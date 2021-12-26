Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, в результате чего погибли три человека, еще шесть — пострадали. Об этом 26 декабря сообщили в экстренных службах.

На трассе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли три человека, еще шесть — получили травмы.

Как сообщалось ранее, 25 декабря в результате ДТП — столкновения двух легковых автомобилей и «газели» в Курской области — погибли три человека, четверо — пострадали.