13:40 28.12.2021

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Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов

Читайте также: Коммунальные службы вывезли с улиц Таллина 25 тысяч кубометров снега

За время рождественских праздников, 24−26 декабря, из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR.

Читайте также: В Петербурге с начала декабря обморозились почти 30 человек

В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице.

Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании.

Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта. За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега . Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов.

Ливень превратил елочный базар в Анапе в подобие свалки. Едущие утром на работу анапчане были поражены увиденным. Там, где еще накануне, 27 декабря, красовался «лес» из живых елочек на продажу к празднику, образовалось озеро с зелеными островками.

Читайте также: В Испании новогодняя ночь может стать самой тёплой за последние 40 лет

Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо .

Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE.

На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.

Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки, 27 декабря, выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов. Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поезда, сообщает RT.

В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря.

До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидается сильный гололед.

В Краснодарском крае 28 декабря осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, в горах ветер 20−25 м/с.

28−29 декабря в Ростовской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.

28 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 28−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.

30 декабря в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 23 м/с.

28−31 декабря в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края аномально холодная погода, 29−31 декабря сильный мороз (минимальная температура до —35 ° и ниже).

28−29 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с (28 декабря до 30 м/с).

На Курильских островах снег (31 декабря на севере сильные осадки в виде снега и мокрого снега), метель, ветер 18−23 м/с (28 декабря до 25 м/с).

Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в России в январе 2022 года

Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд .

Об этом: На юге Швеции ожидаются сильные снегопады

28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения желтого цвета об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT.

29 декабря ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −15… −13 ° (в центре −10… −8 °), по области −17… −12 ° (на востоке до — 22 °), ветер юго-восточный 5−10 м/с. Днем облачно, местами небольшой снег, температура в Москве −10… −8 °, по области −13… −8 °, ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.

30 декабря в Московском регионе облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −15… −13 °, по области −18… −13 °, днем в Москве −9… −7 °, по области −11… −6 °. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.

На Ямале перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Крыму 28 декабря рост уровня воды (на 24−44 см) наблюдается на р. Кача и р. Коккозка, сообщает Гидрометцентр России.

Повышение уровня воды (на 29−91 см) из-за нагонов отмечается на устьевых участках р. Неман и р. Матросовка (Калининградская область).

Рост уровня воды (на 23−36 см) наблюдается на Кубани у с. Успенское, р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).В ближайшие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, на реках черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи ожидается повышение уровня воды, местами с достижением опасных отметок.

На устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону из-за сгонных явлений наблюдается уровень воды, неблагоприятный для судоходства.

Зажор льда с повышением уровня воды на 12 см образовался на р. Десна ниже г. Брянск.

Повышение уровня воды (на 114 см) отмечается на Енисее у г. Енисейск (Красноярский край).

Об этом: В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается метель

В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C.

Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 29 декабря 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

в Южном федеральном округе на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (сильные осадки — снег, мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед); республики Калмыкия и Краснодарского края (сильный гололед, гололёдно-изморозевое отложение).

в Центральном федеральном округе на территории Белгородской области (усиление ветра с порывами до 18 м/с), Воронежской области (сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами до 18 м/с);

в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского автономного округа (снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 28 м/с, с метелью);

В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:

Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Об этом: В Приморье службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности

В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой. Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах.

В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.

Под «ситуацией» он имел в виду выпавший в декабре снег. По словам министра, спецтехника и оборудование для расчистки дорог в стране отсутствуют. А техническое состояние того, что имеется, — «катастрофическое». «Попытки бравады здесь не помогают», — резюмировал он.

«Будем искренни, государство ещё не готово столкнуться с такой ситуацией», — написал вице-премьер Андрей Спыну .

По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал наблюдаются процессы ледообразования, которые усилились в начале третьей декады декабря из-за понижения дневной температуры воздуха в районе Прибайкалья до — 30… — 40 °C и ниже .

В Новый год, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от — 5 до — 10 градусов.

В четверг, 30 декабря, ожидается снег и потепление днем до — 8 градусов. Ночью на низинах возможно похолодание до — 25 градусов.

В Татарии в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов. Сегодня, 29 декабря, температура ночью дойдет до 22−17 градусов ниже нуля, дневная температура составит от — 17 до — 12 градусов.

В Якутии погода без существенных изменений. В отдельных районах небольшой снег. По-прежнему во многих районах столбики термометров в ночные часы опускаются до −45…−55°C, а днем не поднимаются выше −30…−45°C, на северо-востоке — 50°C .

Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM . Город стал в девятибалльных пробках.

Подробности в материале: В Ростовской области сняли ограничения на трассах

В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий.

На помощь увязшему в иле прибыла другая спецтехника. Водителю помогли выбраться, экскаватор было решено вызволять с наступлением светлого времени суток.

В станице Полтавской экскаватор утонул в иле вместе с водителем. Спецтехника 28 декабря расчищала проток, когда ее стало затягивать в ил. Водитель до последнего пытался спасти свой транспорт, в результате застрял внутри кабины.

«Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет» , — заявил он РИА Новости .

Президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко объяснил, что ничего страшного с водой не произошло — это обычное для полуострова явление.

