Киев, 26 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина якобы начала процесс «возвращения» Кубани в свой территориальный состав. Он написал об этом 26 декабря в своем телеграмм-канале.

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«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — говорится в сообщении украинского депутата.

Также Гончаренко призвал жителей Украины помнить «о советских преступлениях».

Отметим, ранее указанный депутат Рады уже заявлял, что Киев якобы «вернет» себе Кубань в случае прихода к власти на Украине «честного руководства», и обвинял Москву в «краже истории» — киевских князей и Киевской Руси.