Вашингтон, , 04:38 — REGNUM 25 декабря агрегатор Metacritic опубликовал список худших сериалов уходящего 2021 года. Отмечается, что в список вошли лишь те картины, которые получили не менее четырех оценок от профессиональных кинокритиков.

1. «Alter Ego» (Fox) — 34 балла

2."Готовим с Пэрис» (Netflix) — 34 балла

3."Что случилось, Бриттани Мерфи?» (HBO) — 37 баллов

4. «Виновная сторона» (HBO) — 38

5. «Каминг-аут Колтона» (Netflix) — 40 баллов

6. «Зовите меня Кэт» (FOX) — 41 балл

7. «Wahl Street» (HBO) — 42 балла

8. «Король тигров: История Дока Энтла» (Netflix) — 42 балла

9. «Сексуальные звери» (Netflix) — 42 балла

10. «Позвони своей маме» (ABC) — 44 балла

Ранее сообщалось, что самым ожидаемым сериалом, который должен выйти в 2022 году, называют приквел «Игры престолов» «Дом дракона».