Об этом: Судно с обледенелыми иномарками пришло в порт Владивостока из Японии

Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток — морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям.

Об этом: Ростовские коммунальщики вывезли более 6 тысяч тонн снега

За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

Читайте также: В Магадане лыжник из Пскова замёрз в лесу

В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника. Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски.

Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.

Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге обойдётся без оттепели

Жителей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег.

Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа с начала нового года.

Об этом: Синоптик рассказала о погоде в Москве в ночь на Новый год

В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова .

Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год, и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова .

Читайте также: В январе в Чувашии ожидаются сильные снегопады

Помощи охотники попросили у местного сторожа, у которого был полноприводный грузовик ГАЗ-66. На буксире мужчина перетянул два из трёх автомобилей, а когда возвращался за третьим, бурным потоком его ГАЗ унесло в стремнину, опрокинуло и накрыло водой. Ближе к вечеру спасатели смогли вытянуть машину на берег.

Под Геленджиком погиб водитель грузовика, помогавший охотникам переправиться через реку. ЧП произошло накануне днём на берегу реки Пшада, куда пару дней назад приехали на отдых около десятка охотников. Из-за дождя уровень реки сильно поднялся, вернуться обратно мужчины не могли.

Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C.

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Саратовской области ночью 30 декабря местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днём прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в тёмное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днём потеплеет до —6…—11 °C.

В Алтайском крае синоптики обещают похолодание до — 30 градусов. Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до — 19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов. А вот ночью 31 декабря похолодает уже до −19…−30 градусов.

Также подсыпка проблемных участков ведется на Молоковском тракте. По мере необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.

В их число входят шесть пескоразбрасывателей, 2 автомобиля с противогололёдным реагентом (рассол) и одна машина комбинированного типа (подсыпка + рассол). Согласно существующей схеме, в первую очередь подсыпка и обработка регентом производится по маршрутам общественного транспорта, основным магистральным улицам, участкам с перепадом высот.

Снегопад в Чите. Девять единиц техники от муниципального предприятия «ДМРСУ» работают 29 декабря на улицах города по состоянию на 17 часов.

На этой неделе в Иркутске снова ожидается обильный снегопад.

В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря.

Читайте также: В Архангельской области в новогодние праздники ожидаются снегопады

В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Температура воздуха будет комфортной для прогулок, но только до Рождества.

Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек.

По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.

По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы.

В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд.

В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более, чем 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе.

Об этом: Сибиряков предупредили о лавинной опасности в горах

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации.

Подробности в материале: Синоптики ожидают в Москве до девяти градусов мороза

Снег и лёгкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.

Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 30 декабря во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура — 18… — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.

Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения.

Читайте подробнее: В Ростовской области выписали штрафы за плохую уборку снега и наледи

В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции.

Об этом: В районе Сахалина перед Новым годом возможен сход лавин

В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: В первые дни нового года Югру накроет снегопад

Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах — 20… — 25 °C.

В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: Новый год принесёт в Крым дожди и снегопады

Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV.

В регионе в последний день года ожидается дождь, а в северных районах края — снег. Усилится ветер. Зато температура воздуха будет плюсовая: на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

В Новый год на Кубани будет тепло. Правда, без пышного снега, но и без трескучих морозов. О погоде в новогодние праздники на Кубани рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова .

Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13.30 до 16.00.

Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минеральные воды и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга.

Из-за тумана в аэропорту Краснодара продолжают задерживать рейсы. На данный момент (30 декабря) на прилет уже задержано 14 рейсов.

Ночью и днём 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдёт умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днём потеплеет до —2…—7°C.

В поселке Коксовый (Ростовская область) местные жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы. Таким образом они выразили недовольство плохой уборкой снега в поселке.

Об этом: Сотрудники ГИБДД в Татарии спасли колонну автомобилистов из снежного плена

Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, а затем сопроводили колонну до ближайшей заправочной станции.

В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об этом: Сотни пассажиров не могут улететь из столицы Киргизии

Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с.

Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег.

В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление.

Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США.

В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.

В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Читайте подробнее: Паромная переправа между Сахалином и материком прекратила свою работу

Паромная переправа на Сахалине временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В северных районах Сахалина ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 32 м/сек.

В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье».

Несладким этот Новый год выдастся у жителей штата Колорадо в США. Там разгорелись мощные лесные пожары. Десятки тысяч жителей эвакуированы, пока пострадал один человек, но власти считают, что это число может стремительно увеличиться.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины. После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки — полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.

Автоинспекторы в Татарии шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу. Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед.

Всего 31 декабря задержано на вылет 8 авиарейсов из-за позднего прибытия в столицу Кубани. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

За ночь из-за усиления тумана два рейса из Дубая и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно.

В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться рейсы из Дубая и Архангельска. В связи с туманом с 07:40 в аэропорту введены «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость в районе аэродрома в данный момент составляет 350 м.

