Москва, , 09:56 — REGNUM 26 декабря жителей Москвы ожидают снег, усиление ветра до 16 м/с и метель. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода обусловится влиянием североатлантического циклона, который будет сопровождаться «полчищами снеговых туч», усилением ветра, а также метелью.

Ожидается облачно, метель, кратковременные заряды снега. Ветер юго-западный, западный — от 5 м/с до 16 м/с (штормовые показатели для столицы), передает РИА Новости.

Температура воздуха −5…−7 градусов, в области — 4−9 мороза. Атмосферное давление упадет до 733 мм рт. ст.