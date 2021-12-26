Владивосток, , 09:36 — REGNUM Аномальные холода привели к отключениям электричества в ряде районов Приморского края, без света остаются 850 человек. Об этом 26 декабря сообщили в правительстве региона.

При этом работа котельных и водозаборов не прерывалась, они переводились на резервные источники питания.

Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Владивостоке, Большом Камне, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами.

Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур.

В Приморье на период аномальных холодов создали оперативный штаб.