Москва, , 10:24 — REGNUM Перед Новым годом в России активизировалась деятельность мошенников. Большинство действует в интернете, рассылая фишинговые (поддельная страница, создана для выманивания личных данных) сообщения о якобы больших скидках, а также акциях и распродажах. Об этом 26 декабря пишут «Известия».

Эксперты рекомендуют сохранять бдительность и «не верить в чудеса», которые предлагают доверчивым пользователям в сети.

Еще популярный способ обмана — сайты предоставления услуг (поздравления Деда Мороза и Снегурочки). Такие аниматоры нередко промышляют кражами.