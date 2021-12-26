Сассуоло, Италия, 26 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Сассуоло» из Кот-д'Ивуара Жереми Бога в течение ближайших часов пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с командой из Бергамо «Аталанта». Об этом 26 декабря сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, в настоящее время 24-летний футболист уже едет в Бергамо, где подпишет с «Аталантой», которая заплатит за его трансфер порядка €22 млн, соглашение сроком на пять лет.

При этом ранее стало известно, что «Сассуоло» хочет за трансфер игрока €25 млн и отклонил предложение донецкого «Шахтера».

Отметим, в нынешнем сезоне Жереми Бога сыграл за «Сассуоло» в 12 матчах итальянской Серии А и отличился в них тремя голевыми пасами.