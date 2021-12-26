Москва, 26 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец поздравил участников проекта «Джеймс Уэбб» с успешным запуском обсерватории в космос. Поздравительное сообщение опубликовано на странице Струговца в социальной сети Facebook.

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа «Джеймс Уэбб». По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы», — написал глава пресс-службы Роскосмоса.

Он добавил, что космическому телескопу предстоит достичь целевой орбиты во второй точке Лагранжа, где уже находится российский космический телескоп «Спектр-РГ».

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» состоялся 25 декабря с космодрома «Куру» посредством ракеты-носителя Ariane 5. Крупнейший космический телескоп должен достичь целевой орбиты через четыре недели.

Проект «Джеймс Уэбб» реализуется американским аэрокосмическим агентством NASA при участии Европейского и Канадского космических агентств. Новый телескоп призван заменить обсерваторию «Хаббл», работающую на околоземной орбите с 1990 года.