Уфа, , 10:30 — REGNUM 33 автомобиля попали в снежный плен на участке трассы М-5 в Башкирии — там сильная метель, на дорогах ограничена видимость. Сейчас идет спасательная операция, сообщили 26 декабря в госкомитете региона по ЧС.

На трассе М-5 на участке между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попали легковые и грузовые автомобили. На месте работают дорожные службы. Отмечается, что на место прибыли два КамАЗа с ковшами, а возле автозаправочной станции заработал кемпинг — люди могут обогреться и поесть.

Ранее сообщалось, что участок трассы М-5 в Башкирии временно закрыт.