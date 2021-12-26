Барнаул, , 09:13 — REGNUM Алтайском крае по состоянию на 26 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 149 155 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4121 человек.

Вакцинация Екатеринбург.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 67 867 жителей региона получили первую прививку (на 1738 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 024 768 человек (+5335 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 56 520 ревакцинированных (+524 за сутки).

В ходе недавней пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек