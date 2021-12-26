Брюссель, , 09:00 — REGNUM С претензиями в адрес России в размере €290 млрд обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) Европейский союз. Об этом 26 декабря сообщают «Известия».

Россия vs ЕС Die Welt

Как утверждают в ЕС, свой политикой импортозамещения российская сторона якобы «дискриминировала» товары из Европы на указанную сумму. Также указывается, что в ВТО согласились рассмотреть это спор, который, вероятно, станет одним из наиболее крупных по цене в организации.

Также отмечается, что ЕС пожаловался на три меры России, предпринятые ею в рамках политики импортозамещения: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Как утверждают в Европе, указанные ограничения создают менее выгодные условия для производителей из других стран, а также якобы лишают их возможности здоровой конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря торгпред США Кэтрин Тай назвала нарушением норм ВТО политику российскую импортозамещения.