто замерзают два человека.
По прибытии спасатели посадили 28-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку в свой автомобиль, чтобы они отогрелись. Им дали одеяло и горячее питье.
После этого спасатели помогли откопать застрявшую в снегу машину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.
В зоне ожидания уфимского аэропорта, по данным сервиса Flightradar24, находятся три самолёта: из Набережных Челнов, Москвы и Екатеринбурга.
Самолёт из Нового Уренгоя не смог приземлиться в Уфе и ушел в Нижнекамск.
В середине декабря закончилось трехмесячное извержение вулкана на острове Ла Пальма. Оно нанесло ущерб на сумму минимум €0,5 млрд, а в море появились новые территории.
Цитата РБК.
МЧС Москвы предупреждает о снеге, метели и снежных заносах на дорогах сегодня, 26 декабря.
Второе массовое ДТП с участием 11 машин произошло на федеральной трассе в Башкирии — ГИБДД.
Цитата канала bbbreaking.
Второе за день, 26 декабря, массовое ДТП с участием 11 машин произошло в Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
Читайте подробнее: Очередное массовое ДТП произошло на трассе в Башкирии
Алтайский край. На автодороге Заринск — Барнаул густой туман и гололедица.
В Казани резко вырос спрос на услуги по уборке снега — таких объявлений в Казани стало больше на 158%. Цена в среднем составляет 150 рублей. Вывоз снега обойдется в одну тысячу рублей.
Стоимость услуги зависит от времени и квадратных метров очищаемой площади.
В Забайкалье сегодня, 26 декабря, прорвало одну из двух действующих дамб, защищающих посёлок Кокуй. Как сообщает пресс-служба правительства региона, грунтовые воды вышли на поверхность.
«Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — заявил губернатор Александр Осипов.
По его словам, власти намерены по оперативно решить вопросы по устранению последствий ЧС.
Читайте подробнее: В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря.
Подробности в материале: В девяти районах Кубани есть угроза ЧС из-за дождей
До минус 6 градусов может опуститься температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.
«В атмосфере активизируются циклоны… — рассказал Тишковец. — Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов».
Читайте подробнее: Жителям Москвы рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом: В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы
В Кемеровской области завтра, 27 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Читайте также: В Кузбассе подморозит до — 23 °C
В Челябинской области 26 декабря ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Об этом: В Челябинской области из-за метели закрыли участок трассы М-5
В Ростовской области 27 декабря сохранятся плохие погодные условия. Морозы усилятся до 21 градуса, сообщается на сайте донского управления МЧС России.
Подробности в материале: Морозы в Ростовской области усилятся до 21 градуса
В северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте также: Калмыкию накроет снегопад
26 декабря и ночью 27 декабря в Оренбургской области местами ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 50−100 м, ветер 25−27 м/с, сообщает Гидрометцентр России.
27 декабря в горах Крыма, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, 27−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
В Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.
Читайте также: На Камчатке из-за непогоды отменили занятия в школах
В Петропавловске-Камчатском объявили лавинную опасность. Сход масс снега возможен в горных районах города с 27 по 30 декабря.
Об этом: На Камчатке ожидают схода лавин
В село Бясь-Кюёль Горного района Якутии, где за счёт государства были построены новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, отправили строителей. Они проконопатили полы, которые покрылись инеем.
Читайте подробнее: В Якутии в дома погорельцев направили строителей
В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по трассе М-5 на участке между населёнными пунктами Новосергиевка и Черноречье. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Подробности в материале: В Оренбуржье после непогоды снова открыли трассу М-5
В последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается.
Подробности в материале: В Приморье новогодняя ночь будет морозной и бесснежной
В Челябинской области после снегопадов и метели снова открыто движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
Читайте подробнее: В Челябинской области после метели открыли трассу М-5
Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) продолжает действовать в Красноярске.
Читайте также: Красноярцы прожили выходные под «чёрным небом»
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 27 декабря в Туве ожидается температура воздуха — 30, — 35 °C, местами до — 40 °C.
Об этом: В Туве ожидаются сильные морозы
Метели и снегопады продолжатся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 27 декабря в республике ожидаются снег, метель, на дорогах сильные заносы. Днем столбик термометра может опуститься до — 10 °C.
Об этом: Жителей Башкирии предупредили о продолжении снегопада
В ночь на 27 декабря на трассе Джубга — Сочи из-за неблагоприятных погодных условий водитель МАНа не справился с управлением, автомобиль занесло, а прицеп перевернулся, перегородив проезжую часть. В происшествии обошлось без пострадавших, в настоящее время движение уже возобновлено.
Цитата канала «Кубанские новости».
27−30 декабря в горных районах Камчатского края лавиноопасно — предупреждение Гидрометцентра.
28−31 декабря в южных районах Хабаровского края и на территории Еврейской автономной области сохранится сильный мороз (температура ночью — 35° и ниже), аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7° и более.
Летевший из Сочи в Якутск самолет отправили в Нерюнгри из-за густого тумана. После заснеженного Сочи авиапассажиров, следовавших в столицу Республики Саха, вряд ли можно удивить похолоданием. Но даже для них минус 42 градуса — это очень холодно. Тем не менее посадить борт из Сочи в другом аэропорту было решено по иной причине — из-за сильного тумана в Якутске.
Цитата канала «Кубанские новости».
В понедельник, 27 декабря, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °С. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Читайте также: В Москве 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода и до — 10 °С
Амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, ждали вылета три часа прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне.
Читайте подробнее: Жителей Приамурья заморозили в самолёте
Накрывший Ростовскую область снегопад не сказался на дорожной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 27 декабря.
Читайте также: В Ростовской области инспекторы ГИБДД контролируют ситуацию после снегопада
Температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему держится ниже климатической нормы, но уже не показывает аномально низких для конца декабря значений, какие были зафиксированы в прошедшие выходные, когда в ночные часы температура в Петербурге опустилась ниже минус 23 градусов.
Об этом: Температура в Петербурге ниже нормы, но морозы уже не сибирские
В Чувашии из-за непогоды отключение электроэнергии зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях. Крупное ЧП произошло в Марпосаде, где из-за сильного ветра повреждена крыша многоквартирного дома.
Читайте подробнее: В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды
Пробки на дорогах Ростова-на-Дону утром понедельника, 27 декабря, достигли восьми баллов. На дорожную ситуацию повлияли выпавший снег и аварии.
На зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики.
Подробности в материале: В Якутии под лёд провалились два большегруза
Металлические листы кровли сорвало с крыши многоквартирного дома в результате порывов сильного ветра в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что в селе Большая Глушица в доме д. 67А по ул. Чапаевская в результате сильных порывов ветра, до 27 метров в секунду, с крыши дома снесло металлические листы кровли.
Подробности в материале: В Самарской области сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома
Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредил о скором наступлении сильных морозов в центральной и северо-западной частях страны.
Предупреждения касаются Люблинского, Мазовецкого, Лодзинского, Великопольского, Западнопоморского, Куявско-Поморского, Поморского воеводств и южной части Нижнесилезского воеводства.
Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
28 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может опуститься до — 24 °C, днем может потеплеть до — 12 °C.
Подробности в материале: В Самарской области ожидаются морозы до — 28 °C
По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 27 на 28 декабря ожидается слабый снег, ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура 21−23 градуса мороза.
В Чувашии подсчитывают ущерб от стихии, а также делают выводы об оперативности реагирования различных служб и ведомств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по итогам обсуждения на планёрке в правительстве предупреждение получил глава администрации Марпосадского района.
Читайте подробнее: Глава Чувашии предупредил сити-менеджера Марпосадского района
Самолёт, летевший в Якутск из Сочи, отправили в аэропорт Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий в Якутске. В столице республики туманно.
Читайте также: Аэропорт Якутска из-за тумана отложил рейсы и не принимает самолёты
26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков, передаёт ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Ростов-на-Дону завалило снегом
Аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днем ожидается от — 25 до — 30 градусов.
Подробности в материале: В Хабаровском крае аномальные морозы продержатся до конца года
Центр ФОБОС о погоде в Екатеринбурге 27 декабря: синоптическая ситуация будет формироваться в противоборстве уходящего на восток антициклона и приближающегося с запада облачного вихря; ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, ближе к вечеру усилится ветер.
Коммунальная техника и дворники всю ночь расчищали дороги и тротуары в Ростове-на-Дону. За последние сутки вывезено более 1000 тонн снега, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: В Ростове-на-Дону вывезли более 1000 тонн снега
Прокуратура Амурска проводит проверку в связи с размещенной в сети информацией о том, что ребёнок трёх лет замерзал на одной из городских улиц.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае на улице обнаружили голого ребёнка
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан «с пониманием» отнестись к ситуации на транспортных артериях.
Об этом: Ростовский сити-менеджер призвал горожан к «понимаю»
В Краснодарском крае ожидается мокрый снег. Жители региона получают на свои мобильные устройства штормовые предупреждения. Местами в крае, кроме Сочи, ожидается сильное налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.
Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «101».
На трассе около Геленджика образовался затор из-за огромной лужи и вынесенного дождем щебня.
На курорте продолжается строительство дорожных развязок на выездах из города. На трассе, ведущей в сторону Новороссийска, ливнем размыло щебень и песок, которые были приготовлены для продолжения строительства. Часть из этого оказалась на проезжей части трассы.
Кроме того, участок дороги ушёл воду — автомобилисты вынуждены замедлять ход и осторожнее передвигаться из-за большой лужи.
Цитата канала «Кубанские новости».
В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.
Читайте также: В Западной Австралии из-за жары бушуют неконтролируемые лесные пожары
В городе Минусинске Красноярского края продлён режим неблагоприятных метеоусловий («чёрного неба»).
Читайте подробнее: В красноярском Минусинске продлили режим «чёрного неба»
В Ростовской области последствия мощного снегопада на федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», устраняли 65 единиц техники.
Подробности в материале: В Ростовской области дорожная техника вышла на федеральные трассы
В новогоднюю ночь будет «скандинавская еврозима», написал на своей страничке в Instagram ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, 27 декабря гидродинамические модели отработали первые для новогодней ночи прогностические карты с заблаговременностью 5 суток, которым можно доверять. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.
«Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1−1,1 мм), ветер южной четверти 4−9 м/с, температура воздуха в Москве −3…−6, по области −2…−7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст. Высота снежного покрова в столице составит 25−28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке», — пояснил Тишковец.
Он уточнил, что ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.
Общее количество жертв тайфуна «Раи» (Rai), в результате его прохождения по территории Филиппин, выросло до 389. Об этом 27 декабря сообщает Philippine News Agency.
Об этом: Количество погибших из-за тайфуна «Раи» на Филиппинах выросло до 389
В Благовещенске напряжённо проходит отопительный сезон. Мёрзнут в своих квартирах жители нескольких микрорайонов города. Жалобы на проблему с отоплением и утеплением домов поступили на прямой эфир мэра столицы Приамурья Олега Имамеева.
Об этом: Жители столицы Приамурья пожаловались мэру на холод в квартирах
В Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.
Читайте также: Режим «чёрного неба» продлили в Красноярске
На прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода, сообщили 27 декабря в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики обнародовали прогноз погоды в Красноярске на Новый год.
Читайте также: В Красноярске рассказали о погоде на Новый год
Экстренная информация Гидрометцентра: 28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.
Умеренно морозная погода продержится в Москве в течение нескольких дней. Значения средней суточной температуры будут немного отставать от нормы — на 2−3°. В завершающий день 2021 года начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.
Со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, антициклон, на северо-западной периферии которого будет находиться столичный регион, обеспечит повышенное атмосферное давление и создаст условия для дальнейшего ночного выхолаживания воздуха.
Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, в Москве −12…−10°, по области −15…−10°, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днем преимущественно без осадков, в Москве −8…−6°, по области −10…−5°, ветер юго-западный 3−8 м/с. Гололедица.
В среду, 29 декабря, ночью, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Днем в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.
В четверг, 30 декабря, облачно, местами небольшой снег. Ночью в Москве −14…−12°, по области −17…−12°. Днем в Москве −9…−7°, по области −11…−6°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.
С приближением циклона с северо-запада погода будет меняться. В столичный регион будет распространяться более теплый и влажный воздух, отметили в Гидрометцентре.
В пятницу, 31 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью −11…−6°, днем −7…−2°, ветер переменных направлений 2−7 м/с.
Серия подземных толчков была зафиксирована в районе моря между островами Критом и Касосом после землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в ночь на 27 декабря.
Подробности в материале: В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Саратовской области в ближайшие дни, 28−29 декабря, ожидаются сильные морозы, температура воздуха опустится до 30 градусов ниже ноля. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен жёлтый уровень опасности.
Читайте также: В Саратовской области ожидаются сильные морозы
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что 2022 год в столице начнется с теплой погоды.
По её словам, в ночь на 1 января в Москве ожидается снег, который продолжится и днем. «Погоду начнет определять уже следующий атлантический циклон. Он принесет нам небольшой снежок в новогоднюю ночь. Больше снега будет в дневные часы 1 января», — отметила синоптик.
В ночь на 1 января температура в столичном регионе будет −5…−10, дневная температура −1…−6. То есть она чуть выше климатической нормы.
Самым холодным днем в Москве в последнюю неделю 2021 года с большой долей вероятности будет среда, 29 декабря, добавила Позднякова. Температура в городе составит около −15…−17 градусов ночью и −10…−12 — днем, уточнила она. Также в этот день ожидается снег.
В Татарии 31 декабря и 1 января сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температура воздуха ночью составит —7… —13 °С, днем 31 декабря — 5−10 градусов мороза, 1 января — 0… —6 °С.
Читайте подробнее: В Татарии спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
В Чувашию после прошедших снегопадов вернулись морозы, которые спадут в новогоднюю ночь.
Читайте также: Морозы в Чувашии сменятся слабой оттепелью
Штормовое предупреждение в связи с угрозой подъёма уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 27−28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: На Кубани вновь объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подтоплений
Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой устанавливать «адекватные цены» в новогодние дни, а в случае повышении тарифов заранее проинформировать об этом пассажиров.
Об этом: Власти Москвы призвали службы такси установить адекватные цены в Новый год
Дожди и снегопады обеспечили Ялте запас воды на весь 2022 год, заявили власти города.
В «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур, сообщили 27 декабря в пресс-службе компании. Такой режим работы действует с 22 декабря.
Подробности в материале: Газпром из-за холодов перешёл в режим работы на максимумах
Морозы до — 55 градусов пришли на запад и в центр Канады.
В Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов. Проблема затронула деревянный жилфонд. В частности, замерзла труба водопровода, которая питает жителей посёлка Кемский.
Об этом: Жители Архангельска остались без воды из-за замёрзших труб
В Ростовской области 28 декабря продолжит идти снег, в ряде территорий — сильный. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.
Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают расчищать городские улицы от снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: Ростовские коммунальщики вновь вышли на борьбу со снегом
В ночь на 28 декабря в северных районах Калмыкии столбики уличных термометров опустятся до — 11 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Читайте также: В Калмыкии подморозит до — 11 градусов
В Якутске введён актированный день для учеников 1−8-х классов. В городе безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.
В 20 пунктах мониторинга температуры воздуха в Якутии столбик термометра опустился ниже 45 градусов мороза, при этом в десяти из них от — 50 до — 54 градусов ниже нуля. По прогнозу, перед Новым годом в республике станет ещё холоднее.
Читайте также: В Якутии под Новый год ждут сильных морозов
Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 28 декабря в Москве будет до — 8 °C, без осадков, гололедица
В Омской области 30−31 декабря ожидается морозная, без существенных осадков погода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Об этом: Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год
По прогнозам синоптиков, новогодние каникулы в Приморье пройдут без особых сюрпризов погоды — будет стабильно морозно.
Читайте подробнее: В Приморье на новогодние каникулы будет морозно
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдут сильные осадки — возможен и дождь, и снег. Велика вероятность гололеда.
Скорость ветра северо-восточного и восточного направлений составит 4−9 метров в секунду, при порывах — до 18. Днем столбики термометров могут подняться до +11 градусов, на Черноморском побережье — до +15.
Последствия сильного снегопада устраняют 28 декабря в Иркутске. Как сообщает пресс-центр мэрии города, с 4:00 на улицы и в скверы столицы Приангарья выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.
