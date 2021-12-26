Оренбург, 26 декабря 2021, 09:21 — REGNUM Участок федеральной трассы М5 временно закрыт для проезда грузовых машин, автобусов, такси из-за метели. Об этом 26 декабря сообщили в федеральном управлении дорогами «Приуралье».
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий — метели с ограничением видимости — временно введенное ограничение движения на участке с 1194 км по 1375 км федеральной трассы М-5 «Урал» — в Оренбургской области, Республике Татария, Республике Башкирия.
Водителям рекомендовали временно отказаться от поездок.