Москва, 26 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Роскосмос запланировал на 2022 год семь запусков спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов агентству ТАСС.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Лоскутов добавил, что первый в 2022 году запуск в интересах британской компании OneWeb пройдёт в феврале. Российская ракета с британскими спутниками будет стартовать с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

«Главкосмос» проводит запуски британских спутников OneWeb по контракту с европейским оператором Arianespace. Запуски проводятся с российских космодромов «Байконур» и «Восточный», а также с космодрома «Куру».

Последний в 2021 году запуск спутников OneWeb назначен на 27 декабря. Старт будет проводиться с космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Компания OneWeb планирует использовать группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. На орбиту уже выведено 358 спутников, общее число аппаратов в составе группировки будет доведено до 648.