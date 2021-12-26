Владивосток, , 09:55 — REGNUM На проезжей части Рудневского моста во Владивостоке в воскресенье, 26 декабря, появился деформационный шов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе мэрии города.

Трещина в асфальте nopyti

«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что движение автомобилей через мост на данный момент еще открыто. Также на нынешней неделе во Владивостоке температура воздуха опускалась ниже — 20 °C.

Отметим, протяжённость Рудневского моста, который построили в 1975 году, составляет 504 м с высотой опор до 60 м. Также в 2012 году был проведен его аварийный ремонт.