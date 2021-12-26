Москва, , 09:40 — REGNUM Слухи о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Россия никогда первая ни на кого не нападает», — сказал он.

При этом представитель Кремля назвал слухи о якобы возможном «вторжении» России на Украину «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» и добавил, что РФ не является угрозой ни для кого.

В то же время, Песков не исключил возможности провокаций для того, чтобы оправдать такого рода высказывания.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.