Томск, , 09:15 — REGNUM После пожара в гипермаркете на улице Пушкина в Томске возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Об этом 26 декабря сообщает «МВД медиа».

Задержанному по подозрению в поджоге предъявили обвинение. По предварительным данным, он взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

25 декабря в томской «Ленте» в отделе пиротехники произошло возгорание и начался взрыв фейерверков. Площадь возгорания — 20 кв. м. Люди начали тушить фейерверки огнетушителями.

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