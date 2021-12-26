Мюнхен, Германия, , 10:40 — REGNUM Во время ближайшего трансферного окна мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не собирается покупать новых игроков. Об этом 26 декабря сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в соцсети Twitter.

Эмблема клуба «Бавария» Pixabay.com

По информации источника, руководство мюнхенской команды проявляется интерес к 25 летнему бразильскому форварду клуба «Лидс Юнайтед» Рафаэлю Диасу, однако не намерено осуществлять этот трансфер зимой.

Отметим, в нынешнем сезоне Рафаэль Диас сыграл в составе «Лидса» в 16 матчах английской Премьер-лиги и отличился в них восемью забитыми мячами и одним голевым пасом.