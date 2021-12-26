Чита, , 08:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 376 (+191 за минувшие сутки). Вместе с тем 83 499 пациентов (+296 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2133 человека (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 100 находятся в тяжёлом состоянии (-16 за сутки), 32 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за сутки).

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