Последний день года может начаться с туманов. С полудня 31 декабря в южной части региона пойдет дождь, в северной — снег. Местами ожидаются сильные осадки. Велика вероятность гололеда. Усилится ветер. Температура воздуха на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

Погода в Краснодарском крае в ближайшие дни будет нестабильной. Пышного снега и трескучего мороза 31 декабря, как и в последующие праздничные дни, кубанцам ждать не стоит. Будет привычная для жителей региона новогодняя погода — с осадками и ветром.

«Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок — лучше не придумаешь», — подчеркнул Юрий Переведенцев .

В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается — 2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6−7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарии составляет примерно — 10 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается понижение температуры до — 5 градусов, а также ветер до 3,5 метра в секунду, ожидается легкий снегопад.

В ночь на 1 января в Алтайском крае ожидаются морозы около −17… −22 градусов, а при прояснении — до — 27 градусов. Днем 1 января в крае потеплеет до — 15, а местами и до — 8 градусов.

В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.

Об этом: У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами

Шторм ожидается у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров.

Услуги такси в Москве подорожали почти на 40% в период холодов. Стоимость такси в новогоднюю ночь может вырасти на 100%, прогнозируют эксперты.

Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.

В Татарии в первый день 2022 года ожидаются метель и морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1—4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону.

В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Читайте также: К Новому году в Элисте восстановили водоснабжение

К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.

На египетскую Хургаду обрушился град с громом и молниями. Пальмы в окрестностях курорта покрыты слоем льда. На нескольких дорогах было затруднено движение транспорта.

Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров.

В Татарии ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег. Небо над республикой 2 января останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный.

1 января 2022-го стало самым тёплым началом года в стране за всю историю наблюдений. Рекорд побила температура в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона — она поднялась до +16,2 градуса.

Штормовое предупреждение: в Сочи ожидается сильный снег. По данным синоптиков, 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.

Природные пожары начались в округе утром 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветра пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома.

Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов. Количество домов, уничтоженных пожарами в округе Боулдер, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.

Алтайский край останется в тёплом секторе, характер погоды существенно не изменится. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура днём −8…−12 С, по югу −2…−7 С.

Читайте подробнее: В Ростовской области будет идти снег с дождём

В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Подробности в материале: В Калмыкии 2 января будет дождливо

В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горном районе сильный снегопад. На серпантине на Розе Хутор образовался сильный затор.

Как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье в юго-западной провинции Юньнань, сообщило сейсмологическое управление региона. Ранее власти КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в городе Лицзян.

В Ленобласти было замечено первое в этом году северное сияние. И не одно, а в компании метеоров.

В Барнауле с 3 по 9 января будет очищено от снега и наледи более 220 дорожных объектов.

Камчатка остается под влиянием непогоды. Там объявили штормовое предупреждение, есть повышенная опасность схода лавин. Около 150 км трассы временно закрыли.

Из-за метели с сильным ветром и снегопадом была закрыта паромная переправа между островом Сахалин и материком.

Для откачки воды привлечены от РСЧС 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. В 12.00 от дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были.

В Саудовской Аравии в Новый год выпал снег. Чтобы вы понимали: средняя январская температура там +22 градуса. Местные в восторге: они поют, танцуют и делятся своим счастьем в соцсетях. Многие из них и вовсе видят снег впервые в жизни.

На горнолыжных курортах Сочи огромные очереди туристов. Накануне, 2 января, некоторые лыжные трассы были закрыты из-за непогоды, а в горах сохранялась лавинная опасность. Тем не менее люди пытались попасть на подъёмники и отправиться кататься.

Метеорологи в ближайшее время спрогнозировали в некоторых регионах грозы, а в горной местности — продолжение снегопада.

Горы Табука покрылись снегом в субботу утром после сильного понижения температуры. Местные жители делятся в соцсетях видео с восторженными комментариями.

Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в горах — 20−25 м/с.

Мокрый снег и гололёд ожидаются в Краснодарском крае. 3 января будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём переходящие в дождь.

На юг Европы неожиданно пришла весна, Италию и Испанию накрыла волна тепла. На Апеннинах +15, на Канарских островах вообще +26. В Лондоне +11, в Париже +12, в Берлине +9, в Лиссабоне +17.

К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины.

Сегодня, 3 января, на очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих

Оно поспособствует понижению средней температуры на всей планете, но не повлияет на установление глобального потепления.

2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й. Такой безрадостный прогноз сделали в WWF. Это произойдёт из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое характеризуется поднятием холодной воды на поверхность южной части Тихого океана.

Эпицентр находился в 50 км к западу от озера Тере-Холь. Оно известно тем, что на острове в северной части озера находятся хорошо сохранившиеся руины крепости Пор-Бажын, построенной при третьем Уйгурском каганате в VIII—IX веках нашей эры.

Первые два дня нового 2022 года ознаменовались в приморских регионах Черногории очень теплой погодой 17−18 градусов, что побудило некоторых жителей искупаться в море. Все террасы кафе и набережные были полны отдыхающими, почти как летом.

Дороги, уверяют в мэрии, находятся в нормативном состоянии, а в порядок их должны привести в течение двух суток», — пишет inkazanischa.

«Если вы сегодня выходили на улицу, то наверняка заметили горы снега на дорогах и тротуарах. И у мэрии Казани есть объяснение происходящему. Нет, не потому, что на дорогах почти не видно снегоуборочных машин при чуть ли не рекордных показателях выпавших осадков — 14 мм, или 42% от месячной нормы.

На Алтай в тёплом секторе южные ветры принесут тёплый воздух, потеплеет. Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура −5…−10 С, по югу 0…-2 С.

На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения на передвижение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.

В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиям мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий.

Читайте подробнее: Опасные приливы будут сотрясать восточное побережье Австралии еще два дня

Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.

Для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров.

В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков. В городе за 1 и 2 января образовалось 42% от месячной нормы осадков.

Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок в непогоду

В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января.

Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации.

Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов со вчерашнего дня из-за плохой погоды. МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей.

В новогодние праздники в Барнауле уберут снег с 227 участков улиц.

Спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.

В Татарии спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля. Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района. Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль.

Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.

Со 2 января 2022 года до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ — н.п. В. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации.

Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков.

21:10 03.01.2022

Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Краснодарском крае до конца суток 4 января, сообщили в региональном оперштабе.

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Подробности в материале: На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и гроз

22:07 03.01.2022 Самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прибытии на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона занесло снегом, сообщает The Independent. Об этом: Самолет Байдена попал в снежную бурю

04:35 04.01.2022 Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и ветер ожидают жителей юга европейской части России. В ЦФО 4 и 5 января придут мощные снегопады и метель с сильным ветром. Об этом: Метеоролог рассказал о погоде на юге и в центральных регионах России

07:27 04.01.2022 У берегов Ашдода в Израиле появился огромный смерч. Вихрь успел сместиться к морю, так что город не пострадал. Но местным удалось сделать несколько впечатляющих кадров.

07:47 04.01.2022 Синоптики предупредили жителей столичного региона о «взрывном» потеплении. Резкие перепады температуры ждут москвичей в течение праздничных выходных, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных −11…−13 градусов до 0 днём», — заявил синоптик.

07:55 04.01.2022 Байден против ветра: Самолет президента США попал в сильную снежную бурю. Байден вышел на трап без шапки, но в маске. [[[video-8]]] Цитата канала «Пул №3».

07:57 04.01.2022 В Татарию пришли 25-градусные морозы. Сегодня, 4 января, на территории региона ожидаются небольшой снег и слабый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ. Погода будет облачной с прояснениями. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 16−21 градуса мороза, местами похолодает до — 25. В дневные часы прогнозируется от — 13 до — 18 градусов.

08:37 04.01.2022 На озере Байкал в Слюдянском районе — открытая вода с заберегами. В Листвянке — открытая вода. В районе поселка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда от 10 до 20 см, местами — промоины, открытые участки воды. В заливах Иркутского водохранилища толщина льда от 25 до 30 см, открытая вода на фарватере. В Иркутске на Ангаре — открытая вода, в заливах — лед от 20 до 30 сантиметров. Не выходите на неокрепший лед.

09:33 04.01.2022 Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ — заявил, что в 2022 г. Россию ждет череда температурных аномалий. Подробности в материале: Климатолог предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году

09:44 04.01.2022 В Сочи огромный тополь упал на припаркованные машины у многоэтажного дома и перегородил проезд. Происшествие случилось в Адлерском районе города-курорта на улице Гастелло 29/1. Очевидцы сообщают, что падение мог спровоцировать сильный порыв ветра. Гигантский ствол задел козырьки на жилом доме и кондиционеры. При падении дерева никто не пострадал.

09:45 04.01.2022 Непогода продолжит испытывать Кубань. В МЧС опубликовали очередное экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона. По данным синоптиков, с вечера 3 января и весь день 4 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22−27 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, МО Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

09:45 04.01.2022 Ветрено и дождливо будет и в Краснодаре. Порывы ветра достигнут 26−27 м/с. А в горных районах Сочи со второй половины ночи и до конца суток 4 января ожидается очень сильный снег.

09:46 04.01.2022 Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4−6 января 2022 г. на территории г. Чита сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ первой степени опасности продлеваются до 14:00 6 января.

09:46 04.01.2022 В Омской области днём 5 января ожидается −14…−19 °С, похолодание. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Читайте подробнее: В Омскую область идут морозы

09:59 04.01.2022 В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Подробности в материале: «Чёрное небо» не уходит из Минусинска

10:11 04.01.2022 В Чувашии 4 января из-за резкого похолодания объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом: В Чувашии объявлен «жёлтый» уровень опасности

10:22 04.01.2022 На США обрушился снежный шторм. Без света остались около 700 тысяч домов. В штатах Мэриленд и Виргиния погибли пять человек, двое из которых дети — они умерли из-за падения деревьев. В аэропортах страны отменили около трёх тысяч авиарейсов и задержали более пяти тысяч. Даже Джозеф Байден не смог в течение получаса выйти из самолёта и ждал, пока полосу очистят от снега. В некоторых регионах США выпало до 40 сантиметров снега, а скорость ветра достигала 64 км/ч. Цитата канала «Лента дня».

