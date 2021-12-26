Вашингтон, 26 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Премьерный показ сериала «Книга Бобы Фетта», действие в котором происходит во вселенной «Звёздных войн», перенесён на 8 февраля 2022 года. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Скриншот с YouTube Боба Фетт

Сериал «Книга Бобы Фетта», снят студией Lucasfilm для видеостримингового сервиса Dinsey+. Первоначально в Disney планировали провести торжественную премьеру сериала 4 января 2022 года.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в США в Disney решили перенести премьерный показ на 8 февраля. В торжественном мероприятии примут участие продюсеры Джон Фавро и Роберт Родригес и другие создатели сериала.

Съёмки сериала «Книга Бобы Фетта» стартовали в конце ноября 2020 года. Съёмочный процесс был завершён в июне 2021 года. Главную роль в сериале исполнил новозеландский актёр Темуэра Моррисон.

«Книга Бобы Фетта» является спин-оффом телесериала «Мандалорец». Премьера первого сезона этого сериала прошла в ноябре 2019 года.