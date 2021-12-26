Москва, 26 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Возможность участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Оpen) первой ракетки мира — серба Новака Джоковича, оценил российский теннисист Андрей Рублев. Он заявил об этом 26 декабря в интервью Eurosport.ru.

Usopen.org Новак Джокович

«Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч — кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что (испаснкий теннисит Рафаэль) Надаль едет. Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет», — сказал он.

При этом ранее австралийские власти обязали всех въезжающих на территорию страны проходить вакцинацию от COVID-19 и, как ожидается, Джокович объявит о своем решении об участии в Australian Оpen в конце декабря.

Отметим, Открытый чемпионат Австралии должен пройти в австралийском Мельбурне в период с 17 по 30 января 2022 года.