Москва, 26 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. С 2022 года в России появится ряд ужесточений для курящих жителей страны. Об этом 26 декабря рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов в интервью агентству Прайм.

Запрет курения

По словам юриста, со следующего года владельцы недвижимости и руководство предприятий обязаны специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей», — сказал он.

Также Корытов указал, что борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с этой вредной привычкой, подписанной 180 странами и в том числе Россией.

При этом, как добавил юрист, на данный момент уже сделано очень много в вопросе запретов и ограничений на рекламу, продажу (включая и по интернету), курение не только табака, но и электронных сигарет и т. п.

При этом он напомнил, что по национальному проекту «Демография» в России число курящих должно быть снижено до 10% населения к 2024 году.

«И времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году — 41%», — заключил Корытов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Приштины Перпарим Рама 17 декабря принял решение о запрете курения на балконах и пожарных лестницах зданий, принадлежащих муниципалитету.