«В первую очередь чистили участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы. Сейчас чистим остановочные карманы, прометаем магистральные улицы. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки», — сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.
Читайте подробнее: Приангарье борется со снегом
Дорожные службы Омска ночью 28 декабря приступили к устранению последствий снегопада. Об этом сообщили в мэрии города.
Снегопады и морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 28 декабря в регионе ожидается снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем может опуститься до — 20 °C.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются снегопады и морозы
Два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом».
Читайте подробнее: Красноярцев просят лишний раз не выходить из дома из-за «чёрного неба»
В европейской части России началась новая фаза похолодания, сообщает 28 декабря Центр «Фобос». «Причиной перемены погоды станет антициклон, который накануне начал формироваться над европейской частью страны. Сегодня он усилится и захватит всё, кроме самых южных областей, а снежный циклон будет вытеснен за Урал», — пояснили специалисты. На Русской равнине температура продолжит понижаться. Ночью будет до −14… −17 градусов, а в дневные часы −9… −11 градусов. Однако в последние дни года на смену антициклону придет активный атлантический циклон, и в Европейской России снова пойдёт снег и потеплеет. А мороз и солнце уйдут на Урал и за Уральский хребет.
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни улучшения погодных условий не предвидится. Горожанам следует быть острожными из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте подробнее: Ростовчан предупредили о сильном гололёде
Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице России во вторник, 28 декабря. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °C. Об этом 28 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Читайте также: В Москве 28 декабря ожидается небольшой снег и до — 10 °C
Согласно предупреждению Гидрометцентра России, 29 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше уровня 1500 метров будет лавиноопасно.
Предупреждения о наступлении на западную и центральную части Канады сильных морозов с температурой воздуха от — 35 до — 55 градусов по шкале Цельсия распространило Национального метеобюро страны 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Экстремальные холода будут наблюдаться в провинциz[ Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, а также на севере провинций Онтарио и Саскачеван.
Читайте также: В Канаду пришли экстремальные морозы
Ростовчане едва смогли вовремя попасть на работу из-за многокилометровых пробок, возникших утром 28 декабря из-за плохих погодных условий. Пробки достигали десяти баллов. В настоящее время ситуация на дорогах остаётся напряжённой.
Читайте также: Ростов-на-Дону застыл в десятибалльных пробках
В Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: Перед Новым годом в Тюменской области прогнозируют умеренные морозы
В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются перепады температур и давления, метели и морозы. Такой прогноз дали синоптики регионального гидрометцентра.
«По предварительным подсчётам, самым холодным днём недели будет 31 декабря. А повышение температуры начнётся с первым календарным днём января», — уточняется в прогнозе.
Читайте подробнее: На Новый год в Кузбассе подморозит почти до — 40ºС
Январь в Москве начнётся с оттепели. Температура в первый день нового года будет превышать климатическую норму на 4 градуса. Заметное потепление придёт в столичный регион со 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
За прошедшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 33,5 тыс. кубометров снежных масс, что равнозначно порядка 1675 самосвалам, груженных снегом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.
Об этом: За сутки с улиц Петербурга вывезли 1675 самосвалов снега
До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидается сильный гололед, сообщили в Гидрометцентре России.
Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Комментарии, ярко описывающие последствия разгула стихии и бездействие коммунальных служб, появились на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram. Большинство интернет-пользователей не увидели ни намёка на работу коммунальных служб.
Читайте подробнее: «Сити-менеджер вообще мышей не ловит» — ростовчане атаковали губернатора
Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку качества работ по уборке снега городскими коммунальными службами. Об этом заявил прокурор областного центра Олег Фрикель.
Подробности в материале: Прокуратура проверит, насколько качественно убран снег в Ростове-на-Дону
Из-за сильных снегопадов и ураганного ветра в Румынии десятки поездов не смогли отправиться на линии или вовремя прибыть на место назначения. Об этом 28 декабря сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.
Читайте также: В Румынии из-за непогоды частично блокирована работа железной дороги
Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов.
Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поездов.
Цитата RT.
Донбасс. МЧС и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 28 декабря. Сегодня днем ожидается сильный снег, переходящий в дождь.
Не исключены налипание мокрого снега и гололедица.
200 вахтовиков застряли в посёлке Подтесово в Красноярском крае. Переправа забилась льдом, и паром перестал работать. Власти предоставили жителям вертолёт, но процесс переправки людей растянулся.
Людям приходится днём и ночью жить в машине, при этом запасы еды заканчиваются, а условия жизни очень суровы — к примеру, поблизости даже нет туалета. Местные жители говорят, что история с паромом повторяется из года в год, но никто её не решает.
Цитата канала krsk01.
В Крыму в районе Евпатории Чёрное море стало золотым. Но переживать не стоит: вода окрасилась в жёлтый цвет из-за песка, он просто не успевает осесть из-за сильных волн.
Цитата канала «Регионал».
В Алтайском крае, где еще пару дней назад температура воздуха понималась выше 0 °C, ощутимо похолодает. По данным синоптиков, достаточно прохладно будет до конца 2021 года.
Подробности в материале: Конец года в Алтайском крае будет морозным
Забайкалье. С 27 декабря 2021 года открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с. Ербогачен. Его общая протяженность составляет 220 км.
Открыть движение раньше не позволила непривычно тёплая погода в ноябре и начале декабря 2021 года.
За ночь в Ростове-на-Дону вывезли более семи тысяч кубометров снега, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 декабря.
Об этом: В Ростове-на-Дону за ночь вывезли более семи тысяч кубометров снега
Понижение температуры воздуха до — 31 °C ожидается в Самарской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Читайте также: В Самарской области ожидаются морозы до — 31°С
Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов
За время рождественских праздников, 24−26 декабря, из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR.
Читайте также: Коммунальные службы вывезли с улиц Таллина 25 тысяч кубометров снега
В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице.
Читайте также: В Петербурге с начала декабря обморозились почти 30 человек
Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании.
Читайте также: В Кишинёве все муниципальные службы вышли на борьбу со снегом — мэр
Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта. За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега. Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов.
Ливень превратил елочный базар в Анапе в подобие свалки. Едущие утром на работу анапчане были поражены увиденным. Там, где еще накануне, 27 декабря, красовался «лес» из живых елочек на продажу к празднику, образовалось озеро с зелеными островками.
Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE.
Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо.
Читайте также: В Испании новогодняя ночь может стать самой тёплой за последние 40 лет
На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.
Читайте также: В Ростовской области ввели ограничения на трассах из-за метели
Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки, 27 декабря, выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов. Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поезда, сообщает RT.
В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря.
Подробности в материале: Массовое ДТП остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидается сильный гололед.
28 декабря в Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с.
В Краснодарском крае 28 декабря осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, в горах ветер 20−25 м/с.
В Калмыкии сильный гололед.
28−29 декабря в Ростовской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.
28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.
28 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 28−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.
28−29 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер 17−22 м/с.
30 декабря в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 23 м/с.
28−31 декабря в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края аномально холодная погода, 29−31 декабря сильный мороз (минимальная температура до —35 ° и ниже).
Гидрометцентр России
28−29 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с (28 декабря до 30 м/с).
На Курильских островах снег (31 декабря на севере сильные осадки в виде снега и мокрого снега), метель, ветер 18−23 м/с (28 декабря до 25 м/с).
В Камчатском крае сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с (31 декабря на юге 25−30 м/с).
31 декабря на севере Сахалина снег, метель, ветер 20−25 м/с.
Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в России в январе 2022 года
28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения желтого цвета об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT.
29 декабря ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −15… −13 ° (в центре −10… −8 °), по области −17… −12 ° (на востоке до — 22 °), ветер юго-восточный 5−10 м/с. Днем облачно, местами небольшой снег, температура в Москве −10… −8 °, по области −13… −8 °, ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.
28−29 декабря. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.
30 декабря в Московском регионе облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −15… −13 °, по области −18… −13 °, днем в Москве −9… −7 °, по области −11… −6 °. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.
На Ямале перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Крыму 28 декабря рост уровня воды (на 24−44 см) наблюдается на р. Кача и р. Коккозка, сообщает Гидрометцентр России.
Повышение уровня воды (на 29−91 см) из-за нагонов отмечается на устьевых участках р. Неман и р. Матросовка (Калининградская область).
Ледяной покров установился на р. Юронга (Нижегородская область).
