Вашингтон, 26 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Frenchieinportland Донован Митчелл

Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась со счетом 120:116 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, набравший в игре 33 очка.

В составе «Далласа» самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 27 очками и девятью подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Юты», которая 28 декабря на выезде сыграет с клубом «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» потерпел второе подряд поражение ив этот же день также в гостях встретится с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».