Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Новогодние выходные дни могут отразится на числе новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области. При этом решение о закрытии детских центров может уменьшить число госпитализаций, считает доктор биологических наук, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Нетесов редакции «НГС Новости», последние две разновидности коронавируса — «омикрон» и «дельта» — сильнее поражают детей, чем предыдущие варианты. А общение между ними очень сильно способствует распространению инфекции.

По его словам, на заболеваемости могут сказаться и поездки людей в гости.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области на новогодних каникулах не будут работать детские центры.

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