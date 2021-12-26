Специа, Италия, , 08:33 — REGNUM Итальянский специалист Марко Джампаоло может занять пост главного тренера команды «Специя». Об этом 26 декабря сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Марко Джампаоло ClaudioF98

При этом последним местом работы 54-летнего специалиста была команда «Торино», где он был главным наставником с августа 2020 по январь 2021 года, а до этого специалист с июня по октябрь был главным тренером клуба «Милан».

При этом в настоящее время главным тренером «Специи» является Тьяго Мотта.

Отметим, на сегодняшний день «Специя» по итогам 19 туров итальянской Серии А набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.