Рост уровня воды (на 23−36 см) наблюдается на Кубани у с. Успенское, р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).В ближайшие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, на реках черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи ожидается повышение уровня воды, местами с достижением опасных отметок.
На устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону из-за сгонных явлений наблюдается уровень воды, неблагоприятный для судоходства.
Ледостав установился на р. Медведица у пгт. Лысые Горы (Саратовская область).
Зажор льда с повышением уровня воды на 12 см образовался на р. Десна ниже г. Брянск.
Повышение уровня воды (на 114 см) отмечается на Енисее у г. Енисейск (Красноярский край).
В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C.
Об этом: В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается метель
На северо-востоке Якутии в новогоднюю ночь сильный мороз (минимальная температура −57…−52°).
Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 29 декабря 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского автономного округа (снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 28 м/с, с метелью);
в Центральном федеральном округе на территории Белгородской области (усиление ветра с порывами до 18 м/с), Воронежской области (сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами до 18 м/с);
в Южном федеральном округе на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (сильные осадки — снег, мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед); республики Калмыкия и Краснодарского края (сильный гололед, гололёдно-изморозевое отложение).
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
29 декабря существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, сообщает МЧС России.
В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 29 декабря в Красноярске ожидается до — 7 °C, небольшой снег и «чёрное небо»
В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой. Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах.
Об этом: В Приморье службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности
В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 29 декабря в Москве будет до — 10 °C, небольшой снег
Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.
Читайте подробнее: Отсутствие горячей воды в роддоме столицы ЕАО объяснили сильными морозами
Правительство Молдавии заявило о бессилии государства перед снегом.
«Будем искренни, государство ещё не готово столкнуться с такой ситуацией», — написал вице-премьер Андрей Спыну.
Под «ситуацией» он имел в виду выпавший в декабре снег. По словам министра, спецтехника и оборудование для расчистки дорог в стране отсутствуют. А техническое состояние того, что имеется, — «катастрофическое». «Попытки бравады здесь не помогают», — резюмировал он.
В школах Оренбургской области 20 декабря отменяют очные занятия. Причиной стали морозы ниже минус 25 градусов, пишут СМИ.
Читайте подробнее: В школах Оренбуржья из-за морозов отменяют занятия
По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал наблюдаются процессы ледообразования, которые усилились в начале третьей декады декабря из-за понижения дневной температуры воздуха в районе Прибайкалья до — 30… — 40 °C и ниже.
В северной части Байкала, преимущественно по западному берегу, отмечаются ледяные поля, битый лед, шуга, местами береговой припай.
В Татарии в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов. Сегодня, 29 декабря, температура ночью дойдет до 22−17 градусов ниже нуля, дневная температура составит от — 17 до — 12 градусов.
В четверг, 30 декабря, ожидается снег и потепление днем до — 8 градусов. Ночью на низинах возможно похолодание до — 25 градусов.
В Новый год, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от — 5 до — 10 градусов.
В Якутии погода без существенных изменений. В отдельных районах небольшой снег. По-прежнему во многих районах столбики термометров в ночные часы опускаются до −45…−55°C, а днем не поднимаются выше −30…−45°C, на северо-востоке —50°C.
Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Город стал в девятибалльных пробках.
Читайте также: Воронеж завалило снегом
В Ростовской области в первой половине дня 29 декабря ожидается сильный гололёд.
Читайте также: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололёда
В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий.
Подробности в материале: В Ростовской области сняли ограничения на трассах
В станице Полтавской экскаватор утонул в иле вместе с водителем. Спецтехника 28 декабря расчищала проток, когда ее стало затягивать в ил. Водитель до последнего пытался спасти свой транспорт, в результате застрял внутри кабины.
На помощь увязшему в иле прибыла другая спецтехника. Водителю помогли выбраться, экскаватор было решено вызволять с наступлением светлого времени суток.
Цитата канала «Кубанские новости».
Черное море окрасилось в желтый цвет в районе Евпатории.
Президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко объяснил, что ничего страшного с водой не произошло — это обычное для полуострова явление.
«Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет», — заявил он РИА Новости.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям города перетерпеть снег.
Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток — морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям.
Об этом: Судно с обледенелыми иномарками пришло в порт Владивостока из Японии
За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Об этом: Ростовские коммунальщики вывезли более 6 тысяч тонн снега
В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника. Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски.
Читайте также: В Магадане лыжник из Пскова замёрз в лесу
Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.
Об этом: Волгоградские дорожники ликвидируют последствия обильного снегопада
Жителей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег.
Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге обойдётся без оттепели
Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа с начала нового года.
Читайте подробнее: Дорожники Петербурга выйдут на уборку улиц ранним утром 1 января
В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом: Синоптик рассказала о погоде в Москве в ночь на Новый год
Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.
Подробности в материале: Сильный ветер ожидается в Красноярске
Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год, и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом: Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве перед Рождеством
В Чувашии прогнозируются снежный январь и морозный февраль.
Читайте также: В январе в Чувашии ожидаются сильные снегопады
Под Геленджиком погиб водитель грузовика, помогавший охотникам переправиться через реку. ЧП произошло накануне днём на берегу реки Пшада, куда пару дней назад приехали на отдых около десятка охотников. Из-за дождя уровень реки сильно поднялся, вернуться обратно мужчины не могли.
Помощи охотники попросили у местного сторожа, у которого был полноприводный грузовик ГАЗ-66. На буксире мужчина перетянул два из трёх автомобилей, а когда возвращался за третьим, бурным потоком его ГАЗ унесло в стремнину, опрокинуло и накрыло водой. Ближе к вечеру спасатели смогли вытянуть машину на берег.
По факту ЧП и гибели человека проводится расследование.
Цитата канала «Кубанские новости».
Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C.
Читайте подробнее: В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается снег
В Саратовской области ночью 30 декабря местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днём прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в тёмное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днём потеплеет до —6…—11 °C.
Читайте также: В Саратовской области из-за метели объявили жёлтый уровень опасности
В Алтайском крае синоптики обещают похолодание до — 30 градусов. Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до — 19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов. А вот ночью 31 декабря похолодает уже до −19…−30 градусов.
В Ростове-на-Дону из-за разгула стихии повалено более 60 деревьев. Механические повреждения получили автомобили.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону стихия повалила десятки деревьев
Снегопад в Чите. Девять единиц техники от муниципального предприятия «ДМРСУ» работают 29 декабря на улицах города по состоянию на 17 часов.
В их число входят шесть пескоразбрасывателей, 2 автомобиля с противогололёдным реагентом (рассол) и одна машина комбинированного типа (подсыпка + рассол). Согласно существующей схеме, в первую очередь подсыпка и обработка регентом производится по маршрутам общественного транспорта, основным магистральным улицам, участкам с перепадом высот.
Также подсыпка проблемных участков ведется на Молоковском тракте. По мере необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.
Мэрия Читы.
На этой неделе в Иркутске снова ожидается обильный снегопад.
В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Об этом: Стихия частично обесточила Элисту
В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря.
Подробности в материале: В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда
В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Температура воздуха будет комфортной для прогулок, но только до Рождества.
Читайте также: В Архангельской области в новогодние праздники ожидаются снегопады
В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек.
Читайте также: На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.
Читайте также: В районе Восточного Тимора зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6
По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы.
Об этом: Число жертв ливней и оползней на северо-востоке Бразилии увеличилось до 24
В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 декабря в Красноярске ожидается до — 8 °C и порывистый ветер
В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд.
Читайте также: Власти Владивостока уточнили, когда нельзя выходить на лёд
В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 декабря в Москве будет до — 9 °C, местами небольшой снег
Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более, чем 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе.
Об этом: Авария во Владивостоке оставила без тепла и горячей воды 3 тыс. жителей
В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Об этом: Сибиряков предупредили о лавинной опасности в горах
Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации.
Читайте подробнее: Приморцы смогут получить компенсацию за обледенелые иномарки из Японии
На Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Читайте подробнее: На Камчатку перед Новым годом обрушится ураган
В Москве ожидается до девяти градусов мороза, сообщает 30 декабря центр погоды «Фобос».
Подробности в материале: Синоптики ожидают в Москве до девяти градусов мороза
Снег и лёгкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.
Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.
Об этом: С улиц Воронежа за ночь вывезли 10,5 тыс. кубометров снега
В Омской области днём 31 декабря ожидается −13…−18 °С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
В Ростовской области жители Белокалитвинского района решили наказать главу администрации Коксовского сельского поселения за неубранный снег. Хулиганы забросали машину чиновникам снегом.
Подробности в материале: В Ростовской области хулиганы забросали машину главы посёлка снегом
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 30 декабря во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура — 18… — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.
Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения.
Подробности в материале: Сахалин накроет мощный циклон
В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции.
Читайте подробнее: В Ростовской области выписали штрафы за плохую уборку снега и наледи
В Александровск-Сахалинском районе спасатели объявили лавинную опасность. По прогнозам регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, сход снежных лавин возможен 31 декабря.
Об этом: В районе Сахалина перед Новым годом возможен сход лавин
В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Тюменской области ожидается морозная новогодняя ночь
В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах — 20… — 25 °C.
Читайте также: В первые дни нового года Югру накроет снегопад
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
Читайте также: Новый год принесёт в Крым дожди и снегопады
Гидрометцентр: 31 декабря на Сахалине ожидается сильный снег, сильная метель, ветер с порывами 27−32 м/с.
Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью 31 декабря в регионе ожидается −16…−21°С, днём −12…−17°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с.
Подробности:Новогодняя ночь в Курганской области будет умеренно морозной
Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV.
Об этом: Эстонские островитяне-староверы оказались отрезанными от большой земли
В Новый год на Кубани будет тепло. Правда, без пышного снега, но и без трескучих морозов. О погоде в новогодние праздники на Кубани рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
В регионе в последний день года ожидается дождь, а в северных районах края — снег. Усилится ветер. Зато температура воздуха будет плюсовая: на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.
Из-за тумана в аэропорту Краснодара продолжают задерживать рейсы. На данный момент (30 декабря) на прилет уже задержано 14 рейсов.
Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минеральные воды и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга.
Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13.30 до 16.00.
Ночью и днём 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдёт умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днём потеплеет до —2…—7°C.
Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются туман и мокрый снег
В поселке Коксовый (Ростовская область) местные жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы. Таким образом они выразили недовольство плохой уборкой снега в поселке.
Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, а затем сопроводили колонну до ближайшей заправочной станции.
Об этом: Сотрудники ГИБДД в Татарии спасли колонну автомобилистов из снежного плена
В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте подробнее: Новосибирцев ждёт похолодание в новогоднюю ночь
На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: На Ямале в новогоднюю ночь ожидается — 42°C
Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров.
Об этом: Сотни пассажиров не могут улететь из столицы Киргизии
В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление.
Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег.
В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с.
Читайте также: В новогодние праздники Удмуртию ждут температурные качели
Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США.
Об этом: Из-за лесных пожаров в Колорадо начали эвакуацию населения
В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.
Об этом: В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 40 авиарейсов
В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 31 декабря в Москве будет до — 3 °C, мокрый снег, гололедица
Паромная переправа на Сахалине временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В северных районах Сахалина ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 32 м/сек.
Читайте подробнее: Паромная переправа между Сахалином и материком прекратила свою работу
В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте также: В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде на Новый год
В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье».
Победителями конкурса стали Кристина Шелопугина, Антон Худяков, Жанна Леснянская и Роман Юн.
Подробности в материале: В Забайкалье подвели итоги конкурса новогодних логотипов
Несладким этот Новый год выдастся у жителей штата Колорадо в США. Там разгорелись мощные лесные пожары. Десятки тысяч жителей эвакуированы, пока пострадал один человек, но власти считают, что это число может стремительно увеличиться.
Цитата канала tv360.
Автоинспекторы в Татарии шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу. Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины. После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки — полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.
В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться рейсы из Дубая и Архангельска. В связи с туманом с 07:40 в аэропорту введены «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость в районе аэродрома в данный момент составляет 350 м.
За ночь из-за усиления тумана два рейса из Дубая и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно.
Всего 31 декабря задержано на вылет 8 авиарейсов из-за позднего прибытия в столицу Кубани. С пассажирами работают представители авиакомпаний.
Погода в Краснодарском крае в ближайшие дни будет нестабильной. Пышного снега и трескучего мороза 31 декабря, как и в последующие праздничные дни, кубанцам ждать не стоит. Будет привычная для жителей региона новогодняя погода — с осадками и ветром.
Последний день года может начаться с туманов. С полудня 31 декабря в южной части региона пойдет дождь, в северной — снег. Местами ожидаются сильные осадки. Велика вероятность гололеда. Усилится ветер. Температура воздуха на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.
В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается — 2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6−7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарии составляет примерно — 10 градусов.
«Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок — лучше не придумаешь», — подчеркнул Юрий Переведенцев.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается понижение температуры до — 5 градусов, а также ветер до 3,5 метра в секунду, ожидается легкий снегопад.
В ночь на 1 января в Алтайском крае ожидаются морозы около −17… −22 градусов, а при прояснении — до — 27 градусов. Днем 1 января в крае потеплеет до — 15, а местами и до — 8 градусов.
В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: Петербуржцев предупредили о сильном ветре 1 января
Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Смекалка русская спасёт!» — сети о спасении пациента с помощью саней
Шторм ожидается у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров.
Об этом: У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами
Услуги такси в Москве подорожали почти на 40% в период холодов. Стоимость такси в новогоднюю ночь может вырасти на 100%, прогнозируют эксперты.
Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.
Читайте также: В сети опубликовали видео «кипящего» моря на Сахалине
В Татарии в первый день 2022 года ожидаются метель и морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью температура воздуха опустится до — 11 градусов, а днем — 6.
Сильный снегопад обрушился на Воронеж в первой половине дня 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Воронеж обрушился сильнейший снегопад
Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1—4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону.
Читайте подробнее: В горах Кубани объявлено предупреждение из-за опасности схода лавин
В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.
Читайте подробнее: Жителей Калмыкии предупредили о гололёде
Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.
Подробности в материале: Прилёт нескольких рейсов задерживается в аэропорту Воронежа
К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Читайте также: К Новому году в Элисте восстановили водоснабжение
Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.
Об этом: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
На египетскую Хургаду обрушился град с громом и молниями. Пальмы в окрестностях курорта покрыты слоем льда. На нескольких дорогах было затруднено движение транспорта.
В Татарии ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег. Небо над республикой 2 января останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный.
Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров.
На улицах Иркутска продолжается уборка и вывоз снега.
1 января 2022-го стало самым тёплым началом года в стране за всю историю наблюдений. Рекорд побила температура в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона — она поднялась до +16,2 градуса.
Штормовое предупреждение: в Сочи ожидается сильный снег. По данным синоптиков, 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.
Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов. Количество домов, уничтоженных пожарами в округе Боулдер, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.
Природные пожары начались в округе утром 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветра пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома.
Алтайский край останется в тёплом секторе, характер погоды существенно не изменится. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура днём −8…−12 С, по югу −2…−7 С.
В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.
Читайте подробнее: В Ростовской области будет идти снег с дождём
В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.
Подробности в материале: В Калмыкии 2 января будет дождливо
В Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горном районе сильный снегопад. На серпантине на Розе Хутор образовался сильный затор.
Как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье в юго-западной провинции Юньнань, сообщило сейсмологическое управление региона. Ранее власти КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в городе Лицзян.
В Ленобласти было замечено первое в этом году северное сияние. И не одно, а в компании метеоров.
Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта.
В Барнауле с 3 по 9 января будет очищено от снега и наледи более 220 дорожных объектов.
Камчатка остается под влиянием непогоды. Там объявили штормовое предупреждение, есть повышенная опасность схода лавин. Около 150 км трассы временно закрыли.
Из-за метели с сильным ветром и снегопадом была закрыта паромная переправа между островом Сахалин и материком.
В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. В 12.00 от дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были.
Для откачки воды привлечены от РСЧС 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Цитата канала «Кубанские новости».
В Саудовской Аравии в Новый год выпал снег. Чтобы вы понимали: средняя январская температура там +22 градуса. Местные в восторге: они поют, танцуют и делятся своим счастьем в соцсетях. Многие из них и вовсе видят снег впервые в жизни.
