Пекин, , 08:35 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-4C» со спутником дистанционного зондирования Земли ZY-1 02E успешно стартовала с космодрома «Тайюань» на севере Китая 26 декабря, сообщает China Daily.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Запуск состоялся в 11:11 по пекинскому времени (06:11 мск). Этот старт стал 403-им пуском для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник ZY-1 02E является аналогом запущенного ранее аппарата ZY-1 02C. Аппараты этой серии используются для получения многоспектральных изображений высокого разрешения.

Получаемые со спутника ZY-1 02E данные будут использоваться для изучения земельных ресурсов и состоянии лесного хозяйства. Также передаваемые со спутника данные позволят оперативно предупреждать о стихийных бедствиях и вести экологический мониторинг.

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