Москва, , 09:48 — REGNUM Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в 2022 году упадут от 5% до 7%. Об этом свидетельствует прогноз аналитического агентства «Автостат».

Авторынок Winavto.ru

По итогам 2021 года на российском авторынке прогнозируется небольшой рост около 3%. Однако эксперты считают, что рынок начнёт снижаться уже в 2022 году.

Ведущий аналитик агентства «Автостат» Виктор Пушкарев объяснил, что основными рыночными трендами в 2022 году станет снижение продаж и рост средневзвешенных цен. Он отметил, что продажи начали снижаться уже во второй половине 2021 года, тогда как цены показали взрывной рост.

Эксперт подчеркнул, что на рынок будут влиять и другие негативные факторы. В частности, снижению рынка будут способствовать проблемы с поставками автомобилей и сохранение экономических санкций в отношении России со стороны ЕС и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре президент и генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что по итогам 2021 года ожидается небольшой рост продаж автомобилей Lada в России.

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