На горнолыжных курортах Сочи огромные очереди туристов. Накануне, 2 января, некоторые лыжные трассы были закрыты из-за непогоды, а в горах сохранялась лавинная опасность. Тем не менее люди пытались попасть на подъёмники и отправиться кататься.
Горы Табука покрылись снегом в субботу утром после сильного понижения температуры. Местные жители делятся в соцсетях видео с восторженными комментариями.
Метеорологи в ближайшее время спрогнозировали в некоторых регионах грозы, а в горной местности — продолжение снегопада.
Мокрый снег и гололёд ожидаются в Краснодарском крае. 3 января будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём переходящие в дождь.
Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в горах — 20−25 м/с.
На юг Европы неожиданно пришла весна, Италию и Испанию накрыла волна тепла. На Апеннинах +15, на Канарских островах вообще +26. В Лондоне +11, в Париже +12, в Берлине +9, в Лиссабоне +17.
Цитата Первого канала.
Сегодня, 3 января, на очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих
К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины.
2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й. Такой безрадостный прогноз сделали в WWF. Это произойдёт из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое характеризуется поднятием холодной воды на поверхность южной части Тихого океана.
Оно поспособствует понижению средней температуры на всей планете, но не повлияет на установление глобального потепления.
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тере-Хольском районе Тувы, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 50 км к западу от озера Тере-Холь. Оно известно тем, что на острове в северной части озера находятся хорошо сохранившиеся руины крепости Пор-Бажын, построенной при третьем Уйгурском каганате
Первые два дня нового 2022 года ознаменовались в приморских регионах Черногории очень теплой погодой 17−18 градусов, что побудило некоторых жителей искупаться в море. Все террасы кафе и набережные были полны отдыхающими, почти как летом.
Казань.
«Если вы сегодня выходили на улицу, то наверняка заметили горы снега на дорогах и тротуарах. И у мэрии Казани есть объяснение происходящему. Нет, не потому, что на дорогах почти не видно снегоуборочных машин при чуть ли не рекордных показателях выпавших осадков — 14 мм, или 42% от месячной нормы.
Дороги, уверяют в мэрии, находятся в нормативном состоянии, а в порядок их должны привести в течение двух суток», — пишет inkazanischa.
На Алтай в тёплом секторе южные ветры принесут тёплый воздух, потеплеет. Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура −5…−10 С, по югу 0…-2 С.
На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения на передвижение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.
Читайте подробнее: На дорогах Грузии ввели ограничения из-за непогоды
В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.
Подробности в материале: В Ростовской области усилится ветер
Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиям мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий.
Читайте также: На восточном побережье Австралии наблюдается сильный прибой
Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: Опасные приливы будут сотрясать восточное побережье Австралии еще два дня
В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков. В городе за 1 и 2 января образовалось 42% от месячной нормы осадков.
Для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров.
В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января.
Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок в непогоду
Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации.
Читайте подробнее: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов со вчерашнего дня из-за плохой погоды. МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей.
В новогодние праздники в Барнауле уберут снег с 227 участков улиц.
В Татарии спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля. Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района. Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль.
Спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.
МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей большегрузных автомобилей на Военно-Грузинской дороге.
Со 2 января 2022 года до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ — н.п. В. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации.
Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов.
Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.
МЧС РФ.
Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков.
Читайте также: Синоптики Эстонии: декабрь 2021 года оказался заметно холоднее нормы
Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Краснодарском крае до конца суток 4 января, сообщили в региональном оперштабе.
Подробности в материале: На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и гроз
Самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прибытии на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона занесло снегом, сообщает The Independent.
Об этом: Самолет Байдена попал в снежную бурю
Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и ветер ожидают жителей юга европейской части России. В ЦФО 4 и 5 января придут мощные снегопады и метель с сильным ветром.
Об этом: Метеоролог рассказал о погоде на юге и в центральных регионах России
У берегов Ашдода в Израиле появился огромный смерч. Вихрь успел сместиться к морю, так что город не пострадал. Но местным удалось сделать несколько впечатляющих кадров.
Синоптики предупредили жителей столичного региона о «взрывном» потеплении. Резкие перепады температуры ждут москвичей в течение праздничных выходных, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных −11…−13 градусов до 0 днём», — заявил синоптик.
Байден против ветра: Самолет президента США попал в сильную снежную бурю. Байден вышел на трап без шапки, но в маске.
Цитата канала «Пул №3».
В Татарию пришли 25-градусные морозы. Сегодня, 4 января, на территории региона ожидаются небольшой снег и слабый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Погода будет облачной с прояснениями. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 16−21 градуса мороза, местами похолодает до — 25. В дневные часы прогнозируется от — 13 до — 18 градусов.
На озере Байкал в Слюдянском районе — открытая вода с заберегами. В Листвянке — открытая вода. В районе поселка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда от 10 до 20 см, местами — промоины, открытые участки воды.
В заливах Иркутского водохранилища толщина льда от 25 до 30 см, открытая вода на фарватере. В Иркутске на Ангаре — открытая вода, в заливах — лед от 20 до 30 сантиметров. Не выходите на неокрепший лед.
Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ — заявил, что в 2022 г. Россию ждет череда температурных аномалий.
Подробности в материале: Климатолог предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году
В Сочи огромный тополь упал на припаркованные машины у многоэтажного дома и перегородил проезд. Происшествие случилось в Адлерском районе города-курорта на улице Гастелло 29/1.
Очевидцы сообщают, что падение мог спровоцировать сильный порыв ветра. Гигантский ствол задел козырьки на жилом доме и кондиционеры. При падении дерева никто не пострадал.
Непогода продолжит испытывать Кубань. В МЧС опубликовали очередное экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона.
По данным синоптиков, с вечера 3 января и весь день 4 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22−27 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, МО Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
Ветрено и дождливо будет и в Краснодаре. Порывы ветра достигнут 26−27 м/с. А в горных районах Сочи со второй половины ночи и до конца суток 4 января ожидается очень сильный снег.
Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4−6 января 2022 г. на территории г. Чита сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
НМУ первой степени опасности продлеваются до 14:00 6 января.
В Омской области днём 5 января ожидается −14…−19 °С, похолодание. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Читайте подробнее: В Омскую область идут морозы
В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Подробности в материале: «Чёрное небо» не уходит из Минусинска
В Чувашии 4 января из-за резкого похолодания объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
На США обрушился снежный шторм. Без света остались около 700 тысяч домов. В штатах Мэриленд и Виргиния погибли пять человек, двое из которых дети — они умерли из-за падения деревьев.
В аэропортах страны отменили около трёх тысяч авиарейсов и задержали более пяти тысяч. Даже Джозеф Байден не смог в течение получаса выйти из самолёта и ждал, пока полосу очистят от снега.
В некоторых регионах США выпало до 40 сантиметров снега, а скорость ветра достигала 64 км/ч.
Цитата канала «Лента дня».
На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом сообщили 4 января в мэрии города.
Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей.
Читайте также: В Омске продолжается обильный снегопад
Кубань. Прогнозы синоптиков сбываются. После ливней сейчас так обстоят дела в селе Архипо-Осиповка. Дома затопило по первый этаж, и вода убывать не собирается.
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на юге России и в ЦФО. В Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, регионах Северного Кавказа 4−5 января ожидается дождь, снег и сильный ветер. В регионы ЦФО придёт сильный снегопад.
Спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается гололёд и сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте также: Ростовчан предупредили о гололёде и сильном ветре
В Калмыкии в течение дня 4 января ожидается снег, переходящий в дождь. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.
Читайте также: В Калмыкии ожидается снег с дождём
Ещё один циклон 4 января с юга Урала пойдёт к Салехарду. С ним по югу Западной Сибири пойдёт холодный фронт. А за фронтом снова усилится антициклон.
По Алтайскому краю днём начнётся снег с метелями, по югу ожидаются оттепели. Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы 10−15 м/с. Температура днём −1…−6 С, по югу 0…+2 С.
В пяти регионах ПФО наблюдающийся последние месяцы дефицит осадков может привести к засушливости почвы летом и, как следствие — к проблемам с урожаем.
Читайте также: Метеоролог заявил о возможных проблемах с урожаем в пяти регионах Поволжья
В Ростовской области в течение дня 4 января ожидается штормовой ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.
