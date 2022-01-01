Вашингтон, 1 января 2022, 04:38 — REGNUM 25 декабря агрегатор Metacritic опубликовал список худших сериалов уходящего 2021 года. Отмечается, что в список вошли лишь те картины, которые получили не менее четырех оценок от профессиональных кинокритиков.
1. «Alter Ego» (Fox) — 34 балла
2."Готовим с Пэрис» (Netflix) — 34 балла
3."Что случилось, Бриттани Мерфи?» (HBO) — 37 баллов
4. «Виновная сторона» (HBO) — 38
5. «Каминг-аут Колтона» (Netflix) — 40 баллов
6. «Зовите меня Кэт» (FOX) — 41 балл
7. «Wahl Street» (HBO) — 42 балла
8. «Король тигров: История Дока Энтла» (Netflix) — 42 балла
9. «Сексуальные звери» (Netflix) — 42 балла
10. «Позвони своей маме» (ABC) — 44 балла
Ранее сообщалось, что самым ожидаемым сериалом, который должен выйти в 2022 году, называют приквел «Игры престолов» «Дом дракона».