Киев, , 08:14 — REGNUM Ситуацию в Азовском море диктует Россия, имеющая значительное военное преимущество перед Украиной. Такое заявление сделал 25 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Washington Post.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кулеба уточнил, что Россия доминирует в Азовском море «с точки зрения безопасности». По его мнению, в случае войны Россия будет использовать своё военное превосходство для оказания давления на украинские города на Азовском побережье.

Стоит отметить, что в последнее время участились заявления западных СМИ и политиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва перемещает свои войска в пределах собственных границ, и такие действия никому не угрожают и являются внутренним делом России. Информацию о якобы «российской угрозе» Песков назвал безосновательной. При этом в Москве не исключают, что подобного рода обвинения в адрес России — это лишь предлог для усиления НАТО в приграничных регионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг определил дату заседания Совета Россия — НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг определил дату заседания Совета Россия — НАТО