Читайте подробнее: Штормовой ветер накроет Ростовскую область
После нескольких дней оттепели начала нового года в Эстонии снова ожидается заметное похолодание, ночью температура воздуха будет падать ниже — 20 градусов. Об этом сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Читайте подробнее: На смену ледяным дождям и туману в Эстонию приходят январские морозы
В Татарии спасатели распространили предупреждение о резком похолодании, ожидается до — 30 градусов мороза.
Подробности в материале: В Татарии ожидается 30-градусный мороз
В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, 5 января в городе пройдет сильный снегопад, предупреждает 4 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: В Петербурге ожидается сильный снег
Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловались на некачественную уборку улиц. В частности, неудобства горожанам доставляют обледеневшие тротуары.
Читайте также: Ростовчане пожаловались на обледеневшие тротуары
В Саратове будет временно прекращено движение на участке улицы Шелковичная для уборки снега.
Читайте подробнее: Одну из улиц в Саратове перекроют на ночь для уборки снега
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды, на город надвигается сильный снегопад. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного.
Читайте подробнее: В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада
В Ленинградской области объявили экстренное предупреждение, на западе региона в течение суток ожидается снегопад.
Об этом: Запад Ленобласти накроет снегопад
Красноярский край. Вода поднялась в Енисее в районе Лесосибирска. Началось подтопление участков, эвакуированы несколько человек.
40 часов в железной ловушке без еды и с неработающими туалетами провели 200 пассажиров поезда Amtrak (включая маленьких детей), застрявшего во время в метели в Вирджинии по пути из Нового Орлеана в Нью-Йорк.
«Радости» томительному ожиданию добавила вице-президент Камала Харрис, которая не придумала ничего умнее, как написать в твиттере: «Америка снова движется». Так она приветствовала инфраструктурный план Байдена.
В Красноярском крае 4 января при формировании кромки льда поднялся уровень воды в реке Енисей в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска.
Читайте подробнее: Енисей подтопил посёлок в Красноярском крае
Кубань. Жители Архипо-Осиповки вернулись в свои дома. Уровень воды в реке Вулан, подтопившей жилые дома в селе под Геленджиком, спал. Эвакуированные смогли вернуться в свои дома. По состоянию на 4 декабря на 17:40 подтопленных территорий больше нет.
Напомним, подтопление произошло из-за залпового дождя. Поднявшийся уровень реки не спадал ввиду сильного ветра, мешавшего уходить воде в море. Всего было подтоплено порядка 70 придомовых территорий.
Циклон «Аннет» сегодня засыплет Москву снегом. Снегопад начнется в ближайшие часы, постепенно усиливаясь. При порывах ветра до 18 метров в секунду начнется метель, видимость сократится. Всего может выпасть до 20 процентов месячной нормы.
Жалобы жителей города Абакана на загрязнение воздуха подтвердились, сообщили 5 января в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии.
Подробности в материале: Жители Абакана пожаловались на загрязнённый воздух
Экстренное предупреждение объявлено в столице России Москве из-за гололеда и снежных заносов. Об этом 5 января сообщили в главке МЧС РФ по столице.
Подробности в материале: МЧС РФ предупредило москвичей о гололеде и снежных заносах
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов. С полудня до восьми вечера в столице прогнозируются сильные осадки и ветер с порывами до 15 м/с, заявили в Росгидромете.
В свою очередь в МЧС автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также избегать опасных перестроений и парковаться вдали от деревьев.
Цитата канала «Говорит Москва».
Циклон 5 января от Салехарда двинет на восток вдоль побережья Ледовитого океана. На юге Западной Сибири в тылу холодного фронта снова усилится антициклон. По Алтайскому краю снег прекратится, похолодает. Днём облачно с прояснениями, без осадков, в предгорьях небольшой снег. Ветер западный 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Похолодание. Температура −5… −10 °С, по западу −13… −18 °С.
Настоящая русская зима с её снегопадами радует не всех. Есть те, кто к ней оказался не готов. Например, муниципалитеты Тамбовской области. Правда, рассказать в соцсетях о том, как они убирают снег в непрерывном режиме, сколько техники выводят и т. п. они не забыли, а вот только реально это сделать, судя по снежным завалам на улицах и тротуарах, забыли.
И такой снежный коллапс не только в областном центре, но и в Мичуринске, Рассказово и других райцентрах.
Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Подробности в материале: В Москве объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На территории Калужской области 5 января, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток, ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра — 12−17 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Калужской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и ветер
Предстоящей ночью в Саратове ожидается сильный снег, дождь со снегом и метель. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с.
Читайте также: В Саратове ожидается потепление и метель
В Саратове с 6 января приостановят работу муниципальные катки.
«Работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей», — говорится в сообщении мэрии города.
Читайте подробнее: В Саратове из-за потепления закроют катки
В Санкт-Петербурге до 7 января продлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды — после нескольких дней оттепели в город вернутся морозы, а с ними — гололедица на дорогах.
Об этом: В Петербурге до Рождества продлён «желтый» уровень опасности из-за непогоды
До 17 человек выросло число пострадавших в массовой автоаварии на 217-м километре трассе М-4 «Дон» в Тульской области, произошедшей 5 января. Об этом сообщает МЧС России.
Об этом: В Тульской области выросло число пострадавших в ДТП с десятками машин
В Челябинске и окрестностях утром 6 января было минус 32 градуса. Об этом сообщают местные жители.
Читайте подробнее: В Челябинске похолодало до минус 32 градусов
Алтайский край. Залесовский район, с. Пещерка. Водопад.
В Оренбурге 7 января вероятен дождь. Об этом сообщают синоптики.
Читайте подробнее: В Оренбурге в Рождество пройдёт дождь
В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного, сообщает Гидрометцентр России.
В Калининградской области 6 января временами будет снег и мокрый снег, температура ночью −2…−1°, днем −1…−2°. 7 января кратковременный снег, ночью 0…-4°, днем −1…−2°.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 6 января снежная погода, в течение суток −7…−2°, в Псковской области до 2° тепла. 7 января небольшой снег, в течение суток −9…−4°, на севере Ленинградской области до −18…−13°.
В Карелии 6 января снег, местами сильный, ночью и днем −12…−7°, местами до — 20°, на юге Карелии в течение суток −6…−1°; 7 января похолодание продолжится, в течение суток термометры покажут −17…−12°, местами будет до — 22°.
В Мурманской области 6 и 7 января ожидается снег, изморозь, ветер до 15−17 м/с, температура 6 января ночью −19…−14°, днем −14…−9°. 7 января потеплеет: ночью до −9…−14°, днем до −2…−7°.
В Ненецком автономном округе снег с метелью и ветром до 15−18 м/с. 6 и 7 января ночная температура −32…−27°, днем −21…−16; на западе округа ночью −24…−19, днем −12…−7°.
В республике Коми пройдет небольшой снег, а мороз ослабеет: от −31…−26° ночью и −19…−14° днем 6 января до −19…−14° ночью и −12…−7° днем 7 января.
В Архангельской области 6 января ожидается сильный снегопад, метель, гололед, порывы ветра до 15 м/с, температура ночью −17…−12°, днем −10…−5°. 7 января в течение суток −18…−12°, пройдет снег от небольшого до умеренного.
В Вологодской области 6 января ночью снег и −12…−7°, днем снег с дождем и −6…−1°. 7 января температура в течение суток −10…−5° и небольшой снег.
Потепление придет на север Приволжского федерального округа. В Нижегородской области, республиках Марий Эл и Чувашии 6 января после ночных −14…−9° днем потеплеет до −5…−0°. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае 6 января пока еще ночью до — 26°, днем до — 13°. 7 января значительно теплее: ночью −7…−2°, местами до — 11°, днем −6…−0°.
В Центральном федеральном округе 6 января под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге переходящего в дождь, местами образуется гололед, ожидается налипание мокрого снега, ветер до 15 м/с, местами с метелью. На дорогах гололедица. Преобладающая температура в северной половине округа ночью и днем от — 5 до 2° (в Костромской области ночью до −19…−14°, днем до −12…−7°). На юге округа температура в течение суток от — 3 до 4°. 7 января снег продолжится, местами с метелью и ветром до 17 м/с. Температура понизится и в течение суток ожидается на севере территории −7…−2°, на юге −6…−0°.
В Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Татария и Башкирия 6 января погода с мокрым снегом, местами с метелью, гололедом, налипанием мокрого снега. Ночью −22…−17°, днем −9…−4°. 7 января снег с дождем и потепление: ночью до −6…−1°, днем до −1…−3°.
На юге Уральского федерального округа 6 января морозно, температура ночью −28…−23°, местами до −35…−30°, днем −16…−11°, местами до — 25°. Небольшой снег вероятен только в Челябинской области. 7 января резкое ослабление мороза: ночью до −18…−13°, днем до −4…−1°. В большинстве областей пройдет снег.
В Крыму 6 января местами небольшой дождь, ветер 15−20 м/с, но тепло, температура ночью от 3 до 8°, днем от 9 до 14°. 7 января без существенных осадков и прохладнее: ночью 1…6°, днем 4…9°.
В Ростовской области и Нижнем Поволжье 6−7 января пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 6 января в Волгоградской области сильные осадки, дождь со снегом. Ожидается ветер 15−20 м/с в районе Анапы-Новороссийска 18−23 м/с. В Краснодарском крае и Адыгее преимущественно без осадков. Преобладающая температура ночью 2…9°, днем 3…8°, в районе Сочи до 16…18°.
В Северо-Кавказском федеральном округе 6−7 января преимущественно без осадков. Температура составит ночью 0…6°, днем 7…13°, в Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике до 16°.
В Ямало-Ненецком автономном округе 6 и 7 января, а также в и Ханты-Мансийском автономном округе 6 января аномально холодно: ночью −38…−33°, местами до −43…−41°; днем −35…−27°, местами небольшой снег, метель и ветер до 17 м/с. 7 января в Ханты-Мансийском округе в западной половине морозы будут ослабевать: ночью до — 21°, днем −6…−11°, пройдет снег, местами сильный, с метелью и ветром 15−17 м/с.
На юге Сибири в эти дни также ожидается переменчивая погода. В Омской области 6 января усиление мороза: ночью до −24…−19°, днем до −19…−14°, в южных районах области пройдет небольшой снег. 7 января принесет потепление: ночью −19…−14°, днем −9…−4°, местами пройдет снег с метелью и усилением ветра до 14 м/с.
На севере Красноярского края морозы сильнее. 6 января в течение суток −27…−20°, ночью местами −35…−30°, днем до — 18°, снег с метелью, на Таймыре ветер 17−22 м/с. 7 января ночью −35…−28°, местами и ниже, днем −28…−23°, местами до — 30ۜ°; преимущественно без осадков.
В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае местами в эти дни похолодание. В Новосибирской области 6 января в течение суток −16…−11°, 7 января ночной мороз усилится до −26…−21°, днем −16…−11°, обойдется без существенных осадков. В Томской области мороз тоже будет усиливаться: 6 января ночью −20…−15°, днем −25…−20°. В ночь на 7 января похолодает до −29…−24°, днем около — 20°, без осадков. На Алтае преимущественно без осадков, ночная температура −18…−13°, в ночь на Рождество до — 23°, днем −16…−10°, местами снег, на дорогах сильная гололедица.
В центральных и южных районах Красноярского края 6 января ночью −15…−7°, днем −10…−3°, местами пройдет снег. 7 января без осадков, а мороз усилится: ночью до −27…−20°, днем будет −18…−13° и солнечно.
В Иркутской области 6 и 7 января на западе и севере небольшой снег, ночью −20…−15°, днем 6 января −9…−4°, 7 января −12…−7°.
В Бурятии 6−7 января возможен слабый снег, ночью −23…−18°, днем −14…−9°. В Забайкальском крае ночная температура −27…−22°, дневная −11…−6°.
Обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Тушино выпало пять миллиметров, на ВДНХ — шесть, в центре столицы, на Балчуге — семь миллиметров осадков», — сказал Тишковец.
Подробности в материале: В Москве выпало 15% месячной нормы осадков
Снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см, сообщил 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: В Москве образовались 30-сантиметровые сугробы
В Калмыкии накануне Рождества, 6 января, ожидается тёплая погода. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.
На Рождество в Краснодарском крае будет теплая и ветреная погода. В краевом гидрометцентре рассказали, что влияние циклона отступает и на смену ему приходит пусть и ветреная, но всё же теплая погода.
6 января в Краснодаре будет сухо. Порывы юго-западного ветра достигнут 17 м/с, а воздух прогреется до 15°. В целом по региону ожидается теплый день, без осадков.
Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15−20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14°. В южной половине края воздух прогреется до 17°, в горах до +7°.
7 января местами в Краснодарском крае ожидается дождь, на Черноморском побережье без существенных осадков. Днем потеплеет до +14. В районе Новороссийска будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 23 м/с.
В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, потеплеет до +14 градусов. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.
Читайте также: В Ростовской области потеплеет до +14 градусов
По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, будет облачно с прояснениями. Днём местами по востоку небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах гололёдные явления, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура днём −10…−15, местами до — 5 градусов.
Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Немецком и Тогульском районах.
6 января в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморском крае по ночам мороз будет усиливаться до −30…−35°, местами до — 40°; днем прогнозируется −22…−17°, местами −30…−25°. На побережье Приморского края ночью −18…−13°, днем −10…−5°.
На Курильских островах 6−7 января осадки в виде снега, метель, ветер 15−20 м/с. Ночью −7…−2°, днем −5…−0°. На Сахалине без существенных осадков, местами ветер до 17 м/с, на юге острова ночью около — 20°, днем около — 10°.
В Камчатском крае 6−7 января ветреная погода со снегом, мокрым снегом и метелью. Ночью −8…−3°, днем −5…−0°.
Самые сильные морозы в Рождественскую ночь на северо-востоке Якутии, минимальная температура −53…−48°. В прибрежных районах снег и метель.
На побережье Магаданской области 6−7 января морозы слабые, ночью −9…−4°, днем −6…−1°, небольшой снег и ветер 17−22 м/с. В континентальных районах Магаданской области снег, метель, ветер 15−20 м/с, ночью до — 31°, днем до — 25°.
В Пензенской области 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В течение дня возможны порывы ветра до 15−18 м/с, гололёд. Температура воздуха составит 0…+2 °C.
В связи ухудшением погодных условий на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий.
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В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная. Потепление придет на север Приволжского федерального округа.
Подробности в материале: На Рождество в Поволжье потеплеет
Донбасс. Главным человеком в такую погоду становится добросовестный дворник. Об этом каналу «Донбасс решает» заявили дончане, жалуясь, что тротуары практически во всех районах не почищены от снега и не посыпаны песком. Начальник местного ЖЭКа Виталий Бойко признался, что катастрофически не хватает дворников.
«Сегодняшний поход в магазин превратился в экстрим. Я просто чудом не навернулась. Если тротуары вдоль дорог худо-бедно где — почищены, где — посыпаны, то во дворе — сплошной лёд под водой», — рассказала Наталья Мундштукова.
Рязанские энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в населенных пунктах, пострадавших от последствий зимней непогоды. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с 15 часов 30 минут 5 января 2022 года работают в режиме повышенной готовности из-за сильных снегопадов, перепадов температуры воздуха, резких порывов ветра, сообщает пресс-служба компании.
Следствием неблагоприятных погодных явлений стало налипание мокрого снега на воздушные линии электропередачи и электросетевое оборудование, а также неконтролируемое массовое падение обледеневших деревьев на провода. Во все места локальных нарушений электроснабжения направлены мобильные ремонтные бригады «Рязаньэнерго». Для подачи электроэнергии в населенные пункты во время проведения аварийно-восстановительных работ, пострадавшие от непогоды, энергетики используют мобильные генераторы — резервные источники электроснабжения.
Ремонтные работы осложняются затрудненностью проезда энергетиков к местам повреждений энергооборудования из-за высокого снежного покрова, в котором застревает специальная техника, в котором нелегко передвигаться людям.
6−7 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.
В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе. Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время ждал машину на улице в сильный мороз. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели.
Врачам пришлось ампутировать их.
Информация о подтоплении приусадебных участков в Красноярском крае. По информации синоптиков, с 5 по 7 января на реке Енисей в районе н.п. Стрелка в связи с прохождением ледостава наблюдаются резкие колебания уровня воды на р. Енисей.
В превентивных целях проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям