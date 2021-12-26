Барнаул, , 09:36 — REGNUM Алтайский край, как и многие другие регионы, 2021 год прожили в условиях гиперинфляции. Как сообщает «Вести-Алтай», в первой половине лета жители региона не могли не заметить резкий рост цен на овощи.

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Стоимость «борщевого набора» тогда взялись регулировать в масштабах всей страны. Побывавший на Алтае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, магазинную наценку на овощи в 400% назвал одним словом — «борзёж».

Он посоветовал организовать больше ярмарок, где люди могут купить те же продукты дешевле. Те временем, инфляция разгонялась: около 8% — в июле, почти 9% — в августе. В октябре в Алтайском крае она превысила уже 10%.

И по данным Банка России эти показатели каждый раз были выше, чем в среднем по Сибири и даже по России. При этом, как неоднократно подчеркивал губернатор региона Виктор Томенко, стоимость продуктов питания в Алтайском крае оставалась одной из самых низких в стране.

В ноябре инфляция несколько замедлилась и составила 9,58%. Замедлились и темпы прироста цен на продовольствие: например, на помидоры, огурцы, подсолнечное масло. А вот цены на картофель в крае ускоряются: по данным Банка России из-за того, что на него повышенный спрос со стороны торговли из других регионов. Дорожает молочная продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года, пока внимание общественности Алтайского края занято историями с повышением цен за проезд в общественном транспорте, обсуждением законопроектов о введении QR-кодов и высокой смертностью от COVID-19, переработчики молока втихую, но весьма ощутимо подняли цену на свою продукцию.

Судя по фотографиям с ценниками, еще 23 октября 2021 года поллитра молока «Отличное с витаминами» стоило 39,90 рубля, а уже сегодня, 3 декабря, — 55,90 рубля.

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