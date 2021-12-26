Оренбург, , 10:17 — REGNUM В Оренбургской области 26 декабря ограничено движение автотранспорта по нескольким трассам. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Снегопад

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Так, ограничение действует на трассе М-5. Речь идёт о пассажирских автобусах, такси и грузовом транспорте. Также закрыты участки ряда других федеральных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции помогли эвакуировать из снежного плена порядка 30 автомобилей.

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