Москва, , 00:47 — REGNUM Владимир Голубев — президент Российской кинологической федерации — рассказал о самых популярных породах собак в 2021 году. В целом среди жителей РФ закрепляется тенденция заводить собак-компаньонов, которые имеют небольшой размер и везде готовы следовать за хозяином.

По его словам, в этом году отмечен рост интереса к породе вельш корги пемброк: «они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием». Если в 2020 г. эта порода занимала лишь VI строчку рейтинга самых популярных пород, то в 2021 г. корги — уже на IV месте, передает слова эксперта РИА Новости.

Самой популярной породой в 2021 г. оказался немецкий шпиц, II место заняла чихуахуа, а III — йоркширский терьер. Также в рейтинг впервые вошел пудель: собаки этой породы отличаются хорошим здоровьем, имеют покладистый характер.

В топ-10 вошли овчарка, джек рассел терьер, лабрадор ретривер, среднеазиатская овчарка. французский бульдог.