10:40 04.01.2022 На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом сообщили 4 января в мэрии города. Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей. Читайте также: В Омске продолжается обильный снегопад

10:51 04.01.2022 Кубань. Прогнозы синоптиков сбываются. После ливней сейчас так обстоят дела в селе Архипо-Осиповка. Дома затопило по первый этаж, и вода убывать не собирается.

10:51 04.01.2022 Мороз. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:02 04.01.2022 В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на юге России и в ЦФО. В Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, регионах Северного Кавказа 4−5 января ожидается дождь, снег и сильный ветер. В регионы ЦФО придёт сильный снегопад.

11:16 04.01.2022 Спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается гололёд и сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте также: Ростовчан предупредили о гололёде и сильном ветре

11:21 04.01.2022 В Калмыкии в течение дня 4 января ожидается снег, переходящий в дождь. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России. Читайте также: В Калмыкии ожидается снег с дождём

11:23 04.01.2022 Ещё один циклон 4 января с юга Урала пойдёт к Салехарду. С ним по югу Западной Сибири пойдёт холодный фронт. А за фронтом снова усилится антициклон. По Алтайскому краю днём начнётся снег с метелями, по югу ожидаются оттепели. Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы 10−15 м/с. Температура днём −1…−6 С, по югу 0…+2 С.

11:38 04.01.2022 В пяти регионах ПФО наблюдающийся последние месяцы дефицит осадков может привести к засушливости почвы летом и, как следствие — к проблемам с урожаем. Читайте также: Метеоролог заявил о возможных проблемах с урожаем в пяти регионах Поволжья

11:55 04.01.2022 В Ростовской области в течение дня 4 января ожидается штормовой ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России. Читайте подробнее: Штормовой ветер накроет Ростовскую область

12:54 04.01.2022 После нескольких дней оттепели начала нового года в Эстонии снова ожидается заметное похолодание, ночью температура воздуха будет падать ниже — 20 градусов. Об этом сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков. Читайте подробнее: На смену ледяным дождям и туману в Эстонию приходят январские морозы

13:13 04.01.2022 В Татарии спасатели распространили предупреждение о резком похолодании, ожидается до — 30 градусов мороза. Подробности в материале: В Татарии ожидается 30-градусный мороз

13:40 04.01.2022 В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, 5 января в городе пройдет сильный снегопад, предупреждает 4 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: В Петербурге ожидается сильный снег

14:21 04.01.2022 Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловались на некачественную уборку улиц. В частности, неудобства горожанам доставляют обледеневшие тротуары. Читайте также: Ростовчане пожаловались на обледеневшие тротуары

14:32 04.01.2022 В Саратове будет временно прекращено движение на участке улицы Шелковичная для уборки снега. Читайте подробнее: Одну из улиц в Саратове перекроют на ночь для уборки снега

15:46 04.01.2022 В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды, на город надвигается сильный снегопад. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного. Читайте подробнее: В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада

16:15 04.01.2022 В Ленинградской области объявили экстренное предупреждение, на западе региона в течение суток ожидается снегопад. Об этом: Запад Ленобласти накроет снегопад

07:04 05.01.2022 Красноярский край. Вода поднялась в Енисее в районе Лесосибирска. Началось подтопление участков, эвакуированы несколько человек.

07:04 05.01.2022 Зима [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

07:15 05.01.2022 40 часов в железной ловушке без еды и с неработающими туалетами провели 200 пассажиров поезда Amtrak (включая маленьких детей), застрявшего во время в метели в Вирджинии по пути из Нового Орлеана в Нью-Йорк. «Радости» томительному ожиданию добавила вице-президент Камала Харрис, которая не придумала ничего умнее, как написать в твиттере: «Америка снова движется». Так она приветствовала инфраструктурный план Байдена.

09:12 05.01.2022 В Красноярском крае 4 января при формировании кромки льда поднялся уровень воды в реке Енисей в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска. Читайте подробнее: Енисей подтопил посёлок в Красноярском крае

09:20 05.01.2022 Кубань. Жители Архипо-Осиповки вернулись в свои дома. Уровень воды в реке Вулан, подтопившей жилые дома в селе под Геленджиком, спал. Эвакуированные смогли вернуться в свои дома. По состоянию на 4 декабря на 17:40 подтопленных территорий больше нет. Напомним, подтопление произошло из-за залпового дождя. Поднявшийся уровень реки не спадал ввиду сильного ветра, мешавшего уходить воде в море. Всего было подтоплено порядка 70 придомовых территорий.

09:21 05.01.2022 Циклон «Аннет» сегодня засыплет Москву снегом. Снегопад начнется в ближайшие часы, постепенно усиливаясь. При порывах ветра до 18 метров в секунду начнется метель, видимость сократится. Всего может выпасть до 20 процентов месячной нормы.

10:32 05.01.2022 Уборка снега в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru.

10:48 05.01.2022 Жалобы жителей города Абакана на загрязнение воздуха подтвердились, сообщили 5 января в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии. Подробности в материале: Жители Абакана пожаловались на загрязнённый воздух

10:58 05.01.2022 Экстренное предупреждение объявлено в столице России Москве из-за гололеда и снежных заносов. Об этом 5 января сообщили в главке МЧС РФ по столице. Подробности в материале: МЧС РФ предупредило москвичей о гололеде и снежных заносах

11:11 05.01.2022 В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов. С полудня до восьми вечера в столице прогнозируются сильные осадки и ветер с порывами до 15 м/с, заявили в Росгидромете. В свою очередь в МЧС автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также избегать опасных перестроений и парковаться вдали от деревьев. Цитата канала «Говорит Москва».

