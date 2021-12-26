Санкт-Петербург, 26 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудник ДПС в Петербурге выхватил гранату с выдернутой чекой у пьяного водителя и удерживал ее до прибытия взрывотехников. Коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой, чтобы она случайно не выпала. К счастью, боеприпас оказался учебным.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Граната в руке сотрудника ДПС

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 10 часов вечера 25 декабря у дома 22 корпус 1 по проспекту Просвещения наряд ДПС остановил автомобиль Chery Tiggo под управлением 34-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Во время составления административного протокола нарушитель достал из сумки предмет, похожий на гранату, и попытался выдернуть из него предохранительную чеку.

«Инспектор ДПС выхватил предмет у мужчины из рук и держал до прибытия саперов. Прибывший взрывотехник в результате осмотра установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Помимо составления на него административных протоколов, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.