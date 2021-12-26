Северный район, Оренбургская область, 26 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области полицейские помогли эвакуировать в безопасное место почти 30 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Government-nnov.ru Снегопад

Также в безопасное место эвакуировали почти 50 человек, находившихся в этом транспорте. По причине снегопада и сильного ветра на 1203-м километре дороги Москва — Челябинск возник перемёт.

По данным на утро 26 декабря на участке с 1194 по 1251 километр трассы действует ограничение на движение автомобилей. В региональном УМВД просят жителей и гостей Оренбуржья воздерживаться от дальних поездок.