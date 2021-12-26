Пекин, 26 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн-4C» со спутником дистанционного зондирования Земли ZY-1 02E успешно стартовала с космодрома «Тайюань» на севере Китая 26 декабря, сообщает China Daily.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Запуск состоялся в 11:11 по пекинскому времени (06:11 мск). Этот старт стал 403-м пуском для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник ZY-1 02E является аналогом запущенного ранее аппарата ZY-1 02C. Аппараты этой серии используются для получения многоспектральных изображений высокого разрешения.

Получаемые со спутника ZY-1 02E данные будут использоваться для изучения земельных ресурсов и состояния лесного хозяйства. Также передаваемые со спутника данные позволят оперативно предупреждать о стихийных бедствиях и вести экологический мониторинг.