Москва, , 10:14 — REGNUM Роскосмос запланировал на 2022 год семь запусков спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов агентству ТАСС.

Спутниковая группировка OneWeb © OneWeb

Лоскутов добавил, что первый в 2022 году запуск в интересах британской компании OneWeb пройдёт в феврале. Российская ракета с британскими спутниками будет стартовать с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

«Главкосмос» проводит запуски британских спутников OneWeb по контракту с европейским оператором Arianespace. Запуски проводятся с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также с космодрома «Куру».

Последний в 2021 году запуск спутников OneWeb назначен на 27 декабря. Старт будет проводиться с космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Компания OneWeb планирует использовать группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. На орбиту уже выведено 358 спутников, общее число аппаратов в составе группировки будет доведено до 648.