11:38 05.01.2022 Циклон 5 января от Салехарда двинет на восток вдоль побережья Ледовитого океана. На юге Западной Сибири в тылу холодного фронта снова усилится антициклон. По Алтайскому краю снег прекратится, похолодает. Днём облачно с прояснениями, без осадков, в предгорьях небольшой снег. Ветер западный 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Похолодание. Температура −5… −10 °С, по западу −13… −18 °С.

12:33 05.01.2022 Настоящая русская зима с её снегопадами радует не всех. Есть те, кто к ней оказался не готов. Например, муниципалитеты Тамбовской области. Правда, рассказать в соцсетях о том, как они убирают снег в непрерывном режиме, сколько техники выводят и т. п. они не забыли, а вот только реально это сделать, судя по снежным завалам на улицах и тротуарах, забыли. И такой снежный коллапс не только в областном центре, но и в Мичуринске, Рассказово и других райцентрах.

12:45 05.01.2022 Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ. Подробности в материале: В Москве объявили экстренное предупреждение из-за циклона

13:44 05.01.2022 Мороз в Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

16:54 05.01.2022 На территории Калужской области 5 января, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток, ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра — 12−17 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: В Калужской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и ветер

17:53 05.01.2022 Предстоящей ночью в Саратове ожидается сильный снег, дождь со снегом и метель. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с. Читайте также: В Саратове ожидается потепление и метель

17:59 05.01.2022 В Саратове с 6 января приостановят работу муниципальные катки. «Работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей», — говорится в сообщении мэрии города. Читайте подробнее: В Саратове из-за потепления закроют катки

18:08 05.01.2022 В Санкт-Петербурге до 7 января продлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды — после нескольких дней оттепели в город вернутся морозы, а с ними — гололедица на дорогах. Об этом: В Петербурге до Рождества продлён «желтый» уровень опасности из-за непогоды

21:15 05.01.2022 До 17 человек выросло число пострадавших в массовой автоаварии на 217-м километре трассе М-4 «Дон» в Тульской области, произошедшей 5 января. Об этом сообщает МЧС России. Об этом: В Тульской области выросло число пострадавших в ДТП с десятками машин

06:52 06.01.2022 В Челябинске и окрестностях утром 6 января было минус 32 градуса. Об этом сообщают местные жители. Читайте подробнее: В Челябинске похолодало до минус 32 градусов

07:28 06.01.2022 [[[video-9]]] Алтайский край. Залесовский район, с. Пещерка. Водопад.

08:38 06.01.2022 В Оренбурге 7 января вероятен дождь. Об этом сообщают синоптики. Читайте подробнее: В Оренбурге в Рождество пройдёт дождь

09:37 06.01.2022 В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного, сообщает Гидрометцентр России.

09:37 06.01.2022 В Калининградской области 6 января временами будет снег и мокрый снег, температура ночью −2…−1°, днем −1…−2°. 7 января кратковременный снег, ночью 0…-4°, днем −1…−2°.

09:37 06.01.2022 В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 6 января снежная погода, в течение суток −7…−2°, в Псковской области до 2° тепла. 7 января небольшой снег, в течение суток −9…−4°, на севере Ленинградской области до −18…−13°.

09:38 06.01.2022 В Карелии 6 января снег, местами сильный, ночью и днем −12…−7°, местами до — 20°, на юге Карелии в течение суток −6…−1°; 7 января похолодание продолжится, в течение суток термометры покажут −17…−12°, местами будет до — 22°.

09:38 06.01.2022 В Мурманской области 6 и 7 января ожидается снег, изморозь, ветер до 15−17 м/с, температура 6 января ночью −19…−14°, днем −14…−9°. 7 января потеплеет: ночью до −9…−14°, днем до −2…−7°.

09:38 06.01.2022 Мороз. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:38 06.01.2022 В Ненецком автономном округе снег с метелью и ветром до 15−18 м/с. 6 и 7 января ночная температура −32…−27°, днем −21…−16; на западе округа ночью −24…−19, днем −12…−7°.

09:39 06.01.2022 В республике Коми пройдет небольшой снег, а мороз ослабеет: от −31…−26° ночью и −19…−14° днем 6 января до −19…−14° ночью и −12…−7° днем 7 января.

09:39 06.01.2022 В Архангельской области 6 января ожидается сильный снегопад, метель, гололед, порывы ветра до 15 м/с, температура ночью −17…−12°, днем −10…−5°. 7 января в течение суток −18…−12°, пройдет снег от небольшого до умеренного.

09:39 06.01.2022 В Вологодской области 6 января ночью снег и −12…−7°, днем снег с дождем и −6…−1°. 7 января температура в течение суток −10…−5° и небольшой снег.

