Оренбург, 26 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области 26 декабря ограничено движение автотранспорта по нескольким трассам. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

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Так, ограничение действует на трассе М-5. Речь идёт о пассажирских автобусах, такси и грузовом транспорте. Также закрыты участки ряда других федеральных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции помогли эвакуировать из снежного плена порядка 30 автомобилей.