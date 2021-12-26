Наблус, Палестина, , 08:52 — REGNUM Израильский военный пост был обстрелян неизвестными на Западном берегу реки Иордан. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Западный берег реки Иордан Dennis Jarvis

Отмечается, что попытка обстрела поста произошла в районе Наблуса (Шхем) в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан). Стрельба велась из автомобиля, ехавшего со стороны Наблуса.

В результате инцидента никто не пострадал. В районе обстрела военные обнаружили несколько десятков гильз. В настоящее время идут поиски подозреваемых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате конфликта между палестинскими протестующими и израильской полицией на Западном берегу реки Иордан пострадали 127 человек.

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