09:40 06.01.2022 Потепление придет на север Приволжского федерального округа. В Нижегородской области, республиках Марий Эл и Чувашии 6 января после ночных −14…−9° днем потеплеет до −5…−0°. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае 6 января пока еще ночью до — 26°, днем до — 13°. 7 января значительно теплее: ночью −7…−2°, местами до — 11°, днем −6…−0°.

09:40 06.01.2022 В Центральном федеральном округе 6 января под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге переходящего в дождь, местами образуется гололед, ожидается налипание мокрого снега, ветер до 15 м/с, местами с метелью. На дорогах гололедица. Преобладающая температура в северной половине округа ночью и днем от — 5 до 2° (в Костромской области ночью до −19…−14°, днем до −12…−7°). На юге округа температура в течение суток от — 3 до 4°. 7 января снег продолжится, местами с метелью и ветром до 17 м/с. Температура понизится и в течение суток ожидается на севере территории −7…−2°, на юге −6…−0°.

09:41 06.01.2022 В Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Татария и Башкирия 6 января погода с мокрым снегом, местами с метелью, гололедом, налипанием мокрого снега. Ночью −22…−17°, днем −9…−4°. 7 января снег с дождем и потепление: ночью до −6…−1°, днем до −1…−3°.

09:42 06.01.2022 На юге Уральского федерального округа 6 января морозно, температура ночью −28…−23°, местами до −35…−30°, днем −16…−11°, местами до — 25°. Небольшой снег вероятен только в Челябинской области. 7 января резкое ослабление мороза: ночью до −18…−13°, днем до −4…−1°. В большинстве областей пройдет снег.

09:42 06.01.2022 Уборка снега [Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:42 06.01.2022 В Крыму 6 января местами небольшой дождь, ветер 15−20 м/с, но тепло, температура ночью от 3 до 8°, днем от 9 до 14°. 7 января без существенных осадков и прохладнее: ночью 1…6°, днем 4…9°.

09:42 06.01.2022 В Ростовской области и Нижнем Поволжье 6−7 января пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 6 января в Волгоградской области сильные осадки, дождь со снегом. Ожидается ветер 15−20 м/с в районе Анапы-Новороссийска 18−23 м/с. В Краснодарском крае и Адыгее преимущественно без осадков. Преобладающая температура ночью 2…9°, днем 3…8°, в районе Сочи до 16…18°.

09:42 06.01.2022 В Северо-Кавказском федеральном округе 6−7 января преимущественно без осадков. Температура составит ночью 0…6°, днем 7…13°, в Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике до 16°.

09:43 06.01.2022 Солнечный морозный день [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:43 06.01.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе 6 и 7 января, а также в и Ханты-Мансийском автономном округе 6 января аномально холодно: ночью −38…−33°, местами до −43…−41°; днем −35…−27°, местами небольшой снег, метель и ветер до 17 м/с. 7 января в Ханты-Мансийском округе в западной половине морозы будут ослабевать: ночью до — 21°, днем −6…−11°, пройдет снег, местами сильный, с метелью и ветром 15−17 м/с.

09:43 06.01.2022 На юге Сибири в эти дни также ожидается переменчивая погода. В Омской области 6 января усиление мороза: ночью до −24…−19°, днем до −19…−14°, в южных районах области пройдет небольшой снег. 7 января принесет потепление: ночью −19…−14°, днем −9…−4°, местами пройдет снег с метелью и усилением ветра до 14 м/с.

09:44 06.01.2022 На севере Красноярского края морозы сильнее. 6 января в течение суток −27…−20°, ночью местами −35…−30°, днем до — 18°, снег с метелью, на Таймыре ветер 17−22 м/с. 7 января ночью −35…−28°, местами и ниже, днем −28…−23°, местами до — 30ۜ°; преимущественно без осадков.

09:44 06.01.2022 В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае местами в эти дни похолодание. В Новосибирской области 6 января в течение суток −16…−11°, 7 января ночной мороз усилится до −26…−21°, днем −16…−11°, обойдется без существенных осадков. В Томской области мороз тоже будет усиливаться: 6 января ночью −20…−15°, днем −25…−20°. В ночь на 7 января похолодает до −29…−24°, днем около — 20°, без осадков. На Алтае преимущественно без осадков, ночная температура −18…−13°, в ночь на Рождество до — 23°, днем −16…−10°, местами снег, на дорогах сильная гололедица.

09:44 06.01.2022 В центральных и южных районах Красноярского края 6 января ночью −15…−7°, днем −10…−3°, местами пройдет снег. 7 января без осадков, а мороз усилится: ночью до −27…−20°, днем будет −18…−13° и солнечно.

09:44 06.01.2022 В Иркутской области 6 и 7 января на западе и севере небольшой снег, ночью −20…−15°, днем 6 января −9…−4°, 7 января −12…−7°.

09:44 06.01.2022 В Бурятии 6−7 января возможен слабый снег, ночью −23…−18°, днем −14…−9°. В Забайкальском крае ночная температура −27…−22°, дневная −11…−6°.

10:44 06.01.2022 Обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Тушино выпало пять миллиметров, на ВДНХ — шесть, в центре столицы, на Балчуге — семь миллиметров осадков», — сказал Тишковец. Подробности в материале: В Москве выпало 15% месячной нормы осадков

10:47 06.01.2022 Снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см, сообщил 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Подробности в материале: В Москве образовались 30-сантиметровые сугробы

10:49 06.01.2022 В Калмыкии накануне Рождества, 6 января, ожидается тёплая погода. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России. Об этом: В Калмыкии потеплеет накануне Рождества

10:59 06.01.2022 На Рождество в Краснодарском крае будет теплая и ветреная погода. В краевом гидрометцентре рассказали, что влияние циклона отступает и на смену ему приходит пусть и ветреная, но всё же теплая погода. 6 января в Краснодаре будет сухо. Порывы юго-западного ветра достигнут 17 м/с, а воздух прогреется до 15°. В целом по региону ожидается теплый день, без осадков. Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15−20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14°. В южной половине края воздух прогреется до 17°, в горах до +7°.

11:00 06.01.2022 Уборка снега [Дарья Драй © ИА REGNUM].

11:00 06.01.2022 7 января местами в Краснодарском крае ожидается дождь, на Черноморском побережье без существенных осадков. Днем потеплеет до +14. В районе Новороссийска будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 23 м/с.

11:11 06.01.2022 В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, потеплеет до +14 градусов. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России. Читайте также: В Ростовской области потеплеет до +14 градусов

11:15 06.01.2022 По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, будет облачно с прояснениями. Днём местами по востоку небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах гололёдные явления, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура днём −10…−15, местами до — 5 градусов. Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Немецком и Тогульском районах.

11:37 06.01.2022 6 января в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморском крае по ночам мороз будет усиливаться до −30…−35°, местами до — 40°; днем прогнозируется −22…−17°, местами −30…−25°. На побережье Приморского края ночью −18…−13°, днем −10…−5°.

11:38 06.01.2022 На Курильских островах 6−7 января осадки в виде снега, метель, ветер 15−20 м/с. Ночью −7…−2°, днем −5…−0°. На Сахалине без существенных осадков, местами ветер до 17 м/с, на юге острова ночью около — 20°, днем около — 10°.

11:38 06.01.2022 В Камчатском крае 6−7 января ветреная погода со снегом, мокрым снегом и метелью. Ночью −8…−3°, днем −5…−0°.

11:38 06.01.2022 Самые сильные морозы в Рождественскую ночь на северо-востоке Якутии, минимальная температура −53…−48°. В прибрежных районах снег и метель.

11:39 06.01.2022 На побережье Магаданской области 6−7 января морозы слабые, ночью −9…−4°, днем −6…−1°, небольшой снег и ветер 17−22 м/с. В континентальных районах Магаданской области снег, метель, ветер 15−20 м/с, ночью до — 31°, днем до — 25°.

11:46 06.01.2022 В Пензенской области 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В течение дня возможны порывы ветра до 15−18 м/с, гололёд. Температура воздуха составит 0…+2 °C. В связи ухудшением погодных условий на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий. Читайте также: В Пензенской области ожидается снег с дождём

11:51 06.01.2022 В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная. Потепление придет на север Приволжского федерального округа. Подробности в материале: На Рождество в Поволжье потеплеет

11:52 06.01.2022 Донбасс. Главным человеком в такую погоду становится добросовестный дворник. Об этом каналу «Донбасс решает» заявили дончане, жалуясь, что тротуары практически во всех районах не почищены от снега и не посыпаны песком. Начальник местного ЖЭКа Виталий Бойко признался, что катастрофически не хватает дворников. «Сегодняшний поход в магазин превратился в экстрим. Я просто чудом не навернулась. Если тротуары вдоль дорог худо-бедно где — почищены, где — посыпаны, то во дворе — сплошной лёд под водой», — рассказала Наталья Мундштукова.

11:53 06.01.2022 В Барнауле продолжаются работы по очистке от снега и наледи улиц и дворов barnaul.org.

12:09 06.01.2022 Рязанские энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в населенных пунктах, пострадавших от последствий зимней непогоды. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с 15 часов 30 минут 5 января 2022 года работают в режиме повышенной готовности из-за сильных снегопадов, перепадов температуры воздуха, резких порывов ветра, сообщает пресс-служба компании. Следствием неблагоприятных погодных явлений стало налипание мокрого снега на воздушные линии электропередачи и электросетевое оборудование, а также неконтролируемое массовое падение обледеневших деревьев на провода. Во все места локальных нарушений электроснабжения направлены мобильные ремонтные бригады «Рязаньэнерго». Для подачи электроэнергии в населенные пункты во время проведения аварийно-восстановительных работ, пострадавшие от непогоды, энергетики используют мобильные генераторы — резервные источники электроснабжения. Ремонтные работы осложняются затрудненностью проезда энергетиков к местам повреждений энергооборудования из-за высокого снежного покрова, в котором застревает специальная техника, в котором нелегко передвигаться людям.

12:12 06.01.2022 6−7 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.

12:19 06.01.2022 В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе. Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время ждал машину на улице в сильный мороз. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели. Врачам пришлось ампутировать их.

12:46 06.01.2022 Казань новогодняя kzn.ru.