Иркутск, , 08:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 26 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7006 человек, причём 21 (+1) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 154 592 (+537 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 3039 (-26 за сутки). В то же время излечился 127 181 пациент (+1107 за сутки).

Ещё 580 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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