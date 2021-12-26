Москва, 26 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Евросоюз в адрес России и компании «Газпром» являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом 26 декабря заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 1».

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«Все обвинения в адрес России и Газпрома в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря, враньё и ложь», — сказал он.

Также Куприянов добавил, что проблемы в этом вопросе Западной Европе создают себе сами западноевропейские страны.

«И не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», — отметил официальный представитель Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российской компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы голубого топлива в страны Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов.