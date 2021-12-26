Нейпьидо, 26 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Обгоревшие останки как минимум 35 человек, в том числе детей, были обнаружены в автомобилях на востоке Мьянмы. Об этом 25 декабря сообщило издание Myanmar NOW.

ReflectedSerendipity Мьянма

О страшной находке рассказали изданию представители «Каренского национального союза» (КНС). По предварительной информации, тела были обнаружены на востоке штата Карен возле одной из деревень в восьми автомобилях. Уточняется, что сначала были замечены столбы густого дыма, а затем прибывшие на место происшествия люди уувидели догоравшие автомобили с останками людей.

Отмечается, что пока точно не установлено, столько людей было в автомобилях. Установить личности погибших не представляется возможным.

Стоит отметить, что международная организация «Спасём детей» заявляла о пропаже двух своих сотрудников в Мьянме. (Save the Children). По данным организации, сотрудники работали как раз в том районе, где были найдены сгоревшие автомобили. Глава организации осудил нападение на мирных граждан, напомнив. что такие действия противоречат всем нормам международного права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совбез ООН призвал немедленно прекратить рост насилия в Мьянме и обеспечить безопасность мирных жителей.