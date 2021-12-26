Брюссель, 26 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. С претензиями в адрес России в размере €290 млрд обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) Европейский союз. Об этом 26 декабря сообщают «Известия».

Die Welt Россия vs ЕС

Как утверждают в ЕС, своей политикой импортозамещения российская сторона якобы «дискриминировала» товары из Европы на указанную сумму. Также указывается, что в ВТО согласились рассмотреть это спор, который, вероятно, станет одним из наиболее крупных по цене в организации.

Также отмечается, что ЕС пожаловался на три меры России, предпринятые ею в рамках политики импортозамещения: «дискриминационную оценку заявок на госзакупки», требования получения предварительных разрешений и национальные квоты при государственных закупках.

Как утверждают в Европе, указанные ограничения создают менее выгодные условия для производителей из других стран, а также якобы лишают их возможности здоровой конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря торгпред США Кэтрин Тай назвала нарушением норм ВТО российскую политику импортозамещения.