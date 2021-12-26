Москва, , 08:47 — REGNUM Обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Евросоюз в адрес России и компании «Газпром» являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом 26 декабря заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».

Газпром Gazprom.ru

"Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — сказал он.

Также Куприянов добавил, что проблемы в этом вопросе Западной Европе создают себе сами западноевропейские страны.

«И не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреть в зеркало», — отметил официальный представитель Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российской компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы голубого топлива в страны Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов.