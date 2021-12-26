Сретенск, Забайкальский край, 26 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Забайкалье на помощь в борьбе с обледеневшими после выхода грунтовых вод дорогами пришли военные. Как сообщает 26 декабря пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя губернатора Алексея Кошелева, наледи на дорогах появились в восьми районах края.

Администрация Сретенского района Забайкальского края Военные помогают чистить дороги

Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.

«Для расчистки дорог ото льда мы попросили помощи у военных. Они за два дня перебросили тяжелую технику на гусеничном ходу — машину БАТ-2 весом 36 тонн, оснащенную отвалом, клыком-рыхлителем, крановой установкой. Это незаменимая техника для такого вида работ. С ее помощью мы сделаем все быстрее и эффективнее. С субботы эта машина начала работать в Сретенском районе», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2021 года по причине значительного повышения уровня грунтовых вод под лёд ушли 115 домов 25 насеянных пунктов Забайкалья и 10 километров дорог.

Режим чрезвычайный ситуации объявлен в границах шести населённых пунктов Сретенского района. На работы по ликвидации последствий ЧС из резервного фонда губернатора выделено 16 миллионов рублей.

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