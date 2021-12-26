Москва, 26 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Жители России в 2021 году продавали смартфоны и другие мобильные электронные устройства на 50% чаще, чем годом ранее. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «ДамПродам».

(сс) Mike Mozart IPhone 11

Самыми популярными моделями на вторичном рынке смартфонов в 2021 году стали устройства iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max от американской компании Apple. Средняя цена этих моделей на вторичном рынке составила 45 тыс. рублей.

Второй по популярности моделью среди iOS-смартфонов стали iPhone 12 Pro и 12 Pro Max со средней ценой 70 тыс. рублей. В тройку самых перепродаваемых смартфонов от Apple также вошёл iPhone 11.

Всего на долю iOS-смартфонов пришлось 80% продаж на вторичном рынке. Среди смартфонов под управлением Android самыми популярными подержанными моделями стали Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+.