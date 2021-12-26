Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Джаред Шмек — американский военный, обратившийся к президенту США Джо Байдену с оскорбительным лозунгом, назвал произошедшее шуткой, пишет 26 декабря The Oregonian.

«Я ничего не имею против Байдена, … но считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше», — отметил он. При этом Шмек не ожидал, что его разговор с главой Белого дома США привлечет столько внимания, и теперь ему поступают звонки с угрозами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время рождественских звонков Байден связался с одним из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. В конце разговора собеседник поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив лозунг «Вперед, Брэндон».

Лозунг появился после гонок NASCAR в Алабаме. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру, позади него толпа болельщиков скандировала «К черту Байдена». А журналист предположил, что они кричали «Вперед, Брэндон». Теперь эта фраза стала использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес лидера США.

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