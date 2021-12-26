Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Канадский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон объявил о завершении реставрации своего четвёртого фильма «Бездна». Об этом сообщает ComicBook.

Джеймс Кэмерон Listotop.com

Кэмерон рассказал, что в ходе реставрации фильм был переформатирован в высокое разрешение. Также было восстановлено исходное соотношение сторон.

Режиссёр отметил, что давно хотел отреставрировать этот фильм, чтобы подчеркнуть выдающуюся работу оператора Микаэля Саломона. Кэмерон не уточнил, где и в каком формате будет представлена отреставрированная версия этого фильма.

Научно-фантастический триллер «Бездна» стал четвёртой картиной в фильмографии Джеймса Кэмерона. Фильм вышел в прокат в 1989 году, картина была удостоена премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.